La presentación y el reencuentro: Marcos Rojo le habla al público en el estadio Jorge Luis Hirschi; detrás, Juan Ramón Verón, gloria futbolística de Estudiantes y padre del actual presidente Juan Sebastián Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

Alberto Cantore 9 de junio de 2020

De ilusión a pesadilla. Cuatro meses convirtieron el segundo ciclo de Marcos Rojo en Estudiantes en un sueño desagradable: el recorrido futbolístico fue prácticamente nulo y las situaciones que protagonizó fuera de un campo de juego desataron polémicas, rechazo e indignación.

El futuro del defensor asoma incierto , porque el préstamo finalizará el 30 de junio y su cotización está lejos de las billeteras del fútbol argentino; el noruego Oleg Solskjaer, director técnico de Manchester United, club dueño del pase, no lo contempla entre sus elegidos. La próxima ventana del mercado de pases lo tendrá seguramente en la vidriera, y si el deseo del platense es intentar una nueva aventura en el fútbol argentino, tendrá que negociar su salida de Old Trafford.

Rojo, en el flamante estadio Uno; el defensor apenas completó un encuentro en su vuelta al fútbol argentino Crédito: Prensa Estudiantes

La cuarentena impuesta por la pandemia mundial de Covid-19 resultó un descalabro para Rojo y el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, enseñó el disgusto. "Sobre lo que pasó y los videos que surgieron, yo no soy niñero de nadie y cada uno sabe lo que hace. Obviamente, no me agradan estas cosas. En estos días hablé con Marcos Rojos sobre las situaciones que son de público conocimiento. Lo quiero y lo conozco de chico, aprendemos todos los días de las cosas que hacemos. Nosotros queremos que siga en el club y él quiere seguir, pero no depende de nosotros: depende de Manchester United y de la fuerza que haga él", aseveró la Brujita , que compartió plantel con el defensor y con quien disfrutó de las conquistas de la Copa Libertadores, en 2009, y del torneo Apertura 2010.

Los motivos que enojaron a Verón son un video casero, de comienzos de mayo, en el que el futbolista aparece fumando y jugando a las cartas, rompiendo el aislamiento y sin respetar el distanciamiento social -hechos que el Gobierno nacional castiga con multa económica- y un segundo acto de indisciplina al participar en los últimos días de un partido de paddle en El Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau, con instalaciones en 7 y 602, de La Plata. La institución emitió un comunicado que indica que el espacio se encuentra cerrado en cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio y que ni Rojo ni las restantes personas que lo acompañaron fueron autorizadas a ingresar al predio, por lo que se investiga lo ocurrido para tomar medidas.

La sonrisa de Rojo, junto con el arquero Mariano Andújar; el préstamo del defensor, de 30 años, termina el 30 de junio y deberá reincorporarse a Manchester United, que lo cotizó para el mercado de pases en 15 millones de dólares Crédito: Prensa/Estudiantes

Los actos sepultan aquellas palabras con las que Rojo definió su regreso al club que lo formó como futbolista. "Necesitaba jugar y volver a un buen nivel. Se extrañaba la cancha y la familia: mi mamá me pedía por favor que regrese. Cuando se oficializó la vuelta fue increíble, mi vieja me llamó y me dijo que era un orgullo. En el avión no podía dormir, porque pensaba en el reencuentro con los hinchas de Estudiantes. Es un sueño, espero estar en una cancha cuanto antes y espero que salga todo bien para devolver algo del cariño que me dieron", declaraba, al arribar a Ezeiza, los últimos días de enero, antes de la presentación en el nuevo estadio, en la previa del partido entre Estudiantes y Unión, por la Superliga.

Rojo frente a Defensa y Justicia, en el único partido que jugó en el segundo ciclo: un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda y la suspensión del fútbol por la pandemia mundial de Covid-19 no le dieron espacio para revertir el escenario Fuente: FotoBAIRES

Rojo no tuvo desquite de la derrota en el estreno con Defensa: un desgarro de grado 2 en el bíceps femoral de la pierna izquierda le impidió jugar con River, Lanús y Racing y luego llegó la suspensión de la Copa de la Superliga, por la pandemia mundial de coronavirus. Y aunque Verón expresó públicamente el deseo de que el defensor, de 30 años, siga en el club, las probabilidades son escasas: el vínculo con Manchester United termina en junio de 2021 y según los medios británicos el club fijó un precio de 15 millones de dólares por el pase. La cifra no solo espanta a Estudiantes, también le quitaría el sueño a Boca, que lo tenía entre las opciones para reemplazar a Junior Alonso. Una foto de Rojo con la camiseta de Boca -con el nombre de Juan Román Riquelme, ídolo y actual vicepresidente xeneize - publicada en redes sociales asomó como un guiño, aunque la cotización no hizo más que derrumbar la teoría y hacerla parecer como un juego.

Rojo apostó a relanzarse en Estudiantes, aunque sus actos sobresalieron más por las inconductas que protagonizó sin la pelota que los sus aportes futbolísticos. Cuando retorne a Manchester, el United recomendó que revisara el comportamiento; deberá negociar con el club su futuro, ese que se llenó de ilusión y se convirtió en una pesadilla.