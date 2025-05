Marcus Thuram, el otro 9 de Inter, elogia a Lautaro Martínez: “Cuando jugás con él todo es más fácil”

La Champions League es uno de los pocos trofeos que se le escaparon a la leyenda del fútbol francés Lilian Thuram, pero su hijo mayor Marcus puede ofrecérselo el sábado en Múnich con el Inter de Milán en la final ante el PSG. El delantero internacional francés, socio en el ataque del capitán argentino Lautaro Martínez, es uno de los grandes activos del Inter.

Como suele suceder con “Tikus”, su apodo, todo comienza con una carcajada. “Espero poder explicarle cómo se gana una Liga de Campeones”, respondió Thuram, sonriendo, en la conferencia de prensa a un periodista que le preguntó sobre la importancia de esta final para su familia. Lilian coleccionó títulos en clubes -bicampeón de Italia con la Juventus, una Copa de Italia y una Copa de la UEFA con Parma- y con la selección -campeón del mundo 1998, campeón de Europa 2000-, pero se le escapó la Copa de Europa. Estuvo muy cerca en 2003 con Juventus en una final 100% italiana en Old Trafford, muy cerrada (0-0) y decidida en los penales a favor del Milan.

Marcus, que tenía seis años en ese momento, puede poner fin a esta decepción familiar bajo la mirada de su padre, presente en las tribunas como en cada uno de los partidos importantes de sus dos hijos -el menor Khéphren juega desde agosto en la Juventus-.

“Mi padre me habla antes de cada partido, no solo antes de esta final, está muy presente y siempre me da consejos”, recordó el delantero del Inter. Thuram, de 27 años, parece haber escuchado bien. Desde su llegada a la Serie A en agosto de 2023 procedente de Monchengladbach, el delantero ha alcanzado una nueva dimensión, como lo demuestran sus estadísticas en la última liga (14 goles, siete asistencias), las mejores desde sus inicios profesionales.

Cifras que podrían haber sido aún más impresionantes, pero la segunda parte de su temporada se vio afectada por una lesión en un tobillo y otros problemas físicos. “Está claro que mi rendimiento a partir de enero (solo dos goles en la liga) no tiene nada que ver con el de los primeros meses, pero lo más importante es que el Inter gane y el Inter ha ganado mucho”, insistió.

Y aunque el Inter perdió por un punto ante el Nápoli la carrera por el Scudetto, su contribución no se mide solo en goles marcados y asistencias. El jugador, que creció en el Sochaux y que pasó por el Guingamp, forma junto a su compañero Lautaro Martínez uno de los dúos ofensivos más poderosos de Europa.

“Cuando jugás con ‘Lauti’, todo es más fácil. Es nuestro capitán, es nuestro líder, me ha ayudado mucho desde mi llegada”, recordó el campeón de Italia en 2024. “Nuestra fuerza, más que nuestras individualidades, es este grupo de jugadores que aman estar y jugar juntos”, insistió. Y su papel en el vestuario es crucial: nacido en Italia, cuando su padre aún jugaba en Parma, Thuram habla muy bien italiano y, con su buen humor, conecta con todos los jugadores de un vestuario muy cosmopolita.

Lautaro Martínez y Marcus Thuram, la sociedad goleadora de Inter, que busca la Champions este sábado ante PSG Luca Bruno - AP

Su entrenador Simone Inzaghi no escatima elogios por su implicación en los entrenamientos y su ética de trabajo. “Esta final es incluso más especial para mí, porque nos enfrentamos al equipo de la ciudad donde crecí, contra jugadores que conozco desde hace mucho tiempo”, señaló Marcus.

Será una oportunidad para borrar su reputación de jugador que “desaparece” en los partidos más importantes: en 29 presencias con la selección francesa, el subcampeón del mundo en 2022 solo ha anotado dos veces, dos goles que se remontan a la clasificación para la Eurocopa 2024.

Contra el Bayern en cuartos y frente al Barcelona en semifinales, aunque el Inter marcó once goles en cuatro partidos, solo acertó una vez. Pero no se preocupa. “Vamos a afrontar este partido sin demasiada presión, jugando nuestro juego, como lo hemos hecho toda esta temporada”, aseguró.