Mastantuono y su debut en la Champions League: de lo que pudo ser un golazo a la ansiedad por el gran partido

Atrevimiento no le faltó, se animó con la gambeta, se desmarcó para ofrecerse como receptor, estuvo más dispuesto a la pared que al exceso de individualismo y llegó a posiciones de remate. Franco Mastantuono, en su debut en la Champions League, hizo mucho como para que en el momento de ser reemplazado saliera con un rictus de fastidio. No con Xabi Alonso, el entrenador que lo respalda mucho más de lo que cabía imaginar en su primer mes en el club y que decidió reemplazarlo cuando dio el primer síntoma de cansancio al perder una pelota, a los 17 minutos del segundo tiempo.

El gesto serio del juvenil en el momento de dejarle su lugar a Brahim Díaz, con quien compite por el puesto de delantero por la derecha, se justificaba en que todo su desgaste y compromiso no había sido refrendado por el gol que tuvo en tres oportunidades, dos negadas por un Gerónimo Rulli que fue un frontón, salvo en los dos penales de Kylian Mbappé, y otra por un poste. Ni siquiera los aplausos de los hinchas le hizo ver que, más allá del alto grado de exigencia que se impone, había hecho un buen partido, como los anteriores. De proyecto ascendente, no todavía de crack.

El partido de Mastantuono

Fue el cuarto encuentro de Mastantuono en Real Madrid, tras las tres presencias por La Liga. Para su integración y confianza hubiera sido fundamental que convirtiera lo que habría sido un golazo. Una jugada que conjugó lo individual y colectivo, en la que se apoyó en tres compañeros y gambeteó a dos rivales dentro del área hasta quedar cara a cara con Rulli, que estuvo rápido para salir y quitarle espacio para su último toque con la derecha. Esa acción da una pauta y dimensión de las condiciones del ex-River, que arrancó en campo propio y de derecha a izquierda fue progresando con toques y descargas de Carvajal, Mbappé (dos veces) y Rodrygo.

Hubiese sido un gol para quedar al tope de los highlights de una victoria por 2-1 sobre Olympique de Marsella que a Real Madrid se le atragantó en varios pasajes y en medio de no pocas complicaciones. Ya a los cinco minutos debió ser reemplazado Trent Alexander-Arnold por una lesión muscular. Su reemplazante natural, Dani Carvajal -esta temporada puede convertirse en el único futbolista en la historia en conquistar siete títulos de Champions League- fue expulsado a los 27 minutos del segundo período por responder a una provocación de Rulli -lo había insultado- con un cabezazo.

Cuando Real Madrid se quedó con 10 futbolistas, el cotejo estaba 1-1. En la primera etapa, Olympique se había puesto en ventaja tras un pérdida de Arda Güler en la mitad de la cancha, la conducción de Mason Greenwood y la definición de Timothy Weah. El empate llegó luego del primer penal de Mbappé, por un foul sobre Rodrygo. Real Madrid llegaba con frecuencia al área rival, pero no estaba firme para frenar los contraataques. Por momentos, parecía el equipo de Carlo Ancelotti por el descontrol general.

Mastantuono se convirtió en el más joven en debutar como titular en Real Madrid por la Champions League. El español José Rodríguez lo hizo en 2012 con 17 años, 11 meses y 18 días, pero ingresando desde el banco. La consideración que le tiene Xabi Alonso se refleja en que Vinicius fue al banco de suplentes, si bien ocupa la banda izquierda, en la que pasó a disputar la titularidad con su compatriota Rodrygo. Consultado el entrenador vasco por su decisión de sentar a quien era titular inamovible para Ancelotti, respondió: “Estamos en un momento del calendario muy exigente, necesitamos a todos. Necesitamos a Vini, a Rodrygo, a Franco... Es importante que todos se sientan importantes”.

Mastantuono se encontró con más oposición argentina que la de Rulli. En la zaga central estuvieron Leonardo Balerdi y Facundo Medina, que suelen integrar las convocatorias de Lionel Scaloni. La primera ocasión de gol la generó Mastantuono al presionar una salida de Medina, quitarle la pelota y definir desde una posición cerrada e incómoda, con un remate que dio en un poste.

Entre los detalles dejó un caño a Weah y, en la columna del debe, le quedó un remate débil y al cuerpo de Rulli tras una asistencia de Mbappé. Era una ocasión propicia de gol que quedó rebajada a un tiro débil y sin consecuencias. Ahí sí se esperaba más de él. Una intervención que le baja la nota de calificación.

El zurdazo de Mastantuono será controlado por Rulli THOMAS COEX - AFP

Contabilizó seis remates al arco y solo quedó por debajo de los 10 de Mbappé, que también fue el único que lo superó en toques en el área rival (16 contra 11). En otra estadística de Opta, el pibe de Azul y el francés fueron los dos que concentraron las cinco ocasiones de gol del equipo.

La apuesta de Xabi Alonso pasa por consolidar a Güler (20 años) y Mastantuono. Fue comprensivo con el error del turco en el gol de Olympique: “Arda sigue aprendiendo y creciendo, con el tiempo mejorará. Pero estoy muy tranquilo con él y con Mastantuono". De la serenidad y el apoyo del técnico deberá nutrirse Mastantuono en su maduración futbolística.