Lucas Martínez Quarta no tuvo el mejor estreno como titular en Fiorentina en un encuentro por la Serie A: fue expulsado en Fiorentina, en la derrota de su equipo 2-0 ante Roma, en el estadio Olímpico, por la sexta fecha del fútbol italiano. El ex defensor de River vio la tarjeta roja directa sobre el final del encuentro luego de una fuerte infracción sobre Edin Dzeko. El árbitro Daniele Orsato no dudó. Si bien ya había sido titular por la Copa Italia, el de este domingo era su presentación desde el arranque por el certamen local.

Los goles para el local los anotaron Leonardo Spinazzola, en el primer tiempo, y Pedro, en la segunda etapa. Y la curiosidad fue que Martínez Quarta vio la expulsión en la única infracción que cometió en todo el partido. Fue fuerte abajo, intentando bloquear la pelota, pero termina barriendo todo: balón y pierna del adversario.

Según las estadísticas de Opta, Martínez Quarta tocó 85 pelotas (dio 73 pases), logró tres recuperaciones y un despeje. De los 11 duelos individuales que tuvo, ganó el 27,3%. Jugó como defensor central derecho en un esquema 3-5-2, junto con Nikola Mileikovic (líbero) y Martín Cáceres (central por la izquierda). Llegó a jugar con Marcelo Gallardo en River con ese esquema y posición, con Jonatan Maidana de líbero y Javier Pinola a la izquierda. Es una estrategia que conoce.

Fue un partido dominado por las infracciones (33, fueron 17 del local y 16 de Fiorentina), con una alta dosis de tensión y cargado de interrupciones. Fueron amonestados: Edin Dzeko, Gaetano Castrovilli, Jordan Veretout, Pol Lirola y Bryan Cristante.

Martínez Quarta emigró de River en el último mercado de pases, a cambio de 15,5 millones de dólares. El central había debutado en la Fiorentina, el ex equipo de Gabriel Batistuta, el 25 de octubre pasado ante Udinese, cuando reemplazó a su compatriota Germán Pezzella, otro ex River que debió dejar el campo por lesión. Fiorentina ganaba 2-0 y al final se impuso 3-2.

Días atrás había hecho su estreno como titular en la Fiorentina por la Copa Italia, en la victoria ante el Calcio Padova por 2-1. Y en la serie A estaba dando sus primeros pasos como titular ante la Roma. No tuvo el mejor estreno en ese sentido.

Según le habían informado a LA NACION fuentes de la CD de River, la transferencia de Martínez Quarta se había cerrado en 15,5 millones de dólares: alrededor de 7 millones se depositarán en breve, mientras que el resto se irá desembolsando en tres cuotas según diferentes objetivos en un plazo máximo de un año, además de una plusvalía en caso de que el equipo viola lo transfiera luego.

Martínez Quarta estaba en un muy buen momento: no sólo porque estaba rindiendo muy bien en River, sino además porque había pasado a ser muy bien considerado por el entrenador Lionel Scaloni como uno de los posibles titulares para la estructura estable del seleccionado argentino. De hecho, fue de las partidas desde el arranque en la última fecha FIFA ante Ecuador, en la Bombonera (1-0), y Bolivia, en la altura de La Paz (2-1).

