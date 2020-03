Elizondo y su renuncia: "Querían ir a un modelo diferente y ahí ya no entraba"

13 de marzo de 2020

Mariano Elizondo está más relajado. Sonríe con ganas. No mide tanto sus palabras, como hasta hace un par de semanas. Se permite ciertas licencias, como enfatizar aquello de lo que está convencido. En el fondo, el expresidente de la Superliga siente que cumplió con el trabajo que le habían encomendado y que, ante la decisión de los 24 clubes de volver a la AFA, su camino era el de la renuncia. Habla de todo con LA NACION en el despacho que desde el martes ocupará un amigo suyo: Marcelo Tinelli . Y no guarda rencor con los dirigentes, aunque resalta: "Quizás se olvidaron de los problemas que había tres años atrás".

-¿Por qué renuncia?

-Muchos de los dirigentes del fútbol argentino quieren ir hacia un modelo diferente. En ese contexto, yo prefiero no estar al mando. Para lo que ellos piensan hacer yo no soy la persona indicada.

-¿Cuándo se dio cuenta de que los dirigentes de primera querían un modelo diferente?

-Desde diciembre empecé a sentir esas cosas. Me lo dijeron algunos, y cada vez el mensaje era más fuerte.

-¿Qué piensa que cambió para que quieran modificar el modelo?

-Pueden haber cambiado muchas cosas. Está claro que una de las cosas que hace más ruido es el tema del control económico-financiero. No es un invento de la liga argentina: hace 30 años se aplica en Europa. Tiene que ver, quizá, con el origen de la Superliga: que los clubes paguen el salario en tiempo y forma, que los clubes paguen los pases de los jugadores cuando se los compran entre ellos.

-¿O sea que los clubes no aceptan ser controlados?

-Al argentino no le gusta que lo controlen. Y creo que parte de eso también es por dónde se empezó a rasgar un poco la liga. Estoy convencido de que si vamos a una mejor liga, o si queremos tener una mejor liga, tenemos que mirar lo que hacen las ligas del mundo: todas tienen un trabajo de control económico-financiero. Lo que se busca es tener clubes sanos y ordenados. Si tengo clubes sanos y ordenados, tengo clubes más libres. Si tengo clubes endeudados, tengo clubes menos libres.

El ex presidente de la Superliga decidió dar un paso al costado, a partir de la decisión de los clubes de devolverle todo el poder a la AFA

-¿Por qué si la Superliga tenía mecanismos comparables a las mejores ligas del mundo los clubes eligen irse?

-Tiene que ver con la cultura del argentino. A veces somos reacios a este tipo de cosas. El tener menos deudas te hace ser más libre. El tener más previsibilidad y orden te permite planificar mejor. Quizá los dirigentes se olvidaron de los problemas de hace tres años. Sería buenísimo que esos problemas no vuelvan a aparecer.

-¿Volverán a aparecer?

-No lo sé. Dependerá de cuál sea el rumbo que tome la liga y qué importancia le den a los controles.

-Una de las quejas de los clubes fue el fallo del tribunal de Apelaciones que benefició a San Lorenzo y Huracán. ¿Se desacreditó a la Superliga?

-A partir de ese fallo se empezaron a dar discusiones internas entre los dirigentes. Puede ser que ese fallo haya hecho mucho ruido dentro de la Superliga, pero los reglamentos de la SL los escribieron y los aprobaron los dirigentes. Probablemente, el cambio haya sido muy drástico para tres años de vida de Superliga y a lo mejor debía haberse hecho con más tiempo.

-¿Qué otra autocrítica hace?

-Podríamos haber hecho un montón de cosas más que no se pudieron hacer porque también el tiempo no lo permitió y porque la economía argentina no acompañó.

-Los números de la Superliga mejoran lo que había. ¿Por qué hay dirigentes que dicen que no pudo potenciar el producto fútbol argentino?

