Marcelo Moretti se autodenunció en la Justicia después de confirmar que se pedirá licencia como presidente de San Lorenzo

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, presentó una autodenuncia en una Fiscalía porteña para que se investigue todo lo relacionado con la cámara oculta emitida en Canal 9, y en la que se lo ve recibiendo dos fajos de dinero por un total de US$ 25 mil, supuestamente a cambio del fichaje de un futbolista juvenil para las divisiones inferiores.

El directivo había adelantado ayer mismo que se presentaría acompañado por un abogado en sede judicial y lo cumplió. “Hoy a primera hora, junto a mi abogado presentamos una auto-denuncia a través del sistema de recepción de denuncias de la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de que se investigue la burda maniobra con la que se busca mancharme“, escribió Moretti en su cuenta de X.

Horas antes, en la medianoche del martes, había adelantado que se tomaría una licencia en el cargo, decisión que todavía no fue oficializada por el club. “Con el fin de ejercer una legítima y libre defensa tanto judicial como mediática y para resguardar a la institución de los hechos que se me atribuyen, desde mañana tomaré una licencia a mi cargo como presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Me presentaré a primera hora tanto en la justicia ordinaria como en el Tribunal de Ética y disciplina del club para demostrar mi absoluta inocencia. Está licencia la tomo con el fin que la justicia investigue con absoluta tranquilidad y transparencia. San Lorenzo está por encima de todo y de todos”.

María José Scottini fue quien le entregó el fajo de dólares al presidente de San Lorenzo. En la cámara oculta que desató el escándalo en los últimos días. Se la distingue por su pelo rubio y se la ve dar la plata al dirigente y después pedirle que fichara a su hijo para las inferiores del club. Se trata de una empresaria de medios que estuvo ligada a la política platense y al mundo del fútbol, quien rompió el silencio el martes por la noche para respaldar la versión de Moretti de que la entrega de estos montos (por supuestamente US$25.0000) serían por una donación.

“Lo que pasó fue lo que declaró Moretti, fue una donación. Es más, hubo una donación más y va a haber una tercera en estos días”, afirmó en TyC Sports Scottini, entrada la noche. Horas antes, en el mismo canal, el presidente de San Lorenzo había asegurado lo mismo: que la mujer vio deteriorado el club y que por eso se acercó a él para colaborar con la institución, debido a que su hijo jugaba al fútbol ahí. “Fueron dos donaciones y lo sacamos en nuestro propio medio, en el diario de La Plata“, afirmó.

Al igual que Moretti, que ahora se tomó licencia aunque afirmó que no piensa renunciar, Scottini planteó que tiene cómo probar la transacción y que irá a la Justicia para denunciar esta movida en su contra. “Obviamente, tengo [las pruebas], pero no encima porque estoy de vacaciones. Yo lo doné, tengo el recibo de que hice una donación. ¿En qué lo usaron?... bueno. Yo lo doné para ciertas cosas y después ellos dispondrán, más o menos digo para qué: las canchas, el césped, los vestuarios".

