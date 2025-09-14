Marcelo Gallardo se sintió “representado” por River en el 2-1 a Estudiantes, con la mira en Palmeiras

A cuatro días de verse las caras con Palmeiras, en el encuentro de ida de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores, River superó un duro escollo, Estudiantes, en La Plata, con un 2-1 y formas que a Marcelo Gallardo lo dejaron por demás conforme. Siente que el triunfo en el estadio Uno, frente a un rival que también jugará por esa instancia, fue ideal para que la barra de confianza subiera considerablemente. Por eso, aunque se habla de favoritismo de Palmeiras debido a la hegemonía de los clubes brasileños, el entrenador millonario siente que River se fortaleció.

“Estamos bien. Me parece que estas semanitas nos vinieron bien para trabajar. Se vio una buena mentalidad para jugar, buen entendimiento del juego. En la primera media hora, hasta la expulsión a Martínez Quarta, había superioridad de nuestro equipo. Después se desdibujó un poco. Es normal, contra un equipo que exige y mucho en su cancha y con su gente, que tuviéramos que retroceder un poquito y redoblar esfuerzos”, destacó Gallardo, de semblante amigable en la conferencia de prensa.

Gallardo dijo sentirse "representado" por las dos versiones de River en La Plata: la de la presencia futbolística en la primera media hora y la actitudinal de cuando jugó diez hombres. Ignacio Amiconi

“Me gustó cómo estuvo el equipo presente, incluso en la adversidad, que supimos sobrellevar. Así que crecimos. Lamentablemente no pudimos tener a los jugadores que se fueron a sus respectivas selecciones, pero sumamos”, fue su primera conclusión.

Juego y lucha. Imponer condiciones y aguantar. Las preguntas remarcaron eso y el director técnico asintió: “Me gustaron los dos River. La propuesta del equipo y cómo se plantó en una cancha siempre difícil para nosotros, a días de un partido importante. O sea que la cabeza estaba acá. Claramente nos dispuso a vivir con una frecuencia diferente, que necesitábamos. Más allá de que no seguimos con la dinamica y el rol de juego de esa primera media hora, me voy representado. Es lo que necesitábamos para encarar esta semana“.

Gallardo palpitó el duelo del próximo miércoles en el estadio Monumental. Si bien valoró a Palmeiras y explicó sus fuertes, infló el pecho tras el rendimiento millonario del sábado. “La otra vez ya dije que ellos están pensando en el potencial nuestro; saben que no va a ser fácil. Va a ser una serie cerrada que no se va a definir en el primer partido. Es como para jugarlo con muchisima inteligencia y con una presencia de equipo como la que se vio hoy. Si se da esa sintonía, vamos a estar bien en la serie”, vaticinó el entrenador.

Maximiliano Salas fue titular y, si bien estuvo al borde de la expulsión, volvió a mostrarse fuerte: Gallardo quiere que el recién llegado se sienta cómodo. Ignacio Amiconi

“Palmeiras se defiende muy bien, tiene presencia defensiva. Es un equipo fuerte físicamente, con jugadores que no necesitan mucho ataque ni volumen de juego para convertir: es un equipo directo. Tenemos que estar muy atentos a eso. Si este primer partido no es favorable a nosotros, se va a jugar mucho en el segundo", advirtió.

Con miras a eso el DT celebró la recuperación de jugadores que tuvo marginados por lesiones importantes: “Más allá del contagio y del deseo de competir con fiereza, convicción y hambre que le caben a [Maximiliano] Salas, necesitamos también que se sienta cómodo. Sintió la pausa, como [Sebastián] Driussi y varios más. Por suerte, pueden estar presentes con mucha entereza física. Creemos que llegamos bien a la serie, con una frescura diferente“.