-El negocio del fútbol argentino se potenció con la Superliga. Estoy seguro. Cuando arrancamos la Superliga, la primera división no tenía un sponsor. Tres años más tarde, hoy tenemos 15. Siento que hay un montón de cosas que se hicieron, y se hicieron muy bien. Y que esas cosas mejoraron la economía de los clubes. Probablemente, el problema no viene por ahí, sino por otro lado.

-¿Por qué lado?

-Puede tener que ver con lo político, con que los dirigentes quieran tener mayor control sobre la primera división o sobre la liga. Y ahí probablemente nos encontremos con una discusión. ¿Cuán eficiente es un dirigente que tiene un interés particular trabajando en una organización que tiene que tener un interés general?

Elizondo: "Cuando uno vive en la Argentina te conviene estar siempre bien con el gobierno que fuera"

-No querían un CEO presidente, sino un presidente-dirigente...

-En todas las ligas exitosas del mundo, quienes comandan la liga son personas ajenas a los clubes, por más que cada una sea hincha de un club determinado. Si los mismos dirigentes de los clubes terminan controlando un área diferente de la competencia, puede volver a pasar la suspicacia de por qué me hicieron jugar un partido en tal fecha o por qué el árbitro me dirigió de tal manera o por qué la primera fecha juego de visitante o de local o cuántos kilómetros recorro...

-Entonces, ¿los dirigentes del fútbol argentino son ventajeros?

-Diría que muchos de ellos tienen un apego más por lo individual que por lo grupal. Y cuando vienen a la Superliga siguen pensando en lo individual. Entonces, cada una de las decisiones que toman en la Superliga muchas veces son en base a los intereses particulares y no en base a los intereses de la industria. En este proceso, muchos de ellos opinaron en base a lo que entendían que era mejor para su club y no a lo que era mejor para el bienestar común.

-Traducido: nunca dejan de ser hinchas.

-Te hablo de muchos y no de todos. Hay dirigentes que sí, que vienen acá y proponen soluciones globales. Pero muchas veces prima el interés particular. Y cuando prima el interés particular, tenés alianzas entre clubes, en función de las necesidades particulares de esos clubes.

-¿Por qué fueron tan pocos los clubes que se pusieron la camiseta de la Superliga?

-Porque probablemente nosotros no hayamos logrado un montón de cosas que deberíamos haber logrado. Por ejemplo: mayor poder de decisión sobre el arbitraje. Poder implementar el VAR. Poder tener más tiempo de implementación de los tribunales.

-La AFA acusó a la Superliga de no acompañar a las selecciones argentinas. ¿Es así?

-Al calendario de la Superliga lo aprobaron los 24 clubes de la Superliga conociendo cuáles eran las fechas FIFA, cuáles eran las fechas de descanso de diciembre, cuáles eran las fechas de descanso de enero, cuáles eran las fechas de eliminatorias, cuándo arrancaba la Copa América...

-Las fechas del Preolímpico...

-¡Se sabía todo! Luego se modificaron algunas cosas, pero la Superliga nunca estuvo en contra de la selección.

Mariano Elizondo, ex presidente de la Superliga Fuente: Télam

-¿La AFA de Tapia puede cobijar a una liga profesional que mejore a la Superliga?

-Ojalá lo logre. Dependerá de él, de los dirigentes de primera división, de qué es lo que quieren. Considero que estos tres años le pueden dar al fútbol argentino un gran plafón para crecer a partir de ahí. Deberíamos aprovechar este tiempo para modificar aquellas cosas que ellos consideren que haya que modificar. Y construir sobre lo que se entiende que se hizo bien. Lo que no nos puede pasar es que de acá a tres o cuatro años estemos en una situación peor a la que estamos ahora.

-¿Puede pasar que estemos en una situación peor?

-En Argentina todo puede pasar. Ojalá que no.

-¿Qué sintió al escuchar las críticas a la Superliga? ¿Habló con el Gobierno sobre la vuelta a la AFA?

