Mastantuono, en la puja de dos gigantes: PSG y Real Madrid, cabeza a cabeza para llevarse al crack de River en el próximo mercado

Real Madrid y PSG, dos gigantes del fútbol europeo, pujan por Franco Mastantuono, la joya de River y del fútbol argentino. Como si fuera una carrera de Fórmula 1, los dos equipos del Viejo Continente frenaron y aceleraron en la búsqueda del jugador que acaba de ser convocado por Lionel Scaloni para la selección. Si hasta hace un año parecía que se lo llevaban los blancos, en los últimos meses hubo un avance del flamante campeón de la Champions. Enterados, en la capital española volvieron a poner primera. Y, hoy por hoy, los merengues son los favoritos a quedarse con el jugador de apenas 17 años.

El diario español Marca informa este miércoles que la secretaría técnica de Real Madrid está dispuesta a concretar el fichaje y poner los 45 millones de euros de su cláusula de rescisión. En este contexto, el argentino estaría en condiciones de irse cuando cumpla los 18 años. Es decir, el próximo 14 de agosto, después del Mundial de Clubes. Claro que el jugador también podría pedir quedarse en River hasta el final de la temporada y recién viajar a Madrid a fin de año, para la alegría del público millonario que, entonces, podría disfrutarlo en el próximo torneo Clausura y en los mata-mata de la Copa Libertadores, el gran objetivo de River.

Franco Mastantuono celebra su gol de penal ante Independiente del Valle, de Ecuador, por la Copa Libertadores Gustavo Garello - AP

Según Marca, emisarios de Real Madrid viajaron a Buenos Aires con la intención de cerrar la contratación de Mastantuono. “Hasta el inicio de esta semana ningún club europeo se había puesto en contacto con los dirigentes de River”, dice el periódico madrileño. Y agrega: “Ahora la historia es bien distinta y el Real Madrid no se ha puesto en contacto, sino que se ha desplazado hasta Buenos Aires. La solución parece que llegará de manera rápida”. La “solución rápida” es el pago de los 45 millones de euros de la cláusula, tal como marca el contrato del futbolista. En principio, PSG no está dispuesto a estirarse hasta esa cifra y, según trascendió, la oferta de los parisinos sería de 30 millones de euros más otros 15 en objetivos. Igualaría el valor de la cláusula, pero no pondría todo el dinero junto.

Desde River, altas fuentes consultadas por LA NACION sostuvieron que el club no entrará en ninguna negociación con un par, y que la salida solo podría producirse por deseo explícito del fútbolista, que es el único que puede ejecutar la cláusula. “El chico está feliz acá, no manifiesta ningún apuro por irse ahora mismo”, argumentan desde el club millonario.

En rigor, lo que hace Real Madrid ahora es recuperar el tiempo perdido. Tenía a Mastantuono prácticamente cerrado el año pasado, antes de su renovación por River. El aumento en su cláusula de salida, sumado a que todavía no estaba consolidado en la primera de River provocaron que en la capital española se lo pensaran dos veces. Y la llegada del argentino quedó en stand-by. La última apuesta semejante, de hecho, fue el turco Arda Guler. En 2023, lo pagaron 10 millones de euros en efectivo y otros 20 en variables. El monto total podría llegar entonces hasta los 30 millones de euros.

Franco Mastantuono, durante un entrenamiento de la selección argentina Sub 20, en el predio Lionel Andrés Messi @afaseleccion

Como Real Madrid puso punto muerto a la tratativa por Mastantuono, otros clubes indagaron por su situación. En simultáneo, el futbolista comenzó a asentarse en el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, ser figura y anotar goles decisivos, como el gran tiro libre en el último Superclásico en el Monumental. Conforme se hablaba cada vez más de él, su cotización subía. Y se acercaba a su cláusula. Volvía, por lo tanto, a seducir a los responsables técnicos del Real Madrid. Que ahora, parece, no quieren más dilaciones. Más allá de la competencia de los petrodólares del PSG.

Los franceses, a la carga

Tal como publicó LA NACION, el club parisino tiene la decisión tomada de hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo entre junio y julio y en las próximas semanas se esperan las primeras conversaciones formales entre el director deportivo Luis Campos, la representación del jugador y los directivos de River.

Sin urgencias, el reciente campeón europeo apostaría por una negociación que le permita a Mastantuono continuar cedido hasta diciembre en el Millonario, ya que su contrato rige hasta diciembre de 2026. Y ahí hay otro punto clave para analizar: hoy no hay negociación para renovar ese vínculo al que le queda un año y medio.

Ni siquiera los 45 millones de euros de la cláusula de rescisión serían un inconveniente para negociar o mismo ejecutar, ya que no es una cifra que haga tambalear al poderío económico de PSG: en 2024, según un informe de la FIFA, se convirtió en el club europeo que gastó más recursos en el mercado de traspasos. En total, se estima que invirtió 700 millones de euros para conformar su plantilla actual, que expone un cambio de paradigma de estas últimas dos temporadas: la era de los galácticos duró de 2010 hasta 2023, con la llegada del entrenador español Luis Enrique.