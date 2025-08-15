Matías Almeyda, su desafío en Sevilla, el debut ante Athletic, la confirmación de Erik Lamela y... el colesterol alto

Matías Almeyda se prepara para su mayor desafío como entrenador. El domingo debutará al frente de Sevilla, el equipo en el que militó como futbolista y al que acaba de llegar desde Grecia para intentar clasificarlo a alguna copa europea. O para que, al menos, no se repitan los coqueteos con el descenso de la pasada temporada. El primer escollo es la situación económica del club, que no le permitió inscribir a todos los futbolistas del primer equipo para el estreno de este domingo en la Liga de España. Aunque las gestiones continúan, el Pelado tiene 12 jugadores disponibles para el encuentro con Athletic en el Nuevo San Mamés.

Sin embargo, el asunto no lo intimida. “Hay varios equipos que están en la misma situación. No hay excusas, yo no las voy a poner. Estoy enfocado y hay una frase que dice: ‘Sevilla no se rinde nunca’ y yo la tomé de verdad”, confesó en la conferencia de prensa de este viernes. Y agregó: “El torneo es largo e iremos a luchar con las armas que tenemos”.

🗣️ @peladoalmeyda: "No pongo excusas y estoy enfocado en lo que quiero"#AthleticSevilla #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 15, 2025

Además, el Pelado -que proviene del AEK griego, donde estuvo tres temporadas- relató que los dirigentes del club andaluz le contaron desde el principio las dificultades económicas por las que atravesaba la institución: “Cuando tuve la reunión nunca me mintieron y sé a lo que vine. Va a ser duro, trataremos que sea lo menos posible, porque todo cambio necesita un tiempo”. Insistió en que lo que sucede en la tesorería no es una excusa, pero les adelantó a los hinchas que “es difícil” que el domingo vean “la perfección”. “Va a llevar un tiempo. Esperemos que sea lo menos posible porque esto es un proceso”, asumió.

Almeyda, nacido en Azul (provincia de Buenos Aires) hace 51 años, confirmó la llegada de Erik Lamela -otro ex Sevilla- para incorporarse a su cuerpo técnico. “Lo conocí con 17 años, yo había vuelto a River y lo tuve como compañero. Es un crack, uno de los mejores futbolistas que ha dado Argentina y lo han disfrutado aquí. Siendo entrenador lo quise llevar a todos lados y costaba mucho. En el AEK lo pudimos tener, lo pude disfrutar como entrenador y sigo su proceso de siempre. Como amigo y como amante del fútbol ha hecho una carrera espectacular, su físico le dijo basta y creo que tiene mucho por aportar. Yo siempre sumo a gente joven que puede aportar cosas. Si aporta la cuarta parte de lo que hizo en el campo me convertirá en mejor entrenador”, aseguró.

Almeyda también le dedicó un párrafo a Athletic Club, el rival en el estreno liguero: “A todos les quiero ganar. Han hecho grandes partidos y tienen grandísimos jugadores; respetaremos los puntos fuertes e intentaremos ver los puntos débiles. Es un gran rival con grandes jugadores”, evaluó.

Sobre su método de trabajo, el Pelado contó: “A los futbolistas les gusta que les digan la verdad. Yo me dirijo desde la corrección, que van notando; creo en el diálogo. Yo trato de que sigan amando al fútbol, que disfruten el entrenamiento, con la posibilidad de cambiarles la vida a nuestras familias. Cada vez que ingresen tienen que ingresar sin dudas y, para eso, hay que sacar la presión que tienen muchos”. Y se refirió a la cantidad de lesionados que tuvo el equipo durante los trabajos de pretemporada: “[Guido Bonini, el preparador físico] es el único con el que trabajo desde el principio. Cumple una función muy importante en mi tarea. Es verdad que uno, cuando cambia la metodología, tiene el riesgo de lesión. Los números de la otra etapa eran diferentes a los nuestros; además, había jugadores que vienen con procesos de lesiones”.

Almeyda y el “colesterol alto”

La conferencia de prensa de este viernes dejó una perlita. A propósito de unas declaraciones de Antonio Cordón, el director deportivo -se había preguntado si el club tiene “azúcar o golosina” y que por esa razón los futbolistas no quieren abandonarlo-, un perodista le consultó a Almeyda si cree tener “el azúcar suficiente” para dejar al equipo entre los primeros puestos del torneo.

🤣 El momento surrealista en la rueda de prensa de Almeyda:



🤨 Periodista: “dijo Cordón que Sevilla tiene azúcar, ¿tiene usted suficiente azúcar para dejar al Sevilla entre los primeros?”



😅 “Tengo el colesterol alto, no puedo tomar azúcar”. pic.twitter.com/R0ChshC1CZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 15, 2025

El entrenador argentino respondió entre las risas contagiosas de los trabajadores de prensa y dijo que tiene “el colesterol alto” y “no puede consumir azúcar”. Y agregó: “Sevilla tiene buenos jugadores, una gran hinchada que viene de un momento complicado. Lo negativo llama a lo negativo en la vida y lo positivo atrae a lo positivo, voy de ese lado. Estoy entusiasmado, estoy esperanzado. Deseo que vaya bien porque me gusta este lugar. Lo deseo con toda mi alma, que Dios me ayude a que salga todo bien”.