Quiénes no pasaron el filtro de Gallardo en River y deberán buscarse club: los 9 casos, uno por uno

“Reoxigenar”. Ese fue el verbo que utilizó Marcelo Gallardo tras la eliminación de River en el Mundial de Clubes. Se trata de una acción que debe ser rápida, efectiva, porque el equipo tiene que responder a corto plazo: quedan 10 días para el arranque del Torneo Clausura y 42 días para el duelo de ida con Libertad de los octavos de final de la Copa Libertadores. Y esa reoxigenación comenzará con una reconstrucción de un largo y alicaído plantel de 35 jugadores que tendrá una importante renovación entre julio y diciembre. Mientras mueve el mercado de incorporaciones, el entrenador millonario ya comenzó con la toma de decisiones internas y hay al menos nueve futbolistas que saben que correrán desde atrás. Si no salen ahora, lo harán en diciembre.

“Sacar conclusiones ahora es muy difícil. Seguramente se haga y, en base a eso, buscaremos reoxigenarnos para encarar la segunda parte del año, pero hacerlo en este momento es muy prematuro”, dijo Gallardo tras la caída 2-0 con Inter de Milán en Seattle. Y esas conclusiones empiezan a aparecer. De acuerdo a lo que pudo saber LA NACION, en estas dos jornadas de regreso a los entrenamientos tras la licencia de cuatro días al volver de Estados Unidos, el Muñeco tuvo una charla grupal con el plantel, pero además se dieron conversaciones individuales con futbolistas que quedarán relegados, sin tanta consideración para el segundo semestre.

Marcelo Gallardo charla con Manuel Lanzini antes de ingresar ante Independiente del Valle por la Copa Libertadores; el 10 no rindió como se esperaba Gustavo Garello - AP

El DT no tiene intención de separar futbolistas de la actividad diaria ni buscar rescisiones anticipadas de contrato, pero su diagnóstico marca que Federico Gattoni, Leandro González Pirez, Santiago Simón, Rodrigo Aliendro, Manuel Lanzini, Matías Kranevitter, Gonzalo Tapia, Matías Rojas y Miguel Ángel Borja no tendrán tanto protagonismo y ya se están buscando alternativas de mercado para posibles salidas.

¿Cómo es la situación contractual de cada uno? Gattoni es el caso más particular porque aunque solo jugó 90’ en el año por Copa Argentina, recientemente extendió su préstamo hasta diciembre. River hizo uso de la opción unilateral para renovar por seis meses el vínculo ya que, si lo liberaba ahora, debía abonar 947.368,42 euros a Sevilla, ya que la cesión inicialmente no tuvo cargo. De esta manera, solo pagará el contrato del jugador, que sabe que su continuidad está atada a las posibles ofertas que le lleguen al club español. Mientras tanto, el otro marcador central también ha quedado muy relegado: González Pirez suma solo cuatro partidos en este 2025 y el regreso del juvenil zurdo Lautaro Rivero, repescado de Central Córdoba de Santiago del Estero, lo marginó. Con contrato hasta diciembre, el jugador por ahora tiene pensado cumplir su vínculo y luego emigrar.

Leandro González Pirez ante Deyverson, de Atletico Mineiro, en la eliminación de la Copa Libertadores 2024 DOUGLAS MAGNO - AFP

Dentro del mediocampo, el único con contrato a largo plazo es Simón, quien posee vínculo hasta 2026 y tiene propuestas dentro del fútbol argentino para salir a préstamo. Este año jugó 16 partidos (siete como titular) y no se pudo ganar nunca su lugar. Lo busca Vélez, tal como a Rodrigo Aliendro, quien en diciembre tiene una cláusula de renovación automática si juega el 50% de los partidos de este año. Lleva 16 de 29 jugados y en ocho fue titular, pero sus lesiones e intermitencias no le permitieron asentarse.

Luego, tanto Matías Kranevitter (nueve partidos, cuatro de titular) y Manuel Lanzini (15 encuentros, cuatro de titular) terminan vínculo en diciembre, pero están buscando salida. Es más, el volante ofensivo ya tiene llamados de la MLS y su futuro podría estar en Estados Unidos.

Matías Kranevitter charla con Gallardo antes de ingresar ante Huracán, en agosto de 2024: otro futbolista que le costó aprobar examenes Augusto Famulari

Finalmente, en el ataque, River buscará negociar a Gonzalo Tapia, quien llegó en enero a cambio de un millón de dólares desde Universidad Católica, no juega desde el 19 de marzo por Copa Argentina y suma dos titularidades en siete encuentros, sin goles. Si logra ceder o vender su ficha al exterior, liberará otro importante cupo extranjero para el mercado. Las otras dos posibilidades que tiene son Matías Rojas y Miguel Ángel Borja, con realidades opuestas. El extremo paraguayo tuvo tres lesiones musculares y un gol en ocho partidos, con poco más de 150 minutos con la banda roja. Sin un lugar preponderante, es otro de los que puede emigrar ahora mismo, ya que su contrato rige hasta diciembre y, más allá de que tiene firmada una posible extensión por dos temporadas más, hoy no está en los planes.

El presente del atacante colombiano es muy distinto. Con 28 partidos jugados de los 29 del año (solo 11 desde el arranque), seis goles y dos asistencias, Gallardo no lo prioriza para configurar el equipo titular del segundo semestre pero, por ahora, lo necesita: ante la salida de Mastantuono y la lesión de Driussi -quien recién podría volver a finales de julio o principios de agosto-, el Colibrí tendrá más lugar que el resto. Con contrato hasta diciembre, lo cierto es que su ciclo está desgastado y si aparece una oferta tentadora (hoy su cláusula es de cuatro millones de dólares), Borja podría emigrar porque hoy su decisión es no continuar en 2026. Tigres y León de México lo buscaron, pero no se acercaron a ese monto.

Borja jugó ante Inter de Milán en el Mundial de clubes FIFA 2025, pero no pudo convertir LA NACION/Rodrigo Néspolo

Por último, del resto de los contratos que terminan en diciembre, el único con charlas para renovar es Facundo Colidio, quien se espera que pueda firmar en las próximas semanas. Después, Giuliano Galoppo está a préstamo desde San Pablo, pero si alcanza el 60% de los partidos del año jugados, renovará automáticamente; y Gonzalo “Pity” Martínez es un jugador que el Muñeco pretende recuperar física y futbolísticamente, por lo que continuaría. Mientras tanto, los multicampeones Ignacio Fernández y Milton Casco posiblemente finalicen su vínculo y terminen su riquísima historia con River, mientras que Enzo Pérez tendrá que tomar una decisión sobre su carrera: en febrero cumplirá 40 años y no definió si pretende seguir jugando profesionalmente.

Así, el DT también le hará espacio en un plantel repleto de jugadores a Maximiliano Salas y a otros cuatro puestos que busca: lateral izquierdo, volante central y volante ofensivo, más otro delantero. Cuando se firme la salida de Adam Bareiro a Fortaleza de Brasil, se abre un cupo extranjero y River ya avanzó en estas horas por Lucas Cepeda, el extremo chileno zurdo de 22 años que juega en Colo-Colo. Además, tiene charlas con el Grupo City para invertir en conjunto por Maher Carrizo, el talentoso atacante de 19 años que juega en Vélez, preguntó condiciones por Francisco Ortega, lateral izquierdo de Olympiakos de Grecia, y sigue buscando un número cinco.

Gallardo decidió que es momento de barajar y dar de nuevo.