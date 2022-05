Matías Cano, arquero argentino que juega en Chile, mostró su sorpresa al ser agredido por un nene de 8 años

Una situación incómoda, para nada agradable y que no hace más que desnudar las miserias más profundas del mundo del fútbol. En Chile, el arquero argentino Matías Cano tomó la determinación de levantar la mano y advertir que es necesario estar más atentos respecto a lo que sucede con los hinchas, después de que un niño de 8 años lo escupió en la cara cuando fue a dejar su botella de agua detrás del arco: “Mirá eso, ese nenito de ocho años, escupiendo, tirando piedras, quizá muchas veces con el padre al lado ”, comenzó su reflexión el arquero de Cobreloa.

Cano, tras el encuentro en el que acababa de sufrir un gol que decretó la igualdad entre su equipo y Unión San Felipe, por la Primera B de Chile, enfrentó las cámaras con el deseo de hablar de lo que le tocó vivir y sin referirse al juego en particular: “Más allá de quién gane o quién pierde, nosotros, como personas de bien, tenemos que dejar algo para el fútbol que viene. Después, esos mismos padres son los que exigen que esos niños tengan buenas notas en la escuela, que se porten bien, que hagan las cosas que tienen que hacer. Y para mí es una desilusión muy grande que un niñito de ocho años me escupa en la cara”, relató.

Cano continuó contando lo que le pasó y relató con más detalles cómo fue que un niño lo escupió durante el partido: “Cuando salgo al partido en el segundo tiempo voy a poner la botella de agua atrás del palo, en una cancha que tenía muy pocos metros del palo al alambrado. Al agacharme siento una escupida tremenda en la frente y me levanto para ver quién lo había hecho, ya enojado porque a nadie le gusta que le falten el respeto así. No es que estábamos jugando y yo le grité un gol en la cara, que igual no justifica el escupitajo y también estaría mal... Cuando levanto la vista era un nenito, yo tengo cinco hijos y no sabes lo mal que me puso”.

A los 36 años, Cano surgió del club Temperley y luego de una carrera en clubes del ascenso argentino, cruzó la Cordillera para continuar si trayectoria en Chile. Allí jugó en San Luis de Quillota y Coquimbo Unido, hasta recalar este año en Cobreloa, un equipo con mucha tradición que quiere volver a la primera división. El arquero continuó con el relato: “Le pregunté cuántos años tenía, me salió la parte paternal. Le decía que no se tiene que copiar de todo lo que hacen los grandes, porque atrás del niño habían más de diez personas todas escupiendo, tirando agua, diciendo cosas como si yo fuera el diablo... No quiero encapsularlo en el equipo contra el que me tocó jugar, es una constante. Uno como profesional a veces cede ciertas cosas porque cree que cuando la gente va al estadio esto forma parte del folclore”.

Es cierto, llegó la hora de actuar. Cada cual tiene que asumir su responsabilidad. De ser cierto lo que dijo el arquero, es repudiable; pero tampoco el es un ejemplo como se ve en la foto. Es un típico incitador a la violencia. El sindicato también debe actuar. Ya es hora. pic.twitter.com/dO8waiQiEL — Raul Delgado (@raulfutbol27) May 1, 2022

Respuesta desde las redes

Después de que se difundieran la palabras de Cano, desde la cuenta de Twitter del sindicato de futbolistas chilenos se viralizó la situación con un mensaje de respaldo y advertencia: “Llegó la hora de actuar; basta de sentarse a mirar cómo se muere nuestro fútbol por la ineficacia de quienes deben tomar decisiones drásticas. La seguridad de todos está en riesgo y no quieren darse cuenta. Los futbolistas profesionales entran en estado de ALERTA”, decía el tuit que acompañaba el video con las declaraciones de Cano. Inmediatamente, quien salió al cruce fue el presidente de Unión San Felipe -club del que era simpatizante el niño agresor-, el argentino Raúl Delgado, que contestó: “Es cierto, llegó la hora de actuar. Cada cual tiene que asumir su responsabilidad. De ser cierto lo que dijo el arquero, es repudiable; pero tampoco él es un ejemplo como se ve en la foto. Es un típico incitador a la violencia. El sindicato también debe actuar. Ya es hora”. En la imagen que acompaña el texto de Delgado, se ve a Cano haciendo un gesto, que según el titular de Unión San Felipe era ofensivo para con los hinchas de su club.