Mauro Icardi marcó un hat-trick en la goleada de Galatasaray y agranda su marca histórica

Mauro Icardi volvió a dejar su huella en Galatasaray. El delantero rosarino hizo un hat-trick en el 5-1 frente a Eyüpspor, por la fecha 22 de la Superliga de Turquía, y profundizó un registro que ya lo ubica en un sitio privilegiado en la historia del club: es el máximo goleador extranjero de la institución. En una temporada en la que el equipo domina el campeonato y se prepara para jugar la Champions League frente a Juventus, el argentino ratificó su vigencia con una actuación determinante.

El atacante de 32 años marcó el segundo, el tercero y el cuarto tantos del conjunto dirigido por Okan Buruk. Primero capitalizó un rebote en el arquero tras un remate de Noa Lang, a los 33 minutos. Luego, a los 48, definió en el área tras una acción iniciada por la presión de Victor Osimhen, compañero en ataque. Finalmente, a los 25 de la mitad final, empujó la pelota luego de un pase de Baris Yilmaz y un intento fallido del propio Osimhen. Fue una exhibición de oportunismo y lectura de juego.

La sociedad con Osimhen resultó determinante. El delantero nigeriano participó en dos de los cinco goles –en uno asistió a Icardi– y generó situaciones constantes de peligro en el área del rival. Desde el inicio el argentino y él compartieron el frente de ataque y mostraron entendimiento en los movimientos, una conexión que amplifica el poder ofensivo del líder de Turquía.

Icardi con la pelota ante la marca de Bedirhan Ozyurt; el rosarino ya era el máximo anotador extranjero de Galatasaray y dilata su récord. Anadolu - Anadolu

El triunfo se completó con un tanto tempranero de Yunus Akgün, a los dos minutos, y un gol en contra de Jérôme Onguéné, a los 42 de la segunda etapa. Eyüpspor descontó a través de Metehan Altunbas, a los 26 del período de cierre, en un encuentro que quedó condicionado por una expulsión a Bedirhan Ozyurt a los 38, cuando el marcador ya favorecía al puntero.

Icardi suma 76 goles en 120 partidos con la camiseta de Galatasaray, además de 24 asistencias. El rosarino había superado semanas atrás una marca del rumano Gheorghe Hagi, que ostentaba el récord de máximo goleador extranjero del club. El ex atacante de Inter ocupa ahora el séptimo lugar en la tabla histórica total, que incluye a futbolistas locales.

Además, el argentino acumula 12 tantos en 32 presencias en la temporada. Su producción ofensiva se integra en una campaña sólida del equipo de Estambul, que suma 55 puntos y encabeza la tabla por encima de Fenerbahçe, que reúne 49, y Trabzonspor, dueño de 45, pero en ambos casos, con un partido menos.

En el plano internacional, la actuación de Icardi adquiere relevancia. La próxima semana, Galatasaray iniciará en Estambul la serie de playoffs de la Champions League contra Juventus, un rival ante el que el rosarino tiene antecedentes elocuentes. El delantero registra 14 goles y 2 asistencias frente al conjunto de Turín, el equipo al que más veces vulneró. El cruce pondrá a prueba las aspiraciones europeas del club turco. Y el triplete del ex integrante de la selección argentina y sus estadísticas cuando este rival está del otro lado inspiran confianza.

El propio atacante se refirió al momento que atraviesa y al duelo que se aproxima. “Estoy contento por mis goles, pero siempre digo que mi trabajo es marcar. Tuve buenos resultados en Inter y Sampdoria; hice muchos goles. Juventus fue uno de mis rivales favoritos. Estamos preparándonos de la mejor manera posible”.

Mientras sostiene su impacto en el campo, Icardi espera resolver su futuro contractual. El presidente de Galatasary, Dursun Özbek, expresó que las conversaciones por una renovación serán retomadas al final de la temporada, pero el delantero aspira a cerrar el acuerdo antes de mayo. Su presente goleador fortalece su posición en la negociación.

Desde su llegada al club de Estambul, Icardi ganó cinco campeonatos, entre ellos, tres ligas, y reconstruyó una carrera que encontró en Turquía estabilidad y protagonismo. En la noche ante Eyüpspor no solo amplió sus números; también confirmó que, a fuerza de goles, el rosarino es una referencia indiscutida en Estambul.