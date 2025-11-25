Marcelo Gallardo hizo un meaculpa contundente tras la eliminación, pero infló el pecho: “No le voy a escapar al momento”
El entrenador de River habló de “momento incómodo” y de “un año totalmente negativo”
2 minutos de lectura
Si el momento era crítico para River hasta llegar al Cilindro de Avellaneda a disputar los octavos de final del Torneo Clausura ante Racing, la eliminación sobre la hora, tras un encuentro de locos en el que comenzó perdiendo desde el vestuario, lo remontó con un ligero cambio futbolístico y se lo dieron vuelta 3-2 con una actitud desganada, hace que el cuchillo se profundice en la herida hasta el límite más doloroso. La futura participación en la Copa Libertadores ya está en manos de otros y Marcelo Gallardo, con su contrato ya renovado por el nuevo presidente Stéfano Di Carlo, sigue engrosando su responsabilidad de la pésima actualidad que el hincha no soporta más.
Se afirmó a su silla. La de la conferencia, pero también a la de técnico. Sus frases, primero, dejaron un suspenso enorme: “Asumo la responsabilidad de este momento y de este año, como lo vengo advirtiendo. Pero también me tomaré estos días, como lo vengo haciendo en los últimos tiempos, de revisión y reflexión para cambiar”.
Sin embargo, luego le cerró la puerta a cualquier especulación de su salida: “Sé en mi interior que tengo mucho más para dar. Si no lo sintiera así, sería el primero en levantar la mano y decir ‘Muchas gracias, he hecho todo lo que pude y no pude’. Lo tomo como lo que es. ¿Me voy a quedar con todo esto que pasa? Sí, pero para revertirlo, reflexionar, revisar, analizar internamente y volver a dar la cara cuando inicie la nueva temporada", se mostró entero, poniéndole punto final a las dudas que pudieran dar vueltas. “Esa es mi personalidad, yo no le voy a escapar a este momento. Si alguno está esperando que le escape, está totalmente equivocado. Voy a dar la cara como tiene que ser y como me lo he ganado. Como me lo he ganado”.
noticia en desarrollo
