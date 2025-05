Maximiliano Meza sufrió una fractura intercostal y se perderá el cuarto de final contra Platense

La noche parecía ser perfecta. River goleó por 6-2 a Independiente del Valle, se clasificó para los octavos de final de la Copa Libertadores asegurando el primer lugar del grupo, registró cinco triunfos consecutivos y acumuló 23 goles en los últimos siete juegos. Y además el director técnico Marcelo Gallardo les dio descanso a piezas habitualmente titulares, el equipo no se resintió y los que entraron desde el banco se lucieron. Pero una jugada desafortunada volvió a encender la alarma, y la mañana del viernes confirmó una mala noticia: Maximiliano Meza sufrió una pequeña fractura en el sector intercostal izquierdo, se perderá al menos los cuartos de final del Torneo Apertura y no podrá aprovechar el envión que había tomado este jueves. Un talentoso jugador que no ha conseguido explotar aún en el club millonario.

El ingreso del ex futbolista de Independiente en el Monumental fue frenético: entró para jugar los últimos 45 minutos y a los 5 se despachó con su primer gol del año, para el 4-2 parcial. Luego construyó una espectacular jugada con dos tacos para servirle el gol a Miguel Ángel Borja que fue anulada a través del VAR por una mano en el inicio de la acción. Y finalmente, después de ser una carta de desequilibrio constante, asistió a Manuel Lanzini para el tanto del 6-2 definitivo. Aplausos, triunfo y clasificación. Pero no todo fue alegría.

Hubo una situación que pasó inadvertida y terminó generándole un problema más grande que lo pensado. Pasado el primer cuarto de hora del segundo tiempo, entre Thiago Santamarina y Luis Zárate empujaron y desacomodaron a Meza para evitar que conectara un rebote en el área chica. Y en esa caída, golpe con un poste incluido, el mediocampista de 32 años sufrió la fractura intercostal. Fue atendido inmediatamente por los médicos de River por el dolor que tenía, pero pudo continuar y completó el segundo período. Como la molestia persistía, al finalizar el partido fue trasladado al Sanatorio Finochietto para que le hicieran los estudios, que revelaron el problema.

Maximiliano Meza, jugador de River Plate, sufrió la fractura de una costilla durante el duelo de anoche ante Independiente del Valle.



La lesión ocurrió en la jugada que se observa en el video, en la que Meza terminó dentro del arco, visiblemente dolorido. Jugó los últimos… pic.twitter.com/BbT71G5XSK — Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) May 16, 2025

Más allá de que no hubo parte médico oficial, el cuerpo médico millonario estima que Meza tendrá al menos 10 días sin jugar. Por estas horas el mediocampista hará reposo absoluto y luego comenzará una recuperación que no requiere intervención quirúrgica. Su evolución quedará marcada a la resistencia al dolor, pero el percance es un cachetazo más dentro en un año que ha sido realmente difícil para el ex hombre de Independiente. Aunque suma 17 partidos, fue titular en apenas 10, sobre los 24 de River en el año, con 1027 minutos y tan solo un gol y dos asistencias. Y empieza a correr de atrás para recuperar su puesto en un equipo que cada partido se consolida un poco más.

Ese promedio de 60 minutos por encuentro está marcado por las complicaciones físicas que fueron disminuyendo su ritmo. A comienzos de año, en la segunda fecha del Apertura, frente a Instituto, fue reemplazado en la primera etapa debido a una tendinitis rotuliana que lo obligó a frenar por dos semanas y realizarse un tratamiento para limpiar y fortalecer la zona. En aquel mes, febrero, no pudo jugar ante San Lorenzo (0-0), Independiente (2-0) ni Godoy Cruz (0-0). Después volvió a ganarse la titularidad (8 de 11 compromisos, entre ellos, los dos primeros de Copa Libertadores), pero sin mostrar lo mejor de su juego, mientras el conjunto todavía no encontraba la versión actual. Y la rodilla volvió a pararlo: Meza no pudo estar contra Talleres (1-1), Gimnasia (3-0) ni Independiente del Valle (2-2), otra vez por la tendinitis, y regresó para el superclásico, en el que protagonizó 35 minutos tras reemplazar a Giuliano Galoppo, sin hacer pie firme.

En estos cinco triunfos seguidos de River, siempre ingresó como alternativa en el segundo tiempo y sumó 157 minutos desde el banco. Hoy, con tres volantes detrás del tridente ofensivo, el DT piensa en Enzo Pérez, Kevin Castaño e Ignacio Fernández o Galoppo como las piezas habituales del medio. Y cuando su nivel frente a Independiente del Valle en el Monumental volvía a poner en escena a Meza, la fractura de costilla pone otra pausa a un recorrido que comenzó en un 2024 también irregular, con 19 partidos (16 titularidades), 1335 minutos, cuatro tantos y dos pases-gol.

Para Gallardo se trata de un dolor de cabeza reiterado, porque las lesiones lo han atormentado a lo largo del año: ya son 21 al cabo de los 24 partidos de 2025. Los 15 percances musculares y los seis óseos fueron modificando los planes al DT en la triple competencia. Cada vez más partidos, cada vez menos descanso... y cada vez más bajas en los planteles del fútbol argentino. Hoy River no cuenta con Gonzalo Montiel, Matías Rojas ni Meza para el cuarto de final que afrontará este martes contra Platense, pero espera recuperar a Paulo Díaz. Se acercan tiempos de definiciones y nadie quiere perdérselos.