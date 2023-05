River: Marcelo Gallardo se hizo eterno con la estatua que descubrieron en el estadio Monumental

escuchar

Marcelo Gallardo se hizo eterno. Ya había quedado en la historia por ser el entrenador más ganador en la historia de River (logró 14 títulos en poco más de 8 años ), con su punto máximo alcanzado ganando la final de la Copa Libertadores 2018 nada menos que ante Boca en Madrid, pero este sábado quedó inmortalizado en una estatua (de 8,10 metros de altura) que hace tiempo estuvo como proyecto pero que finalmente se descubrió ante la presencia de cientos de hinchas que se acercaron al Monumental.

Vestido todo de negro, Gallardo se hizo presente en el aniversario 122 del Club Atlético River Plate y mientras subía al escenario ya se le dibujaba una sonrisa. Saludó uno por uno a los presentes, entre los que estuvieron Leonardo Ponzio, Juanfer Quintero, Rodolfo D’Onofrio, Enzo Francescoli, Jorge Brito, Enzo Pérez, Franco Armani, Ignacio Fernández, entre otros, además de Matías Biscay y Hernán Buján, sus ayudantes de campo.

Inauguración de la estatua de Marcelo Gallardo River Plate

Fue el reencuentro del Muñeco con los hinchas de River: ”Tengo mucha emoción”, fueron sus primeras palabras mientras escuchaba la ovación de la gente. El slogan del acto fue “Una historia hermosísima” y la firma de MG, claro, porque fue una frase suya en medio del fantástico recorrido que abarcó más de 8 años, desde mediados de 2014 a fines de 2022. La jornada empezó con un video donde se observaron goles de Gallardo con la banda y ahí fue cuando se le cayeron las primeras lágrimas al hoy DT.

“Cuando empezó a dirigir, a sus ex compañeros nos preguntaron si veíamos potencial para ser DT. Hubiera quedado bien decir que sí, pero no. Su principal virtud fue la personalidad, como cuando agarró la pelota en la Bombonera siendo muy joven y pateó un penal ante Boca”, contó Hernán Díaz en la transmisión en vivo que se hizo por Star+. “En dos etapas estuvimos juntos como compañeros, tenemos muchas anéctodas pero no se pueden contar en vivo... Sí nos divertimos mucho cuando llegó la Gata Fernández en 2003 y no lo dejábamos. Y llegó con un colchón en la habitación y terminó durmiendo con nosotros en el medio”, agregó Marcelo Salas; el chileno fue otro de los invitados que se acercó a homenajear a Gallardo. “Lo que hiciste nos llena de orgullo. Te felicito amigo!”, le dijo el Matador. “Como dijo Marcelo Salas, estamos orgullosos en quién se transformó sobre todo quienes lo conocemos de chico y agradecerle por haber ganado la mejor final de todas”, agregó Hernán Díaz.

Inauguración de la estatua de Marcelo Gallardo River Plate

El segundo video ya fue más cercano en el tiempo: Gallardo festejando los goles históricos de River como entrenador. “Es enorme el momento que me toca vivir...”, se escuchó entre gol y gol. "

Enzo Francescoli, como manager, fue quien acercó el nombre de Gallardo: “El lo sabe mejor que nadie... Nos conocíamos en la época de jugador. Destacamos su personalidad, su manera de ser, su forma de comportarse, cómo conducía y cómo ama a este club. Lo que consiguió es todo mérito de él, mérito de sus colaboradores. Gran parte de todo lo que consiguió el club se lo debemos a él”.

Hernán Buján recordó la final dirigida ante Boca en Madrid, por la suspensión de Gallardo: ”Para nosotros era una gran responsabilidad pero sobre todo responderle al jefe del grupo, al amigo. Y era transmitir su mensaje. Tanto ese partido de ida como la vuelta, todo ese mes, pero el final fue soñado”, y agregó: “el Marcelo amigo no cambió nunca, es como era a los 15 años. Los valores, la conducta. Nos seguimos agradeciendo por esa amistad generada durante tantos años”.

"NO HAY POSIBILIDAD ALGUNA PARA QUE UNO PUEDA DESPRENDERSE DE ESTE CLUB"



🗣️ Las palabras de Marcelo Gallardo para los hinchas de River



📺 El homenaje al #MuñecoEterno, por #StarPlusLA en vivo pic.twitter.com/9DRq9f5LIB — SportsCenter (@SC_ESPN) May 27, 2023

“Que la gente crea porque tiene con qué creer”, fue una de las principales frases que marcaron su ciclo. Ese convencimiento que generó primero en los jugadores, para hacerle frente al desafío más complejo, como a los hinchas, que se presentaban en cada partido con el sentimiento y la confianza de que River iba a ganar.

Leo Ponzio apareció con la Copa Libertadores 2018, junto con Armani, Maidana, Juanfer Quintero, Bruno Zuculini: “Un placer estar acá y vivir este momento. Es especial para mí. Muchas veces dije que empecé a entender el fútbol cuando Gallardo me bajó algunas líneas y retos alguna vez pero siempre para crecer. Agradecimiento es eterno, como nuestra copa. Y me agarró en una época en donde disfrutaba más todo. Siempre fui fiel a lo que él me ha pedido. Marcaba una tendencia y luego venían los logros”, expresó Ponzio.