-No voy a hablar de ningún dirigente en particular. Cuando hablamos del Gobierno tenemos que entender que nosotros hablamos con el Gobierno porque el fútbol argentino tiene un montón de temas en común con el Gobierno. 1212, seguridad, ART, temas previsionales.

-Mi pregunta es de política, no de gestión.

-No hablé con el Gobierno de política. Cuando hablo con el Gobierno, hablo de gestión. Hablo de los temas que tienen que ver con el fútbol de primera división.

-¿No le preguntó si se iban a meter o no en el fútbol?

-No creo que el Gobierno se haya metido políticamente en el fútbol.

-Sergio Massa es el presidente de la cámara de diputados. Organiza en su casa una reunión a la que van Tinelli, Ameal, Russo y Tapia. De esa reunión salen diciendo que hay un principio de entendimiento para que los clubes vuelvan a la AFA. ¿No están haciendo política?

-Puede ser que estén haciendo política los dirigentes del fútbol argentino.

-Con el Gobierno...

-Con una persona que es representante, diputado o presidente de la Cámara de Diputados. Hay hombres políticos que están ligados al fútbol. Miles. Los hubo, los hay y va a seguir habiendo. Eso no significa que sea el Gobierno. Los dirigentes del fútbol argentino tienen libertad absoluta para hacer lo que ellos quieren. No necesitan de la política ni de dirigentes políticos para hacer esas cosas.

Elizondo: "Está claro que una de las cosas que hace más ruido es el tema del control económico-financiero" Crédito: Mauro Alfieri

-Al principio hablábamos de un grupo de dirigentes que no tienen espíritu de cuerpo. Y ahora me dice que esos mismos dirigentes, si se ponen de acuerdo, son capaces de aniquilar la Superliga. ¿No es contradictorio?

-Está dentro del estatuto de la Superliga que la Superliga tiene vida mientras tanto no la quieran disolver. Tiene un párrafo específico explicando cómo es la disolución. Tienen la facultad por Asamblea para hacerlo.

-¿Cree que los 24 se reunieron en 24 casas distintas y se pusieron de acuerdo en que lo mejor era dejar la Superliga?

-Puede ser que mucha gente les haya hablado de volver a la AFA, pero no tiene por qué ser la política nacional. Puede ser que le hayan hablado de la AFA. Y si ellos lo consideran así, bienvenido sea.

-¿Nunca se preguntó por qué los dirigentes de un día para el otro empezaron a tirar munición gruesa contra la Superliga?

-Sí. Porque probablemente querían llegar a este tiempo de romper. Entenderán que hay un modelo mejor.

-¿Cuál es la justificación de ese modelo mejor?

-¡La respuesta la tienen los dirigentes! No la tengo yo.

-¿Qué respuesta encuentra?

-Seguramente este modelo de gestión les permite a los dirigentes menos incidencia en la gestión de la competencia que la que quieren tener ellos.

-¿Quieren ser más responsables de lo que pasa?

-Probablemente. Entonces, puede llegar a pasar que el día de mañana entremos en conflicto de intereses..

-¿Si Macri hubiera ganado la elección seguiría habiendo Superliga?

-No lo sé.

Con el presidente de la AFA: "Nunca me peleé con Tapia. Hace bastante que no hablo con él, pero nunca tuve una discusión con él" Fuente: Archivo

-¿Qué opina cuando los dirigentes tildan a la Superliga de "un invento macrista"?

-Que es mentira. A mí cuando me convocaron a la Superliga lo hicieron luego de invitar al presidente de la Liga de España a que diera una charla y hablara con los dirigentes. Cuando me convocaron el estatuto estaba armado y estaba creado en base a la liga española, la Premier League, en función del reparto del dinero, la liga alemana. Eso no es un modelo político argentino, sino un modelo de construcción que se armó en el mundo y que funciona en todos lados.

-¿River y Boca tienen un sobresueldo por fuera de la Superliga?

