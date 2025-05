Martín Demichelis fue despedido de Monterrey, que comparte el grupo con River en el Mundial de Clubes

Rayados de Monterrey quedó eliminado en los cuartos de final de la Liga MX e hizo oficial la salida de Martín Demichelis. De este modo, el entrenador argentino no dirigirá al equipo mexicano en el Mundial de Clubes, que comenzará dentro de poco más de un mes y no se enfrentará ante River.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Rayados de Monterrey expresó el despido del DT: “Informamos a nuestra Afición y a los Medios de Comunicación que el Club decidió dar por terminada la gestión de Martin Demichelis en la Dirección Técnica del Primer Equipo de Rayados, a partir de este domingo 11 de mayo de 2025”. Luego gratificaron su labor en el club: “Agradecemos el profesionalismo y compromiso de Martín y su cuerpo técnico en esta etapa y les deseamos éxitos en sus futuros proyectos”.

Comunicado a nuestra Afición y a los Medios de Comunicación. 📝#EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/yHHtCg4mbA — Rayados (@Rayados) May 11, 2025

El despido se dio luego de que el equipo de Monterrey quedara eliminado en los cuartos de final de la liga mexicana, ante Toluca, dirigido por Antonio Mohamed. En la ida ganó 3 a 2 en su estadio, pero en el desquite cayó fuera de su casa por 2 a 1 y se quedó afuera debido al plus que tienen los goles de visitante. Una particularidad fue que el equipo local, dirigido por Antonio Mohamed se quedó con dos futbolistas menos por las expulsiones de Helinho y Antonio Briseño en el primer tiempo.

Tras el partido, fue el propio Demichelis quien aseguró en conferencia de prensa que tenía fuerzas para continuar al frente del plantel: “Voy a seguir con la fortaleza, con la entereza que normalmente me caracteriza; después hay cosas que ya no depende de mí”, exclamó. Sin embargo, desde la comisión directiva encabezada por el presidente José Antonio Noriega tomaron la decisión de que no continúe en el cargo.

Martín Demichelis no llegó a estar nueve meses en el cargo y fue despedido tras la dura eliminación de Rayados en la Liga MX Eduardo Verdugo - AP

Además de esta dura caída, los últimos meses de Demichelis en Rayados no fueron positivos. El DT estaba siendo muy cuestionado por el rendimiento del equipo y también por los resultados. Esto sumado a un conflicto que tuvo con Sergio Canales, uno de los futbolistas referentes del equipo. Tras dos torneos y una temporada completa, el oriundo de Justiniano Posse dejó su cargo en el fútbol mexicano.

De este modo, Demichelis no se enfrentará a River, su exclub, durante el Mundial de Clubes que comenzará el próximo 14 de junio en Estados Unidos. Rayados debutará el 17 de ese mismo mes frente a Inter de Italia y debe enfrentar a River el 21 de junio, pero lo hará sin el DT argentino.

Micho llegó a Rayados de Monterrey en agosto de 2024 cuando comenzó el Apertura de ese año en reemplazo de Fernando Ortiz. Y a pesar de que intentó seguir con el mismo proyecto que lo llevó a la final del último certamen, el presente deportivo del club lo lanzó hacia el abismo. Demichelis dirigió en Rayados un total de 43 encuentros con 20 triunfos, 11 empates y 12 derrotas.