De DT a DT: el saludo con Martín Demichelis, quien lo reemplazó en el banco millonario River Plate

“Dentro de la cancha era exigente, había veces que lo querías matar y había días que te querías ir a los puños (risas), pero siempre se buscó estar mejor, progresar. La historia está escrita de esa manera, como fue. Nos dejó un gran legado a todos”, lo recordó Juanfer Quintero.

A las 16.46 del sábado se dio el momento en que el propio Gallardo apretó el botón para descubrir la estatua. Y ahí apareció el propio Muñeco levantando la Copa Libertadores. “Muchísimas gracias por estar acá. Realmente... Cuando venía para acá, sabía que iba a ser un momento difícil para expresarme (empezó diciendo entre lágrimas). Ustedes no se imaginan la emoción que siento... Lo único que quiero es agradecer. Me siento un privilegiado, hasta con cierta incomodidad. Lo que ustedes hicieron en todos estos años para lograr que esto sea una realidad... mi vida no me va a alcanzar para agradecer. Hay muchísima gente a la que quiero mucho que me ha acompañado a lo largo de mi carrera”.

La familia riverplatense en un día para la historia ⚪❤️⚪#MuñecoEterno ♾ pic.twitter.com/7mlwX8tI1P — River Plate (@RiverPlate) May 27, 2023

Y agregó: “Alguna vez dije que era difícil irse... No hay posibilidad de que uno se vaya de este club. Lo que quería expresar con una emoción que me invade es agradecimiento. Agradecimiento a toda la gente que me acompañó en este camino. Empezando por mi familia, siguiendo por compañeros, grandes glorias de esta institución. Este club es grande por su historia pero también por las glorias que hemos tenido la suerte de vivir y compartir. Agradecer a los jugadores que me han acompañado en este proceso. Hemos logrado algo muy importante, que es más allá de la exigencia que nos ha mantenido, como dijo Juanfer, exigir, exigir, exigir. Y en la exigencia está el crecimiento. Y este club va a seguir creciendo. Es algo difícil de sentir y eso seguirá pasando. Soy un bendecido de poder ser parte de la historia de este club”.

Uno hace sacrificios de muy chico, como para soñar con ser un jugador, se me vienen muchísimos recuerdos”, dijo algo más tranquilo luego en una charla con ESPN. “La vida misma es la que golpea. Hay que asimilar los golpes para levantarse y seguir. Y el fútbol como la vida está llena de esos tropiezos. Y eso me forjó una personalidad para aprender de todo eso. Asimilar cómo es la vida para después tener ciertos conocimientos que vaya forjándote para cualquier cosa que emprendas”.

El abrazo con Enzo Francescoli, el manager que se la jugó por la elección de Marcelo Gallardo tras la renuncia de Ramón Díaz en 2014 River Plate

Visiblemente emocionado de principio a fin, Gallardo sostuvo: “Hoy estoy disfrutando desde otro lado. He disfrutado el camino y el proceso y hoy estoy en otra faceta de mi vida. Mucho más relajado con respecto al trabajo profesional pero conmovido con lo que acaba de pasar. Estoy muy agradecido al afecto del hincha de River. Me va a costar un tiempo asimilarlo”.

“¿Si extraño trabajar? Cuando tomé la decisión fue convencida. Sería mentir si digo que no extraño, pero de alguna manera lo venía elaborando hace un tiempo atrás y era el momento de dar un paso al costado y salirme para ver las cosas con más claridad. Estar al 100% durante todos los días del año lleva mucha exigencia. Y fue una decisión muy trabajada conmigo mismo para salir de un lugar que es muy difícil salir. Vibro como hincha con amor al club desde afuera, en cada partido que juega River y en cada estadio. Es un fenómeno espectacular que se da hoy en el club, ver más de 80.000 personas en el Monumental, es emocionante verlo de afuera. Me siento parte de... pero desde otro lugar. No creo que esté en una etapa de venir. Me tengo que correr, cuando estaba el tema del homenaje quería darle un cierre final para cortar ese cordón con River. Hoy corté el cordón para otra faceta de mi vida, y lo digo con sinceridad, que al club le hace bien también”.

Tanto D’Onofrio y Brito destacaron que las obras que se fueron dando en los últimos tiempos, como la modernización del River Camp y el campo de juego del estadio, fue por pedido de Gallardo. Hasta en eso influyó Gallardo como un entrenador que tuvo visión de gerente general. Con respecto al futuro, afirmó: “Los tiempos serán los tiempos que tengan que ser. No estoy desesperado por volver a dirigir. Estoy disfrutando de lo que vivo ahora. No quiero embarcarme por entrar a trabajar, necesito ver algo que me identifique... Y a veces los momentos de uno no son los mismos para otros. Hoy tengo que sentir una conexión que me identifique para volver a trabajar. Será si tiene que ser y sino, no. Será una decisión muy personal”.

