Marcelo Gallardo no se corre del eje, aunque River espere impaciente su decisión: “Queremos ganar la liga, el enfoque esta ahí”

Mientras River prepara sus últimos cinco partidos del Torneo 2021 con el deseo a cuestas de ser campeón local después de siete años de espera, hay una incógnita que todavía se sostiene y mantiene en vilo a todo el club: la continuidad de Marcelo Gallardo. Su contrato vence el 31 de diciembre, el sábado 4 habrá elecciones presidenciales y el entrenador todavía no decidió si seguirá o culminará su exitoso ciclo en Núñez. Más allá de que no suele querer enfocarse en el tema, este mediodía dejó una sentencia que aclara el panorama: “Cuando termine nuestra participación en el torneo lo evaluaré y comunicaré mi decisión. Queremos ganar la liga. Estamos en un proceso optimista y el enfoque esta ahí, después todo lo que se imaginan que pueda llegar a pasar se verá al finalizar la temporada”, declaró, sentado en la silla que ocupa desde hace siete años y medio.

Relajado, en un ida y vuelta con los periodistas que duró más de 40 minutos, el entrenador retrocedió hasta el momento en que el equipo despegó en el torneo local hasta llegar a este momento, en que le lleva siete unidades a Talleres, el escolta, con 15 por disputarse. “Nuestra eliminación de Copa Libertadores no nos hizo llegar de la mejor manera posible a esa llave. Nos superó un rival que fue mejor que nosotros. Y estuvimos lejos de tirar la toalla o decir que teníamos el año perdido pese a todas las dificultades y con futbolistas que todavía no estaban en su mejor forma. Si no teníamos fuerza para buscar respuestas y nos quedábamos en la desilusión, no estaríamos en este lugar. Esa instancia nos puso a prueba”, explicó Gallardo.

Gallardo: "Somos un conjunto de personas que, desde hace muchos años, vamos todos para el mismo lado y con un mismo objetivo. Nos comportarnos como lo que somos, un gran equipo de trabajo".



Y abundó: “Encontramos un funcionamiento y un plantel que estuviera entero. Empezamos a entender que había que mostrar carácter y entereza para atravesar. Hoy fuimos como a nosotros nos gusta con jugadores jóvenes que se han integrado y se adaptaron bien a ese funcionamiento. Sin algunos que hoy no tenemos con Suárez, De La Cruz o Angileri por lesiones. Pasaron muchas cosas. Y estamos en esta posición con buenas sensaciones como equipo.”

Otro tópico recurrente es la situación de Julián Álvarez, goleador del campeonato y buscado por clubes europeos. ¿cómo manejan esa situación internamente? “Lo acompaño como entrenador a Julián. Él no ha tenido cambios en su comportamiento. Ni en los entrenamientos ni en su manera de ser. Si vemos alguna situación diferente de el o su entorno, podríamos tener la necesidad de acompañarlo de otra manera. Pero es un chico muy centrado, que no se sube a la vorágine de los elogios. Lo que está viviendo lo interpreta de buena manera para que le genere buenos estímulos. Se integra en el equipo. Que siga manteniendo la humildad es lo más importante. No ha habido cambios en él. Es difícil porque se escucha y le llega. Pero tiene una buena familia, un buen entorno. Y él es muy serio”.

El posible equipo para visitar el domingo a Platense tiene a: Armani; Rojas, Díaz, Martínez, Casco; Enzo Fernández, Enzo Pérez; Simón, Palavecino; Romero o Carrascal y Álvarez.

Sobre el partido del domingo en Vicente López, descartó de plano la posibilidad de que juegue uno de los juveniles que tomó protagonismo en este torneo: “Rollheiser no va a ser de la nómina porque todavía no está recuperado. Veremos las variantes que hemos entrenado con la posibilidad de jugar un delantero o un volante más. Lo voy a terminar de definir mañana. Romero y Carrascal nos ofrecen buena soluciones”, matizó.

La ausencia de De la Cruz, sin fecha de regreso, es otro de los temas dominantes del momento, aun con la buena manera que encontró para reemplazarlo. “Nosotros mantenemos nuestra formas de entrenamiento. No modificamos lo que solemos ser. Siempre hay situaciones en las que estás expuesto. Hemos tenido mala fortuna en estos últimos tiempos y acontecimientos muy particulares como lo de De La Cruz. Lo importante es que hemos seguido fluyendo naturalmente de acuerdo a cómo trabajamos y deseamos hacer para que el equipo se desarrolle como en cada partido en la cancha. No podríamos ejecutarlo si no entrenáramos como entrenamos. Estamos acompañando el proceso de recuperación de De La Cruz acuerdo a lo que nos dicen los especialistas. Esta semana hemos tenido buenas noticias porque está en la última franja de su recuperación. De acá a 15 días es posible que se sume al grupo”, agregó.