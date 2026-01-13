Matías Suárez anunció su retiro del fútbol: sus raíces en Belgrano, la gloria en River y las lesiones que lo complicaron

Matías Suárez, el exdelantero de Belgrano, que destacó en Anderlecht y alcanzó la gloria con el mejor River de Gallardo, anunció en las últimas horas que tomó la decisión de retirarse del fútbol: “Para mí hoy lo mejor es dejar de jugar”.

A sus 37 años, el futbolista cordobés nacido en La Falda explicó que a pesar de tener varias propuestas para continuar su carrera profesional, decidió dar un paso al costado y colgar los botines como consecuencia de las reiteradas lesiones y molestias físicas que lo alejaron del alto nivel del fútbol sudamericano.

“Cuesta decirlo, porque estuve tan ligado... todos estos años jugando al fútbol. Y cuesta decir que uno se retira”, indicó en diálogo con El Doce y aseguró: “Ya he tomado la decisión”.

Matías Suárez se besa el escudo de River en una goleada frente a Gimnasia. Con el club de Millonario anotó 40 goles en 133 partidos River Plate - River Plate

Desde hace seis meses que no juega, luego de su apresurada salida de Unión Española a donde llegó a comienzos de 2025 con la intención de potenciar al equipo, que, finalmente, terminó descendiendo. Desde entonces, Suárez siguió entrenando por su cuenta y recuperándose de viejas lesiones en su rodilla izquierda hasta que este lunes anunció su retiro.

Si bien tenía algunas opciones sobre la mesa para estirar unos meses más su destacada carrera con 500 partidos jugados, como la propuesta que le acercó Racing (Córdoba) para jugar en la Primera Nacional, Suárez reconoció que por “respeto” a los clubes interesados prefiere poner punto final.

“Por eso le dije que no a Racing, porque no me sentía a la altura del club y están buscando hacer un buen torneo para ascender. Hace seis meses que estoy parado. Me hubiera gustado y estoy muy agradecido a Racing”, reflexionó.

Con la camiseta de Belgrano, Suárez anotó 13 goles en 112 partidos FotoBAIRES

Entre las razones que postuló para tomar su decisión destacó el “cansancio mental” y el sufrimiento que padeció en las operaciones de rodillas. “También quiero disfrutar de mis hijos y otras cosas”, plasmó. “Fue más por un tema propio. Tenía varios clubes para seguir jugando, pero la verdad creo que para mí hoy lo mejor es dejar de jugar”, insistió.

Consultado sobre si le hubiera gustado retirarse en Belgrano, el club donde se formó y debutó en primera, reconoció: “Me hubiera encantado, porque fue el club donde nací, pero por otras situaciones no pude seguir. No fue por mi parte, ya no viene al caso. La gente por ahí piensa cosas que no son, pero me hubiera encantado retirarme en mi club”.

La trayectoria de Matías Suárez

A lo largo de su carrera jugó 500 partidos desde su debut con Belgrano en 2006, el paso por Europa con el Anderlecht de Bélgica, su exitosa etapa en River con títulos obtenidos tanto con Marcelo Gallardo (cinco, incluida la Recopa Sudamericana 2019) como con Martín Demichelis (dos), y su fugaz paso por Chile con Unión Española.

En total marcó 122 goles y dio 102 asistencias, siendo elegido una vez como mejor jugador de la liga belga, gracias a su actuación con el club en el que consiguió ocho títulos entre 2009 y 2015.

Matías Suárez levanta los brazos en el Monumental tras la victoria de River ante Newells LA NACION/Mauro Alfieri

Sin embargo, su paso más recordado fue durante la segunda mitad del primer ciclo de Gallardo en River, a donde llegó para disputar la temporada 2018/19 luego de la conquista de la Copa Libertadores ante Boca en Madrid. Bajo la tutela de Gallardo se consolidó como uno de los jugadores más importantes del equipo, destacando con sus desbordes, creación de juego y llegada al gol.

En 2019, con Suárez como emblema, River llegó nuevamente a la final del certamen dejando en el camino otra vez a Boca. Y aunque su paso por el club de Núñez se vio teñido por las lesiones, también fue pieza clave en la obtención de la Liga Profesional en 2021 y en 2023.

Matías Suárez festeja un gol en un partido de Anderlecht en Escocia. En Bélgica anotó 68 goles en 243 partidos y fue una vez botín de oro UEFA

No obstante, también llegó a jugar con la selección nacional. En 2019 fue convocado por Lionel Scaloni para jugar la Copa América en donde disputó tres partidos y la Argentina quedó en tercer puesto. Además, fue parte de las primeras convocatorias en las Eliminatorias para el Mundial de Qatar.

Pero el talón de Aquiles de Suárez fueron sus rodillas. Entre 2013 y 2015 sufrió tres lesiones que lo mantuvieron sin jugar por al menos 400 días y más de 80 partidos en Anderlecht. Tuvo problemas en el tendón rotuliano, sufrió la rotura del ligamento cruzado y desde ese momento convivió con diferentes inconvenientes que lo tuvieron a mal traer por el resto de su carrera.