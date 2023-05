Marcelo Gallardo tiene ahora su eternidad riverplatense plasmada en una estatua, la más grande del mundo del fútbol

escuchar

–Armemos un presupuesto para la estatua de Gallardo.

–Pero si todavía no se jugó el partido..

–No importa, vamos a ganar. Y si no ganamos, la merece igual.

Madrid, España. Ocho de diciembre de 2018. Un día antes de la final de la Copa Libertadores entre River y Boca, el doctor Carlos Trillo sorprendió a la escultora Mercedes Savall con su mensaje de Whatsapp. Su corazonada, que derivó en un espectacular proyecto de más de cuatro años, hoy vive su día dorado: después de una larga espera, este sábado 27 de mayo de 2023 se descubrió la estatua de Marcelo Gallardo en el Estadio Monumental. Siete metros y seis toneladas y media de gloria eterna para un acto inolvidable ante miles de hinchas que desbordaron la avenida Figueroa Alcorta para volver a ovacionar al ídolo que ya es leyenda.

La escena que originó el monumento: rodeado por sus dirigidos, Gallardo levanta la Copa Libertadores en el estadio Santiago Bernabéu, tras la histórica final frente a Boca. AP

Después de un ciclo de ocho años y medio con 14 títulos que dejó una “historia hermosísima”, tal como la calificó el ex entrenador millonario en su despedida, River ya tiene a su gran referente plasmado para siempre en la estatua de bronce más grande del mundo del fútbol. Ubicada al lado del estacionamiento sobre Figueroa Alcorta, y muy cerca de la del inolvidable Ángel Labruna, que también fue impulsada por el ex candidato a presidente Trillo, la imagen elegida es más que representativa: el Muñeco alzando la Copa Libertadores, ofrendándola a los hinchas en el estadio Santiago Bernabéu.

Ariel Ortega, Enzo Francescoli, Marcelo Salas, Juanfer Quintero y Rodolfo D’Onofrio fueron protagonistas destacados del acontecimiento, y también los integrantes del actual plantel profesional se hicieron presentes para celebrar junto al Muñeco. Claro, muchos de ellos fueron figuras de la gesta de Madrid, aquella final ganada contra Boca: todavía persisten Franco Armani, Jonatan Maidana, Milton Casco, Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Nicolás De La Cruz e Ignacio Fernández. Nadie se lo quería perder.

El momento de la inauguración

¡EL MOMENTO MÁS ESPERADO! Marcelo Gallardo y la estatua que quedará PARA SIEMPRE en el Más Monumental.



📺 El homenaje al #MuñecoEterno, por #StarPlusLA en vivo pic.twitter.com/cZ44DSJ8RS — SportsCenter (@SC_ESPN) May 27, 2023

La obra fue elaborada mediante la fundición de miles de llaves donadas por hinchas riverplatenses desde abril de 2019. Sucede que, en un primer momento, la inauguración estaba proyectada para el primer aniversario de la obtención de la Libertadores, pero se fue postergándola por diferentes motivos: retrasos en la obra, la pandemia de Covid-19, imperfecciones que obligaron a hacer retoques, dificultades de calendario y hasta inconvenientes climáticos.

A las 16.46 del sábado se dio el momento en que el propio Gallardo apretó el botón para descubrir la estatua. Y ahí apareció el propio Gallardo levantando la Copa Libertadores. “Muchísimas gracias por estar acá. Realmente... Cuando venía para acá, sabía que iba a ser un momento difícil para expresarme (empezó diciendo entre lágrimas). Ustedes no se imaginan la emoción que siento... Lo único que quiero es agradecer. Me siento un privilegiado, hasta con cierta incomodidad. Lo que ustedes hicieron en todos estos años para lograr que esto sea una realidad... mi vida no me va a alcanzar para agradecer. Hay muchísima gente a la que quiero mucho que me ha acompañado a lo largo de mi carrera”, dijo el Muñeco.

Enzo Francescoli fue una de las figuras históricas de River que concurrieron a la inauguración. River Plate

Y agregó: “¿Si extraño trabajar? Cuando tomé la decisión fue convencida. Sería mentir si digo que no extraño, pero de alguna manera lo venía elaborando hace un tiempo atrás y era el momento de dar un paso al costado y salirme para ver las cosas con más claridad. Estar al 100% durante todos los días del año lleva mucha exigencia. Y fue una decisión muy trabajada conmigo mismo para salir de un lugar que es muy difícil salir. Vibro como hincha con amor al club desde afuera, en cada partido que juega River y en cada estadio. Me siento parte de... pero desde otro lugar. No creo que esté en una etapa de venir. Me tengo que correr, cuando estaba el tema del homenaje quería darle un cierre final para cortar ese cordón con River. Hoy corté el cordón para otra faceta de mi vida, y lo digo con sinceridad, que al club le hace bien también”.

En diciembre de 2021 se depositó la mayor parte de la estatua en el club y para fines de 2022 se completó la obra con el rostro, al que se tuvo que rehacer para conseguir la imagen deseada. Pero la esperada fecha del 9 de diciembre pasado terminó siendo cancelada, a pedido del entrenador, por el cruce de cuartos de final de la selección argentina en el Mundial de Qatar. Y esta semana, después de pactar el 25 de mayo como día de estreno por el aniversario número 122 de la fundación del club, las lluvias y tormentas aplazaron el hecho para este sábado. Ahora ya es realidad, y el monumento entró en la historia por ser el más grande del mundo dedicado a un entrenador. En tanto, el de Labruna, que mide 6,7 metros y pesa 6,3 toneladas, es el más grande del mundo para un futbolista.

Miles de hinchas cubrieron la avenida Figueroa Alcorta para celebrar la inauguración del monumento de su ídolo. River Plate

El molde de la estatua fue realizado en yeso y rellenado con bronce, y cuenta con una particularidad: el trofeo, que por sí solo pesa una tonelada, está realizado con el detalle de las chapas de las realizaciones del torneo sudamericano ganadas por River en su historia. Además, Gallardo luce su conocido saco negro con el escudo en el corazón y una medalla sobre la corbata, en la que además de todos los logros conseguidos se observa el símbolo del infinito. “Por ley, dentro de 99 años regresará a la familia Trillo. Por eso llevará dentro una cápsula del tiempo con una carta en la que les pediré a mis nietos que vuelvan a donarla al club siglo tras siglo, ya que fue hecha con el esfuerzo de miles de hinchas”, reveló el ideólogo del proyecto.

¿Qué será del futuro de Gallardo? El propio entrenador dijo que todavía no lo sabe: “Los tiempos serán los que tengan que ser. No estoy desesperado por volver a dirigir. Estoy disfrutando de lo que vivo ahora. No quiero embarcarme por entrar a trabajar, necesito ver algo que me identifique... Y a veces los momentos de uno no son los mismos para otros. Hoy tengo que sentir una conexión que me identifique para volver a trabajar. Será si tiene que ser y sino, no. Será una decisión muy personal”.