También se refirió a Matías Galarza Fonda y ciertos dichos de Gustavo Alfaro, DT del seleccionado paraguayo que había afirmado que la exigencia riverplatense le había hecho sentir “rigor” al volante. El Muñeco, por un lado, quiso alejarse de polémicas: “Dio su opinión y me parece bien. No tuvo ninguna intención, como sí querían hacer parecer. Siempre quieren enfrentarme con alguno. Cuando cualquiera opina algo intentan relacionarlo con alguna cosa rara", opuso. Luego defendió la postura de llevar de a poco a Galarza Fonda: “Hay una condición, la de adaptarse al Mundo River. No es solamente entrar y jugar, sino también conocer cómo se va sintiendo eso. Las sensaciones y las emociones del futbolista también juegan. Todo jugador va teniendo su proceso de adaptación y él está en eso".

Sebastián Driussi, uno de los pilares de River antes de lesionarse en el Mundial de Clubes, llega fuerte físicamente para el duelo con Palmeiras. ALEJANDRO PAGNI - AFP

Por otro lado, hizo énfasis en aquella exigencia del club, resaltando la participación en la Libertadores... en tiempos en los que a Boca le cuesta ingresar. “No es fácil ganarla. Nosotros estamos presentes desde hace ya varios años, con mayores posibilidades de llegar a instancias finales, de ganarla, y en otras no. La importancia de estar todo el tiempo ahí: esa es la exigencia que nos proponemos. Ganarla o no depende de diversos factores, pero estar presente es lo que va llevando al deseo de todos“, estableció.

“Es mentira eso de que si no ganás la Copa, no sirve nada. Depende de cómo uno compita fuertemente. El año pasado llegamos a una semifinal. Se dijo que no competimos y es mentira. Si vamos al crudo de la serie, no había diferencia de tres goles con Mineiro: nosotros hicimos méritos como para que ellos hicieran esos goles. No había esa diferencia. Era más parecido a cómo se jugó en River que a cómo se jugó en Brasil. Después, si cometés errores, los pagás caros. Eso sí“, admitió.

Tanto Ignacio Fernández, autor del segundo tanto, como Enzo Pérez fueron en línea con su director técnico.

Para Ignacio Fernández fue especial convertir ante Estudiantes; su pasado en Gimnasia le dio el sabor extra al gol. ALEJANDRO PAGNI / AFP - AFP�

“Este triunfo es muy valorable, muy importante: como visitante y antes de una serie de Copa Libertadores que va a ser muy difícil. Nos da mucha confianza“, valoró el volante zurdo. “Sabíamos que iba a ser muy duro. Conseguimos la ventaja, el 2-0. Estábamos muy bien. Después, con la expulsión se complicó y se empezó a calentar todo, pero aguantamos bien. Estoy contento porque el equipo ganó y jugó bien y volví a marcar, que es muy lindo”, enfatizó el ex futbolista de Gimnasia, que sintió un sabor especial al hacer el gol, por haberlo anotado contra Estudiantes. Y agregó: “No nos fijamos en lo que dicen sobre Palmeiras. Tenemos un gran equipo; tenemos muchas cosas por mejorar. Va a ser una serie muy difícil, como todas las de Libertadores. Ojalá quede de nuestro lado".

Enzo Pérez reclama al árbitro Nicolás Ramírez; "seguramente van a ser partidos totalmente diferentes el que jugaremos acá y el que jugaremos en Brasil", avizora el capitán. Ignacio Amiconi

En tanto, Pérez expresó: “Estamos con la misma ilusión de la gente. Seguramente van a ser partidos totalmente diferentes el que jugaremos acá y el que jugaremos en Brasil. Vamos a enfrentarnos con un equipo que viene muy bien. Nosotros tenemos lo nuestro”. Y el capitán analizó el triunfo frente a Estudiantes: “Desde la expulsión, el partido cambió. Tuvimos que posicionarnos de forma diferente y ellos crecieron, fueron ganando terreno. Nosotros no pudimos tener la pelota, como sí lo hicimos al principio. El segundo tiempo fue luchado, mal jugado. Nosotros nunca tuvimos la secuencia de los pases. Lo importante es que ganamos. El equipo lo hizo muy bien”.