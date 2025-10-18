Matías Satas y Thomás De Martis, los argentinos sub 17 que llaman la atención de The Guardian

Son horas ansiosas para el fútbol nacional, por la final del Mundial que afrontará la selección argentina sub 20 ante Marruecos en Chile, instancia a la que el combinado albiceleste no llegaba desde hacía 18 años, cuando fue campeón en Canadá. En medio de la espera, el prestigioso periódico The Guardian dio a conocer su tradicional estudio sobre las mayores promesas jóvenes y elaboró una lista de 60 jugadores que darán que hablar. Una ratificación para el proyecto de selecciones, ya que el medio británico incluyó a dos argentinos que son dirigidos por Diego Placente en la sub 17.

Esa categoría tendrá su oportunidad de atrapar la atención deportiva del país durante la Copa del Mundo de Qatar, en noviembre, con lo que ello implica, a casi tres años de la conquista de Lionel Messi y compañía en esa nación. Allí probablemente estén presentes los dos futbolistas que The Guardian se interesó por conocer y registró en su ranking. Se trata de Matías Satas y Thomás de Martis.

El segundo puede sonar más familiar que el primero porque su apellido figuró en muchas publicaciones referidas a las actuaciones del seleccionado juvenil, ya que el juvenil siempre está presente con goles. Sin embargo, para Placente uno es tan importante como el otro.

Satas es zaguero, pertenece a Boca y para el director técnico es el capitán del sub 17. El hoy disuelto Consejo de Fútbol del club decidió en febrero de este año que el defensor fuera el primer jugador de la categoría 2008 en firmar un contrato. Satas llegó a la institución xeneize a los 9 años. Además de la categoría a la que pertenece, integró el combinado sub 15 que en 2024 terminó en el podio del Sudamericano.

“Ha sido elogiado por su actitud en la cancha y fuera de ella. Es, sin dudas, un jugador talentoso, y también muy respetuoso. Luis Lúquez, que lo llevó a Boca, afirma que tiene todas las cualidades para triunfar en el máximo nivel. Defensor fuerte, zurdo y de 1,85 metros de altura, es bueno en el juego aéreo y capaz de anotar en pelota detenida”, es la parte inicial de la descripción que hizo The Guardian en el informe habitualmente llamado “Next Generation” (“Próxima Generación”).

Satas (derecha) es el capitán elegido por Diego Placente para comandar la selección sub 17; en Boca ya firmó su primer contrato como futbolista. X

A raíz de su capitanía en la Argentina lo considera un “líder”, tomando en cuenta la gran actuación que tuvo el sub 17 en el Torneo de L’Alcudia 2025: si bien se suele encarar con un sub 20 ese certamen español, Placente esta vez eligió hacerlo con una categoría menor, que terminó consagrándose. El sitio británico cita a Antonio Barijho, uno de sus entrenadores: “Matías es un defensor típico de Boca, de los que impresionaron a Pep Guardiola en el Mundial de Clubes. Lucha por cada pelota como si fuera la última de su vida”, dijo el ex delantero.

Nacido en Morón, tiene padre es policía y madre maestra. Fue convocado por Fernando Gago al comienzo de este año, cuando Boca realizó la pretemporada, e hizo su debut en la reserva. “Me dicen que me parezco a ‘Cuti’ Romero o Lisandro Martínez”, afirmó Satas en varias entrevistas.

Diego Placente, el DT que está a 90 minutos de ser campeón del mundo con el seleccionado argentino sub 20, también es la cabeza del sub 17, en el que Satas y De Martis son piezas fundamentales.

Por su parte, De Martis ya se estrenó en la primera de Lanús hace un par de meses. No se consolidó aún, pero su citación fue consecuencia del llamado de atención que generaron sus goles en las divisiones juveniles nacionales. De hecho, Mauricio Pellegrino eligió que su debut fuera por la Copa Sudamericana (ida de los octavos de final), frente a Central Córdoba en Santiago del Estero: cuando el cuadro granate caía por 1-0, el DT lo mandó a la cancha sobre el final, confiando en su instinto goleador.

Gol y De Martis, una sociedad que se presenta asiduamente en la selección nacional sub 17. AFA

Máximo anotador en el Sudamericano, acumula 11 tantos en 13 partidos en la selección juvenil, además de los muchos que cuenta en las divisiones menores del club del Sur. Marplatense, se lo compara con un pilar del seleccionado al que dirige Lionel Scaloni.

Los goles de De Martis en el Sudamericano

“La vida de De Martis gira en torno a los goles. Se lo ha descrito como ‘el nuevo Lautaro Martínez’ y está marcando goles por diversión en las selecciones juveniles de Argentina. Contra Chile, Brasil y Valencia, por ejemplo, en el prestigioso torneo COTIF de este año”, afirma el portal acerca de sus destacados rendimientos. En este caso, Nicolás Russo, el presidente de Lanús, aportó unas líneas de información: “Thomás es la mayor promesa del fútbol argentino; ya es un killer frente al arco”.

Argentina puede ser campeona mundial sub 20 este domingo en Chile. Mientras, en otra parte del planeta empiezan a dar cuenta de que el talento de esta tierra sigue brotando.