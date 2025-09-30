Mateo Pellegrino sigue imparable: marcó dos goles en Parma, que le ganó a Torino en la Serie A

El argentino Mateo Pellegrino aportó un doblete para la victoria por 2-1 de Parma como local ante Torino, por la quinta fecha de la Serie A.

Pellegrino abrió el marcador a los 36 minutos con un penal sancionado por una mano del albanés Ardian Ismajli y selló el triunfo de Parma durante la etapa final, luego del empate transitorio, marcado por el belga Cyril Ngonge. Fue a través de un cabezazo demoledor, fiel a su estilo, de un gigante de 1,92m.

El delantero argentino, de 23 años, volvió a jugar con una protección en su cabeza, la misma que usó cuando marcó los goles en el triunfo por 2-0 contra Spezia (Serie B) en los 32avos de final de la Copa Italia, luego del golpe que sufrió en el empate 0-0 contra Cremonese por la cuarta jornada de la Serie A.

¡GOOOL DE PARMA!



Después de varios rebotes en el área, Pellegrino de cabeza, vuelve a poner a los locales en ventaja ante Spezia.#CopaItaliaEnDSPORTS pic.twitter.com/wkHRVFOeSI — DSPORTS (@DSports) September 24, 2025

Es conocido coloquialmente como el casco de rugby, un protector de cabeza utilizado por los jugadores, principalmente los forwards. Protegen sobre todo las orejas en el scrum y reducen la gravedad de una probable contusión cerebral.

Parma, que alineó a Pellegrino (amonestado y reemplazado en el segundo minuto adicionado de la segunda mitad) e incluyó a su compatriota Nahuel Estévez que jugó los últimos diez minutos, celebró su primer triunfo en el torneo y escaló al decimotercer puesto. De a poco, busca salir de la zona brava.

El equipo del DT español Carlos Cuesta suma ahora 5 puntos, uno más que el Torino de su colega Marco Baroni, que contó con el uruguayo Franco Israel, el chileno Guillermo Maripán y el argentino Giovanni Simeone (reemplazado a tres minutos del cierre).

Sin embargo, la nota del día fue el hijo de Mauricio Pellegrino, el muy buen técnico de Lanús.

La historia de Pellegrino en Italia es reciente, pero fulgurante. Llegó en silencio a Parma en febrero, procedente de Vélez, con pasos a préstamo por Estudiantes y Platense, donde dejó una huella profunda. En el Calamar encontró continuidad, rodaje y goles. Jugó 30 partidos en la temporada 2023/24 y convirtió seis tantos, varios de ellos importantes para mantener la categoría. Más allá de los números, lo que enamoró a los hinchas fue su entrega, su capacidad para jugar de espaldas, su fortaleza en el cuerpo a cuerpo, su potencia en el juego aéreo y el compromiso con el equipo.

¡¡SU PRIMER GOL EN ITALIA!! Mateo Pellegrino ingresó y marcó el 1-1 de Parma vs. Torino en la #SerieAxESPN.



📺 Mirá la #SerieA por #DisneyPlus pic.twitter.com/tgLSgh6hLz — SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2025

En Vicente López, Pellegrino dejó de ser “el hijo de Mauricio” para convertirse en Mateo, a secas. Dejó buenas sensaciones en cada partido y se fue entre aplausos. Su evolución llamó la atención en Italia, y Parma no dudó: lo incorporó como una apuesta para el tramo final del campeonato anterior. Apenas aterrizó en la península, respondió con goles.

En marzo ya había dado señales claras de su poder de fuego. En la fecha 27, marcó otro doblete contra Torino, en un 2-2 que se festejó como un triunfo. Aquella noche entró desde el banco y cambió el partido: primero con una media vuelta en el área para el 1-1, y luego, con otro cabezazo tras un córner que sentenció el empate.

Lo mejor del triunfo de Parma

Lo suyo no es ostentación ni fuegos artificiales. Es perfil bajo, trabajo, sacrificio y eficacia. A los 23 años, Pellegrino muestra madurez y decisión en cada pelota que toca. Y aunque parte de su historia está íntimamente ligada a la de su padre –hoy entrenador, con un pasado glorioso como defensor–, Mateo construye la suya desde otro lugar. Desde el área, el cabezazo y el olfato.

🇦🇷📊 Mateo Pellegrino suma 5 GOLES en 7 PARTIDOS DISPUTADOS en la temporada 2025/26:



⚽️⚽️ vs. Pescara (Coppa Italia).

➖ vs. Juventus.

➖ vs. Atalanta.

➖ vs. Cagliari.

➖ vs. Cremonese.

⚽️ vs. Spezia Calcio (Coppa Italia).

⚽️⚽️ vs. Torino.



🔝 Convirtió el 70% de los goles de… pic.twitter.com/vFLcUUF03l — JS (@juegosimple__) September 29, 2025

Tiempo atrás, también tuvo otro contratiempo de cabeza, en ocasión de la final de la Copa de la Liga 2023 ante Rosario Central, donde el delantero debió abandonar la cancha por un fuerte golpe en la cabeza.

“Fue duro en lo personal porque por mi corta carrera era el partido más importante que me tocaba afrontar. En la previa teníamos muchas ganas de quedar en la historia del club. Sinceramente del partido no me acuerdo nada, sufrí ese golpe, me desperté en el hospital y no entendía qué había pasado. Lo que me costó más fue caer después, el saber que habíamos perdido y tenía que afrontar una cirugía...“, contó, tiempo atrás.