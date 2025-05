Matko Miljevic, el corazón de Huracán, las vivió todas y ahora disfruta de la cumbre del guerrero

Septiembre de 2023. Se trata de algo inédito para un futbolista profesional. El protagonista es Matko Miljevic, crack y auténtico personaje. De pasado en Argentinos Juniors, se desempeñaba en la MLS y fue el centro del asombro por una insólita situación. Cambió su identidad para poder inscribirse y jugar en un torneo amateur de futsal, pese a tener un contrato profesional en la liga de los Estados Unidos. No solo eso: se tomó a golpes de puño con un rival. La decisión fue abrumadora: fue echado de por vida de la liga norteamericana y además, se quedó sin equipo.

Su salida de Montreal, la franquicia canadiense y también de la MLS, se dio luego de una investigación iniciada por la liga. Todo comenzó luego de que se conociera públicamente que ante la falta de minutos en su club, Miljevic se inscribió con una identidad falsa para jugar un torneo amateur en la ciudad de Quebec, en Canadá. En el tercer partido, golpeó a un rival en la cara, fue expulsado y la organización decidió suspenderlo de por vida.

La situación hizo que los comisarios deportivos que rigen en el certamen del país del norte tomaran medidas drásticas. “La Major League Soccer rescindió el contrato del mediocampista del CF Montréal Matko Miljevic por participar en conducta perjudicial para la liga y violar su Acuerdo Estándar de Jugador”, expresaron las autoridades en un breve comunicado oficial. Entre otras razones, en el anuncio se encuentran frases como “conducta perjudicial” para con su club y “violar su estándar como jugador profesional”.

El volante, que había arribado a CF Montréal en agosto de 2021, había recibido el llamado de un amigo para participar del mencionado campeonato de fútbol amateur. Rápido de reflejos, cambió su nombre para que no lo descubrieran y firmó planilla en tres ocasiones bajo el nombre de “Matko Milojevic”, incluyendo una letra en su apellido, según información del medio canadiense Dans les Coulisses.

Según aseguraron participantes del torneo, algunos jugadores lo habrían identificado como jugador profesional y por eso se produjo una gresca. El enganche había marcado seis goles en tres fechas.

Mayo de 2025. A veces, un par de temporadas se parecen a una vida. El corazón de Huracán es la figura del candidato al título, que este domingo definirá el torneo Apertura frente al asombroso Platense, el auténtico “matagigantes”.

Juega, habla, piensa, tira el centro y cabecea: a los 24 años, el volante nacido en Miami, seguido de cerca por Marcelo Gallardo, que representa a la selección de Estados Unidos y juega con un mapa en la cabeza, le agradece su suerte a Frank Kudelka, el abuelo de la criatura. “Me está ayudando a ser un jugador más completo”, resume el abanderado del pase, con un recuerdo elocuente.

“Me llamó en enero, yo estaba en la selección y tenia varias ofertas del fútbol argentino. Me hablo de una manera, una convicción... que me convenció en esa llamada. Dijo: “Yo quiero que vengas, que peleemos como el año pasado”. Si ven todo el medio campo del año pasado: Fattori, Echeverría y Alarcón... ahora estamos Leo Pérez, Colo Gil, Ema Ojeda y yo, todo nuevo. No se excusó en eso, al decir ”Uh, vamos a ver qué pasa", no, él me dijo: “Quiero que vengas a pelear, para ganar todo lo que juguemos ¡pelear!”, contó, tiempo atrás.

Y explicó detalles de esa relación, al dominar ciertos impulsos internos. “La mayoría de las veces me habla como un padre. Me acuerdo hace unas semanas, cuando jugamos en Uruguay, en la merienda, se sentó conmigo y con Marco Pellegrino y empezamos a hablar. No hablamos ni una palabra de fútbol, hablamos de la vida. Nos empezó a hablar de la vida, la vivencia que tuvo en otros clubes y cuando se va le digo a Marco: “Te dan ganas de entrar a la cancha y tirarte de cabeza por este chabón”.

12 de Octubre de Lanús, preinfantiles en Boca, Argentinos, Montreal, Newell’s y el Globo. Su nombre tiene origen croata, y significa “el más deseado”. Nació en Miami (su familia se fue por la crisis económica previa a 2001), volvió, se hizo “más porteño que yanqui”, llegó al fútbol de casualidad, practicó natación, fue campeón internacional de taekwondo, jugó para los seleccionados juveniles de Estados Unidos y hasta de la Argentina, y desde Croacia lo tentó Davor Suker. Y hasta tuvo tiempo para estudiar abogacía, tal vez, su profesión del futuro.

Su abuelo Antonio, que nació en Croacia, en tiempos de la ex Yugoslavia, representa su mejor legado. “Él estuvo combatiendo en la Segunda Guerra Mundial. Y después se vino en barco hacia la Argentina. Vivió mucho tiempo en Lanús y ahí conoció a mi abuela, que llegó desde Corrientes”, le contó tiempo atrás a LA NACION.

De adolescente, se impuso en dos torneos internacionales de taekwondo, su otra pasión. Un deporte al que llegó por intermedio de su hermana, que es tercer dan de la disciplina. “Íbamos a verla entrenarse y ella practicaba en el tatami. Todo lo que Iara hacía yo lo replicaba afuera. Hasta que el maestro me dijo ‘¿por qué no lo haces adentro con nosotros?’. Y arranqué. Competí en torneos internacionales, contra chicos de Brasil, España, Turquía, Paraguay, Francia. Fue hermoso”. Hasta fue campeón del Argentina Open en cadetes en 2014 y 2015 en Costa Salguero.

El recuerdo del arte marcial coreano le ayuda en los momentos bravos. Concentración y valor. Juega con el cinturón negro de los más atrevidos, listo para la patada definitiva.