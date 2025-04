Mauricio “Chicho” Serna fue el encargado de comunicar el despido de Gago en Boca: “Hasta acá ha llegado”

El encargado de comunicar la salida de Fernando Gago de la dirección técnica de Boca fue Mauricio “Chicho” Serna. Integrante del consejo de fútbol, el colombiano enfrentó a los micrófonos en el estacionamiento del predio de Ezeiza y confirmó la decisión de la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme de eyectar al entrenador. “Hasta acá ha llegado Fernando Gago”, informó el ex mediocampista central.

“Hemos tomado una decisión con toda la tranquilidad. No ha sido fácil porque es un hombre de la casa, pero para eso estamos, para tomar decisiones”, continuó Serna, que no respondió preguntas de los periodistas apostados en el centro de entrenamiento boquense. “Y en el día de ayer, hasta altas horas de la noche, hemos buscado y encontrado la manera para que ya hoy Fernando no sea más nuestro entrenador”, contó Serna.

Fernando Gago, durante su último partido como DT de Boca: el superclásico del domingo ante River, en el Monumental Daniel Jayo - Getty Images South America

A continuación, el directivo elogió el trabajo del ahora exDT: “Toca anotar que estamos muy agradecidos porque ha puesto todo su empeño, ha dado todo su trabajo, lo ha hecho de la mejor manera”, dijo el colombiano. Y añadió: “Hay situaciones que seguramente nos han llevado a tomar una decisión final, pero el agradecimiento siempre está, que para nosotros es valioso. Como siempre lo hemos hecho acá en el club, sin misterios, somos personas normales, pero que tomamos decisiones y para eso vine yo a comunicarla”, completó Serna.

Las explicaciones de la derrota contra River

Más allá de la postura defensiva en el Monumental que irritó a los hinchas de Boca -y también a los integrantes del Consejo de Fútbol-, las explicaciones de la derrota en la conferencia de prensa tampoco colmaron las expectativas de los dirigentes xeneizes. Tras la caída en Nuñez, Gago dijo: ““Obviamente que me voy con bronca por el resultado. Vinimos a tratar de ganar, de jugar”, expresó el DT xeneize en la conferencia de prensa posterior al partido. “En el segundo tiempo tuvimos chances, así como errores. También en el primero generamos situaciones y cometimos errores. Vinimos a tratar de ganar y no se dio”, insistió.

Pese a la derrota, el entrenador de Boca valoró la actitud de su equipo en el complemento: “Me gustó el segundo tiempo, el equipo tenía la pelota y trataba de generar las situaciones. Los llevamos a defender. Creamos situaciones claras y lamentablemente no se concretaron”.

"ME GUSTÓ EL SEGUNDO TIEMPO." Atención al análisis de Gago sobre los últimos 45' de Boca. ¿Coincidís con Pintita?



📺 #DisneyPlus pic.twitter.com/dXSvFkJ9at — SportsCenter (@SC_ESPN) April 27, 2025

Gago también apuntó contra el arbitraje de Nicolás Ramírez: “Sin embargo, Gago no ocultó su malestar con el arbitraje de Nicolás Ramírez. “Nos condicionó por tres amarillas en 20 minutos, en las cuales me pareció desde adentro del campo que no eran para amonestación”. Y agregó: “Intentamos contrarrestar todos los movimientos que podían hacer y nosotros tener circulación por adentro, tener control del partido. En el primer tiempo nos faltó un poco más de juego; cuando lo tuvimos, generamos situaciones. En el segundo sabíamos que íbamos a tener más velocidad y control del partido”.

Gago también explicó los motivos que lo llevaron a desarmar el 4-4-2 que tan buen resultado le había dado a Boca y, ante la lesión de Edinson Cavani, optar por una línea de cinco defensores: "Respecto del planteo táctico, Gago explicó que el esquema 5-3-2 y la elección de los titulares estuvo marcada por las bajas de Milton Giménez y Edinson Cavani, ambos lesionados. “Tratamos de jugar con la característica de Miguel (Merentiel), su posicionamiento. Al no tener a Giménez y Cavani para fijar a los dos centrales, sabíamos que teníamos que defender en una zona media y de ahí presionar el juego de ellos”, señaló. “Buscamos situaciones de mano a mano, como Blanco enfrentando al lateral de ellos para generar ataque por ese sector”.

(Noticia en desarrollo).