Maxi Salas, el abanderado de la (nueva) presión alta del River de Gallardo

En momento en que Miguel Borja se sentía cuestionado en River, el colombiano había editado un video y lo había publicado en sus redes sociales con cuatro o cinco acciones en las que se lo veía tirándose al piso y esforzándose por recuperar la pelota, presionando a los delanteros.

Más acá en el tiempo, hace un mes, Marcelo Gallardo decía: “Hoy no tengo jugadores para presionar, con la impronta de no dejar jugar al rival. Con Colidio y Driussi habíamos encontrado un sistema de ataque. El entrenador se tiene que ir adaptando constantemente a lo que tiene, pero no está dentro de mi ADN defenderse", y había agregado en una entrevista con ESPN desde los Estados Unidos: “Hoy no lo tenemos, como en sus mejores momentos, no tengo esos elementos que son un acompañamiento al jugador, que acompaña. Después de presionar y recuperar la pelota, tenés que tener futbolistas que jueguen bien en espacios reducidos, jugadores con impronta individual, con creatividad. Hay que convencer al jugador que con la presión en conjunto, podes estar más cerca del arco rival".

El mapa de calor de Salas en Córdoba

Durante muchos días se habló del pase de Maximiliano Salas a River. Del enojo de Racing porque el delantero aplicó la cláusula de salida y de todas las posturas generadas a partir de la situación. Pocas veces Marcelo Gallardo insistió tanto con una contratación, sobre todo cuando el equipo incluso disputaba el Mundial de Clubes en los Estados Unidos. El DT suele ser muy expresivo con sus estados de ánimo, y esto fue confirmado por dirigentes en pleno viaje, cuando pasaban los días y la transferencia del “7 bravo” no se concretaba.

Al final le dieron el gusto y Gallardo estaba tan convencido de Salas que lo mandó a la cancha como titular en el primer partido que pudo. Así fue que anotó ante Platense, en la victoria por 3-1 en el Monumental. Y hasta se dio el gusto de festejar como el “Matador” chileno, Marcelo Salas. Ahora bien, corrido el telón de las negociaciones, las ofensas y las declaraciones cruzadas, ¿por qué Gallardo insistía tanto por la llegada del delantero zurdo?

Las presiones de Salas ante Platense

Algunas cosas quedaron a la vista: su versatilidad para jugar por todo el frente de ataque, incluso habló de eso el DT tras la goleada de River ante Instituto por 4-0 en el estadio Mario Kempes en la noche del sábado, por la 2° fecha del torneo Clausura y la potencia que tiene para el desequilibrio.

Gallardo dijo tras el partido: “Salas es un jugador que nos da una energía diferente, que es lo que estábamos necesitando. Puede moverse por todo el frente de ataque, y eso coincide con nuestra idea de refrescar el ataque”.

Pero también hubo “detalles invisibles” que lo transformaron en una figura en Córdoba aunque no haya convertido goles. Es cierto que participó de las acciones que finalizaron en los tantos de Santiago Lencina para el 2-0 y el 3-0 respectivamente, que contó con situaciones de gol generadas por su ímpetu para las corridas largas, como el mano a mano que le sacó Roffo a los 11 minutos del segundo tiempo tras un lanzamiento largo de Martínez Quarta, pero su generosidad no parece tener límites.

La primera se vio cuando que le había “sacado” el gol a Galoppo al interponerse en la jugada tras el centro de Montiel desde la derecha que iba a encontrar mejor perfilado y pisado al exBanfield. Enseguida le pidió perdón al mediocampista. Pero los primeros agradecidos con Salas son Armani y los defensores de River. ¿Por qué?

Lo mejor de River ante Instituto

Sólo contando el partido ante Instituto, Salas presionó 17 veces bien alto a la última línea del conjunto de Oldrá, 7 de ellas incluso al arquero Roffo. Eso no vale ningún gol, pero sí genera una postura que obliga a los arqueros adversarios y defensores a dividir el balón lejos. De esa manera, esos lanzamientos forzados y anunciados son más fáciles de defender para Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz y Acuña; y hasta le permite a Enzo Pérez a “corregir desde atrás”, haciendo el 2-1 sobre al rival de turno con la marca de frente de algunos de los zagueros mencionados.

La primera presión alta de Salas fue a los 4 segundos de juego: Instituto sacó del medio y el delantero que Gallardo está utilizando como 9 salió con todo a exigir a Requena: así exigió que el primer central no dude en revolear la pelota. ¿La segunda presión? A los 30 segundos, otra vez sobre Requena. La última fue con el partido ya 4-0.

Salas recuperó dos pelotas de manera directa, pero en realidad fueron muchas más por lo mencionado anteriormente. Instituto además es un equipo que no se hace fácil de marcar y que durante un buen tiempo le ofreció batalla a River, sobre todo gracias a las gambetas y aceleraciones de Alex Luna.

Maximiliano Salas, secundado por Castaño y Montiel, y copiando el festejo de otro Salas, Marcelo, el "Matador" que también dejó su huella en River Prensa River

Esas “presiones altas”, Salas también las activó con pelotas perdidas en ataque y luego de un intento de avance colectivo y respaldado de River. Así generó un par de córners. ¿Y qué tienen que ver con Salas? Que un equipo puede tener buenos lanzadores y cabeceadores pero si no consigue forzar a los arqueros con remates o a los defensores en los ‘uno contra uno’, difícilmente cuente con recursos para lucir esa herramienta. De una pelota presionada dividida cerca del arco rival, puede nacer un lateral centro, recurso utilizado por Gustavo Costas con Martirena en Racing, casi todos nacidos desde la presión alta de Salas y Maravilla Martínez. A los 16 minutos del primer tiempo en Córdoba, Salas ganó un córner por atacar la pelota contra tres rivales.

Salas no es uno de los delanteros más técnicos, que le saca jugo a su técnica y el uso de su cuerpo para defender las pelotas divididas también. Contra Instituto perdió apenas dos balones. El trabajo es colectivo, todos aportan su granito de arena para volver a presionar alto, como Castaño, Enzo Pérez, Martínez Quarta y Paulo Díaz; también Colidio. Pero el abanderado de la nueva presión es Salas.

Un ataque de Maxi Salas ante Instituto Mario Sar

Sin Sebastián Driussi, Gallardo lo empezó a utilizar como centrodelantero: ante Platense estuvo Ian Subiabre por la derecha y Colidio por la izquierda; frente a Instituto tuvo al zurdo Santiago Lencina por la derecha y a Facundo Colidio por la izquierda; pero desde los 29 minutos del segundo tiempo ante la Gloria, cuando Borja ingresó por Colidio, el colombiano fue de 9 y Salas se corrió como wing izquierdo.

¿La delantera ideal para Gallardo sería con Salas, Driussi y Colidio? Depende, el primero que no tiene apuros en resolver ese enigma es Gallardo: “Salas nos da alternativas distintas a las que ya teníamos. Lo bueno es que haya podido adaptarse rápido. Es una persona que llegó y se relacionó muy bien con todos. Es clave que haya podido llegar y generar un buen vínculo y buena energía con todos”.

Salas vs. Instituto

Ahora se le abrieron nuevas alternativas, entre los refuerzos y los juveniles que piden pista para tener sus chances. La competencia interna parece potenciarse y cada futbolista deberá ganarse (y defender) su lugar. Eso sí: nadie puede editar jugadas puntuales en un partido en donde se los ve presionando a los defensores. Lo tienen que sostener durante los 90 minutos.