Marta Cox y un tiro libre inolvidable: un gol histórico, el mejor de la fase de grupos del Mundial femenino

Ni siquiera se han jugado dos minutos del partido entre Francia, una de las candidatas al título, y Panamá, la selección caribeña que buscaba su primer gol en un Mundial femenino. Marta Cox lleva la camiseta 10, el número del talento; el de los grandes jugadores. Está sola frente a la pelota, así que no hay dudas: le pegará ella. Es diestra y tiene el arco entre los ojos; la mirada fija. El balón sale disparado y recorre una parábola perfecta. Se incrusta en el ángulo del arco francés, inalcanzable. Cox hace historia y festeja acostada en el césped. La mirada, ahora, apunta al cielo. Lanza un beso al aire. Es un regalo para su madre, Rubiela Del Carmen Villareal, fallecida en mayo de 2022 por un cáncer de estómago.

A Cox, de 26 años, se le trepan sus compañeras, llenas de júbilo. Ignacio Quintana, el entrenador mexicano del equipo, muestra sus puños. También celebra por entrar en los libros. Hora y media más tarde, Panamá perderá el partido por un resultado tenístico: 6 a 3. Y será su tercera caída en igual cantidad de cotejos en el Mundial que se juega en Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, los tres primeros festejos en una competencia ecuménica, sumados al hecho de haber estado en partido contra una potencia como Francia le deja a Panamá un motivo para soñar con un mejor futuro: “Sufrimos tres derrotas, pero vamos a regresar más fuertes” , dijo Quintana, el entrenador. Y agregó, sobre el desempeño de sus jugadoras: “Demostraron que pueden jugar de igual a igual contra cualquiera y es cuestión de creérsela”.

“Siempre lo hago. Siempre estaré agradecida” , contó Cox después del partido sobre el beso al aire y la dedicatoria a su madre, quien no pudo ver la primera clasificación de su país a un Mundial, orquestada por su propia hija. “Si me preguntan, yo no sabía lo que era un gol en un Mundial. Ahora lo sé”, agregó en zona mixta tras su festejo. “En mi mente, el gol era mi madre. Por eso el llanto, la valentía. Por eso la garra que se vio en la cancha. Al final, ese gol es grandioso, pero me quedo con cada pelota que lucharon mis compañeras”, agregó la 10 panameña.

Allí donde esté, la madre de Marta Cox estará orgullosa de su hija. Y de uno de los mejores primeros goles de una selección en la historia de los mundiales, sin importar el género. “Esa es su especialidad”, contó su compañera Riley Tanner sobre el tiro libre de Cox. “Convertir de esa manera en los primeros minutos del partido no es normal. Estoy muy contenta por ella, porque el remate fue muy bueno. No voy a decir que no lo esperaba, porque ella es letal en las jugadas de pelota parada ”, agregó Tanner en diálogo con ABC Sport.

El día en que Cox le daba un pase de gol a su compañera Lineth Cedeño para vencer a Paraguay en un repechaje se cumplía exactamente un año de su muerte. “Me choca que cada cosa tiene que tener un valor en la vida. Lo importante es tener a tu mamá. Era la mujer de la casa ”, dijo Cox sobre su madre, en una entrevista con la FIFA.

Las jugadoras de Panamá celebran el gol de Marta Cox para abrir el marcador en el partido contra Francia Mark Baker - AP

Y amplió sus conceptos en relación al día a día de las futbolistas en Panamá: “No puedo decir que yo no vivo de esto; sí vivo de esto pero no se facilita tanto estando en Panamá, porque no hay un salario profesional, no hay un contrato profesional, la liga no es profesional, entonces abarca muchas cosas. Mis compañeras en Panamá pueden cobrar pero aún no llega ni al salario mínimo”. Cox milita en Pachuca, de la Liga mexicana.

Tras el partido con Francia, Cox insistió con sus reclamos: “Van a venir muchas cosas positivas para cada una de las futbolistas panameñas. Es necesario que, futbolísticamente, el alto rendimiento aparezca. La idea es que vayan avanzando las cosas. Necesitamos que las canchas estén disponibles. Hay momentos en que necesitamos entrenar en canchas naturales. Y no las tenemos”, protestó Cox luego de entrar en la historia con su golazo. Como para que ese tiro libre inmortal sirva para algo. Y que los dirigentes de su país escucharan. “Venimos aquí (al Mundial) y son canchas grandísimas, canchas naturales...y nos comen las piernas. Ya basta, necesitamos el apoyo ”, completó tras el partido.

Las sorpresas: Brasil y Alemania, afuera

A Brasil, que no pudo vencer a Jamaica y quedó afuera del Mundial en la fase de grupos, se le sumó este jueves otra selección grande. Alemania, también favorita para obtener la Copa del Mundo, apenas pudo empatar con Corea del Sur (1-1) y resultó eliminada. En su lugar se clasificó Marruecos, que venció 1-0 a Colombia y estará en los octavos de final. Dobles campeonas del mundo, las alemanas verán las instancias decisivas del torneo por televisión: “Si quieren calificarlo como un desastre deportivo, es difícil pretender lo contrario” , dijo en conferencia de prensa la entrenadora Martina Voss-Tecklenburg. Al igual que el seleccionado masculino, el equipo femenino de Alemania también se despidió del Mundial en la fase de grupos. En su caso, por primera vez en toda la historia.

Las 16 mejores selecciones del Mundial femenino no tendrán demasiado descanso. Este sábado 5 de agosto comenzarán los octavos de final con dos partidos: Suiza vs. España (a las 2 de la mañana, hora argentina, en Auckland) y Japón vs. Noruega, en Wellington y desde las 5 AM, hora argentina. En el domingo de Oceanía, pero desde las 23 del sábado argentino se medirán Países Bajos y Sudáfrica, una de las revelaciones del torneo tras haber dejado en el camino a Italia en el mismo grupo de la Argentina.

