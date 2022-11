Mauricio Pochettino y su verdad: qué le faltó para aprovechar mejor a Lionel Messi en PSG y cómo ve a la selección argentina de cara al Mundial

escuchar

A Mauricio Pochettino le quedaba un año más de contrato en Paris Saint Germain y tenía la voluntad de seguir, pero desde la eliminación ante Real Madrid en los octavos de final de la Champions League, su futuro quedó sentenciado para los dueños qataríes del club. No iba a pasar de la temporada que finalizó en mayo pasado. El entrenador argentino admite las reglas del juego que imponen las autoridades de PSG: “Ganamos la Ligue 1, la Copa y la Supercopa de Francia. Es decir, en un año y medio, tres títulos. Pero si no ganas la Champions no es suficiente, sino eres uno más, como Ancelotti, Blanc, Tuchel, Emery, Galtier…”. Salvo el último, los anteriores son los directores que lo precedieron al mando del equipo parisino.

Actualmente sin club -su nombre se mencionó para Manchester United antes de que llegara Erik Ten Hag-, Pochettino concedió una entrevista al sitio Relevo.com. Consultado sobre qué tipo de propuesta podría interesarle para volver a dirigir, respondió: “Hoy, hablar de proyectos en el fútbol es muy difícil. Hay pocos afortunados que puedan estar envueltos en un proyecto a medio o largo plazo, cada vez hay más exigencia y menos paciencia en los clubes. El principal objetivo es ganar y paralelamente crear una estructura que te dé un sustento para mantenerlo. Después de estar en un club con Mbappé, Messi y Neymar… Es normal que busquemos mantener el nivel, aunque eso es lo máximo. Pero sí un club que te dé la posibilidad de optar a lo más grande, como ganar la Champions”.

El gesto de desagrado de Messi cuando Pochettino lo reemplazó durante un partido

De 50 años, antes de la experiencia en PSG, Pochettino comenzó la carrera de entrenador en el fútbol femenino de Espanyol, luego asumió en el masculino del club catalán, continuó un año y medio en Southampton y tuvo una gestión de más de cinco años en Tottenham.

El nacido en Murphy (Santa Fe) consideró que el seleccionado argentino, tras ganar la Copa América, “es más candidato que hace cuatro años” en el inminente Mundial de Qatar: “Siempre hay que contar con Argentina, Brasil, incluiría Inglaterra, Francia, España y Alemania. Cuando tenés a Messi, y todos entienden que han de jugar para él, los sueños se pueden cumplir. Está claro, es el mejor del mundo. Ahora hay buena química entre todos los integrantes, tanto en el cuerpo técnico como en los jugadores. Y en el país hay una corriente muy positiva que antes no se veía. Se ha generado una energía muy buena en torno a la selección argentina”.

Messi mira sin poder creer el día de la eliminación ante Real Madrid, con tres goles de Benzema GABRIEL BOUYS - AFP

Puesto a revisar por qué Messi tiene ahora en PSG un rendimiento superior al de la temporada anterior, Pochettino analizó: “Es como cuando tenía de compañero a Maradona. Tengo el mejor al lado, démosle la pelota a él. En París, la primera temporada sobre todo, faltó eso. Dásela a Messi, no hace falta hacer ciertas cosas si tienes a un jugador tan determinante como él. Fue una satisfacción ser su entrenador, a pesar de que tenía su edad, venía de la Copa América, tras un mes y medio de una situación traumática con su salida del Barça después de 20 años”.

Una sombra perseguirá por un buen tiempo la carrera de entrenador de Pochettino. En el Parque de los Príncipes había vencido 1-0 a Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions League. En el desquite en el Santiago Bernabéu ganaba 1-0 con un gol de Kylian Mbappe, hasta que sucedió la hecatombe: tres goles de Karim Benzema en 17 minutos para dar vuelta la eliminatoria.

El DT le sigue dando vueltas a ese increíble partido: “Hay que poner todo en contexto. Tras el primer partido, todos vimos que el resultado fue corto. En la vuelta, pasaron cosas. Una hora de dominio en la que la gente pensaba que PSG iba a pasar, y por una falta de Benzema a Donnarumma (N de la R: en el primer gol del francés), todo cambia y salta un interruptor que le dio la creencia al Madrid. Se encendió una luz que a nosotros se nos apagó, y no pudimos gestionar esos 20 minutos en los que el equipo sintió mucho ese gol. Es difícil hacer un análisis de aquel partido, lo grave es que le pasó después a Chelsea y a Manchester City. Mal de muchos, consuelo de tontos, pero hay algo en el Madrid, en el Bernabéu y en su historia que les hace creer que las cosas imposibles las puede cambiar”.

Pochettino en los festejos de la Supercopa de Francia, uno de los tres títulos que ganó en PSG AFP

Sobre la complejidad de gestionar a un plantel con tantas estrellas, Pochettino comentó: “No hay un manual, necesitas adaptarte constantemente porque había demasiada grandeza. Al final, cuando juegas, son 11 jugadores con una sola pelota. Había un penal, ¿y quién lo tira? No es ni siquiera una decisión del entrenador. Nuestra capacidad fue la de haber sido gente de consenso, flexible para poder darle a cada uno lo que necesitaba. Es que cada uno necesitaba algo diferente, con sus circunstancias, según su momento deportivo, familiar, etc. Creo que le dimos mucha naturalidad. Dimos pie a que este año haya cierta estabilidad en el PSG y se mantengan las mismas piezas”.

LA NACION