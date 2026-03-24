Mauricio Pochettino habló de su etapa PSG: cuándo notó que el ciclo estaba cumplido y qué le faltó a Messi

El paso de Mauricio Pochettino por Paris Saint-Germain sigue marcando su carrera, incluso años después de su salida. En una entrevista concedida al diario L’Équipe, el actual seleccionador de Estados Unidos repasó su etapa en París y dejó una frase que sintetiza el momento en que comprendió que su ciclo estaba terminado: el final de la eliminatoria ante Real Madrid por la Champions League en 2022.

Pochettino había llegado al club francés en enero de 2021, en reemplazo de Thomas Tuchel, con la misión de consolidar un proyecto que, pese a su poderío económico, seguía persiguiendo la consagración continental.

Su desembarco se produjo en un contexto complejo: el equipo ocupaba el tercer lugar en la Ligue 1, atravesaba una serie de lesiones, y el fútbol europeo aún se encontraba condicionado por las secuelas de la pandemia de Covid-19.

Mauricio Pochettino asumió como DT de PSG en plena pandemia, lo que complicó los planes

“Llegamos en una situación que no era la ideal para iniciar un proyecto”, recordó el técnico, quien destacó que, pese a las dificultades, el equipo logró competir en el más alto nivel en Europa. Bajo su conducción, PSG eliminó a FC Barcelona y a Bayern Munich en la Champions, antes de quedar a un paso de la final en una edición y caer de forma prematura en la siguiente.

El punto de inflexión se produjo en marzo de 2022, cuando el conjunto parisino fue eliminado por Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. “Cuando terminó aquel partido, supe que mi etapa en París había terminado”, afirmó Pochettino. La derrota por 3-1, después de haber ganado la ida (1-0) y estar en ventaja en la vuelta, precipitó un clima de tensión que ya se percibía en el entorno del club. Para el entrenador, el contexto institucional y la presión externa terminaron por sellar su destino.

El argentino explicó que en el PSG la evaluación del trabajo se concentraba casi exclusivamente en la Champions League. “En París, el objetivo es ganar la Liga de Campeones. La Ligue 1 o la Copa de Francia quedan en un segundo plano”, señaló. Esa lógica, según su mirada, condicionaba la estabilidad del proyecto y hacía que cualquier tropiezo europeo tuviera consecuencias inmediatas.

Mauricio Pochettino y Lionel Messi, juntos en el PSG PSG

Uno de los mayores desafíos de su gestión fue la convivencia de figuras de primer nivel mundial en el vestuario. La llegada de Lionel Messi para sumarse a Neymar y Kylian Mbappé generó expectativas inéditas, pero también exigió una gestión fina de egos y roles dentro del equipo. Pochettino defendió la idea de construir una estructura que permitiera a ese tridente ofensivo expresarse con libertad, aunque reconoció que el tiempo para consolidar el funcionamiento colectivo resultó insuficiente.

“El principal problema fue la falta de tiempo. Messi necesitó una temporada para adaptarse a un nuevo país, una nueva liga y un nuevo equipo”, explicó. Según el entrenador, el proyecto requería continuidad para encontrar el equilibrio entre el potencial ofensivo y la solidez defensiva, algo que no llegó a desarrollarse plenamente.

Mauricio Pochettino debió aprender a convivir con los egos de grandes figuras como Kylian Mbappe, Neymar y Lionel Messi FRANCK FIFE - AFP

También hubo decisiones complejas en otros sectores del campo, como la competencia en el arco entre Gianluigi Donnarumma y Keylor Navas. La llegada del arquero italiano, figura de la Eurocopa 2020, generó una disputa interna que obligó al entrenador a rotar y administrar los minutos, en un puesto en el que la continuidad suele ser clave.

Más allá de los cuestionamientos recibidos, Pochettino rechazó la idea de que su paso por el PSG haya sido un fracaso. “No tengo motivos para arrepentirme. Lo más importante fue lo que aprendí”, sostuvo. En ese sentido, subrayó que la experiencia en París le permitió comprender mejor la gestión de la presión extrema, la exposición mediática y las expectativas que rodean a los clubes de la elite europea.

Mauricio Pochettino, listo para afrontar el gran desafío de dirigir a la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026 @USMNT

Tras su salida en julio de 2022, el técnico encontró un nuevo desafío en la selección de Estados Unidos, donde el trabajo cotidiano difiere del ritmo de los clubes. El propio Pochettino reconoció que extraña el contacto diario con los jugadores, pero valoró la oportunidad de construir un proyecto a mediano plazo, con la mira puesta en la próxima Copa Mundial de la FIFA.

Las lecciones aprendidas en París, explicó, influyen hoy en su manera de conducir. “Aprendí a gestionar presiones muy fuertes y expectativas altísimas. Eso me ayuda ahora a transmitir una mentalidad positiva y a construir una identidad clara en el equipo”, finalizó.