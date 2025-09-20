Mastantuono fue titular otra vez, en un nuevo triunfo del Real Madrid en el Santiago Bernabéu

El Santiago Bernabéu volvió a celebrar un triunfo del Real Madrid, con Franco Mastantuono como titular de nuevo. Ganándose cada vez más a la afición merengue, tuvo otro buen partido, creció su conexión con Kylian Mbappé en ofensiva, aunque pudo ver la tarjeta roja en una jugada peligrosa. El equipo que dirige Xabi Alonso venció 2-0 al Espanyol y mantiene el liderazgo en La Liga, aun con partidos por jugarse.

En su segunda titularidad consecutiva —suma cuatro en cinco partidos desde su llegada al equipo español— el juvenil argentino aportó claridad, se mostró siempre como opción de pase y participó activamente en las principales acciones ofensivas del equipo, que sigue sin perder en esta nueva temporada.

Después del desgastante triunfo por 1-0 frente a Olympique de Marsella, en la Champions League, el técnico español apostó por una formación con algunas rotaciones. Sin embargo, mantuvo de inicio a Mastantuono, que parece haber encontrado su sitio entre los titulares. El volante de 18 años respondió con madurez y naturalidad, en un equipo que no regala minutos.

Con la número 30 en su espalda, Franco Mastantuono empieza a ganarse un lugar fijo en el Real Madrid OSCAR DEL POZO� - AFP�

El primer gol del partido, que tuvo al Real Madrid dominando la mayor parte, llegó a los 22 minutos. Fue una síntesis de la calidad y variantes del equipo merengue: un zapatazo sorpresivo de Eder Militao desde lejos que dejó sin posibilidades al arquero.

Mientras tocaban buscando espacios para entrar al área, la pelota le quedo al defensor brasileño, que se encontraba adelantado; amagó a devolverle la pelota a Federico Valverde, y armó el pie derecho para sacar un remate al ángulo, imposible para el serbio Marko Dmitrovic. Esto muestra la jerarquía de un equipo que empieza a tener la impronta de Xabi Alonso.

¡GOLAZO DE REAL MADRID!



Éder Militão sacó un tremendo bombazo de afuera del área para poner el 1-0 del Merengue ante Espanyol.#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/UxOWdc2EuT — DSPORTS (@DSports) September 20, 2025

Luego del gol, hubo una gran maniobra de Mastantuono. Tras un gran pase hacia delante del uruguayo Valverde, que lo encontró en el área, número 30 puso el cuerpo para controlar la pelota y, tras ponerse de frente, hizo un amague corto saliendo para su izquierda, que terminó en un centro atrás que ningún compañero logró conectar.

Hacia el final del primer tiempo, el argentino volvió a pisar el área con determinación por la banda derecha, en una contra que increíblemente no terminó en gol. Vinícius Júnior, que volvió a jugar como acostumbra, se sacó un hombre de encima y se escapó para tirar un pase al medio que lo podría haber encontrado solo a Mastantuono, pero Mbappé lo anticipo con una definición que terminó desviada.

Kylian Mbappé fue una de las figuras de Real Madrid y rubricó su actuación con un hermoso gol OSCAR DEL POZO� - AFP�

El francés, lejos de mostrarse incómodo con el protagonismo del argentino, lo buscó con frecuencia, sobre todo durante el segundo tiempo, en una sociedad que crece y dejó buenas conexiones.

El propio Mbappé firmó el segundo tanto, ya en la segunda mitad, con una jugada marca registrada: control, espacio y un disparo seco desde afuera del área, inatajable para el arquero visitante. El propio Vinícius, veloz y vertical, participó de la jugada asistiendo al francés, que lo convirtió en otro golazo de afuera del área para el Madrid.

¡GOOL DE REAL MADRID!



Kylian Mbappé se redimió de su fallo anterior y marcó un golazo desde afuera del área para anotar el 2-0 ante Espanyol.#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/r6c7MLc9gO — DSPORTS (@DSports) September 20, 2025

Poco después, una combinación entre Mastantuono y Mbappé estuvo muy cerca de convertirse en el tercer gol: primero el lateral derecho español, Daniel Carvajal desbordó por la banda y toco para el 10 francés, que estuvo intratable como siempre, y metió un taco directo para el argentino. Mastantuono se frenó para sacarse de encima a un jugador y la pinchó de vuelta para Mbappé, que la intento cerrar de lujo picandosela al arquero.

Esta conexión, que Xabi Alonso demuestra, quiere seguir explotando, empieza a crecer en el Real Madrid.

Aunque, no fueron todas buenas para el argentino. Previo a ser sustituido a los 77 minutos, vio tarjeta amarilla tras una peligrosa que podría haber sido roja. Buscando un centro en ataque, levantó en demasía el pie para controlar e impactó en la cabeza al defensor del Español, Carlos Romero, que terminó con la cabeza cortada.

El partido sirvió también como reafirmación para un Real Madrid que no quiere resignar terreno local, pese a su foco internacional. Con puntaje perfecto hasta el momento en el torneo, lo más significativo vuelve a ser la presencia de Mastantuono en la elite. Su fútbol todavía está en construcción, pero lo que muestra en cada intervención sugiere que no es una aparición más.

Ya no se trata de una apuesta: su presencia empieza a consolidarse como una decisión.

La victoria del Real Madrid