-Es mentira también. Todo el dinero que se genera la Superliga es público entre los 24 clubes de la primera división. Todo el mundo conoce el dinero que se genera. Sale por transferencia bancaria. Y ningún club puede cobrar 2,2 veces lo que cobra el que menos cobra.

-¿Ese 2,2 es inferior a la Liga de España?

-La Liga tiene 3,5 y viene bajando. La Serie A tiene 4,1. La Bundesliga está en 2,2 y la Premier League está en 1,7.

-¿Es amigo de Marcelo Tinelli?

-Sí. Tengo una excelente relación y tengo mucho agradecimiento por lo que hizo por mí durante mucho tiempo.

-¿Fue uno de los principales impulsores de la vuelta a la AFA?

-No me consta que haya sido uno de los principales impulsores. Fue a una serie de reuniones donde había un montón de dirigentes del fútbol argentino.

-Se lo menciona como el primer presidente de la liga profesional. Es decir, su sucesor.

-Ojalá sea él. De los candidatos que hay, si pudiera elegir uno, me encantaría que fuera él.

-¿Más allá de que haya boicoteado este modelo?

-No lo tomo como algo personal. En ningún caso cuando hablé con los dirigentes me nombraron a la persona Mariano Elizondo. Entienden que tienen que tener un modelo diferente.

-¿Cómo es su relación con Alberto Fernández?

-No lo conozco.

-¿Nunca habló con él??

-No. Tampoco hablé nunca con Macri.

-¿Habla con Matías Lammens?

-Sí. Cuando nos eligen en junio de 2017, él era vicepresidente y presidente de San Lorenzo, con lo cual con Matías he hablado muchísimo durante su presidencia en San Lorenzo, su vicepresidencia en la Superliga y también en el último tiempo como ministro de Turismo y Deportes.

-En esas charlas como ministro, ¿no le dijo nada sobre el rol del Gobierno en todo este tema?

-No. Nunca me mencionó ese tema.

-¿Cómo es su relación con Wado De Pedro, mercedino como usted?

-Lo conozco mucho desde hace muchísimos años, pero no lo llamé para preguntarle por la postura del Gobierno. Creo que este es un tema del fútbol y lo tiene que resolver el fútbol.

-¿Este es un tema 100% del fútbol?

-Sí. Es un tema del fútbol.

-El Gobierno tiene en sus escritorios la fusión Fox-ESPN. Y tiene la posibilidad de derogar o mantener el decreto 1212. Es un Gobierno que recién empieza. Muchos de los dirigentes de fútbol son afines a este Gobierno. Un razonamiento deductivo podría concluir que a la AFA de Tapia y a estos dirigentes les conviene quedar bien con el Gobierno. ¿Es así?

-Cuando uno vive en la Argentina te conviene estar siempre bien con el gobierno que fuera. Uno tiene que trabajar en forma conjunta con ese gobierno. A nadie le conviene estar mal con ningún gobierno, ni nacional, ni provincial ni municipal. Me parece que lo que tenemos que hacer todos es trabajar para tener un mejor país o un mejor fútbol. La construcción de un mejor país o un mejor fútbol la hacemos desde la unión y no desde la discusión.

-A los ojos de cualquier experto en la industria del fútbol, ¿el fútbol argentino está retrocediendo?

-El tiempo dirá si vamos para atrás o para adelante. Lo que te digo es que esto no es un modelo político, sino de gestión de una competencia. El que tiene hoy el fútbol argentino es el de las principales ligas del mundo.

-¿Cómo es su relación con Tapia?

-Nunca me peleé con Tapia. Hace bastante que no hablo, pero nunca tuve una discusión con él.

-¿Nunca se peleó con ningún dirigente?

-Nunca me peleé con nadie en mi vida.

-¿Va a seguir trabajando en el fútbol?

-No sé lo que voy a hacer. Me voy a ir a mi casa a Mercedes y voy a analizar qué hacer. Me gustaría seguir trabajando en la industria del fútbol. A partir de la semana que viene empezaré a ver qué hago con mi vida hacia adelante.