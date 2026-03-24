Mbappé jugaría con Francia ante Brasil, a pesar de que Real Madrid se equivocó de rodilla en una lesión

Bajo la presión de la competencia está asumido que los futbolistas, los directores técnicos y los árbitros se pueden equivocar. La perplejidad surge cuando el fallo se produce en la tranquilidad de un consultorio médico y con los recursos científicos a disposición. Y de por medio están, nada menos, que el club más importante del mundo y un futbolista consagrado. Aunque parezca increíble e insólito, Real Madrid le hizo estudios en la rodilla equivocada a Kylian Mbappé, retrasando su recuperación y agravando la lesión original.

La noticia fue adelantada por el periodista francés Daniel Riolo, de Radio Monte Carlo, y confirmada por los medios españoles El País y Marca tras consultar a fuentes del club. El 7 de diciembre, en el partido Real Madrid-Celta, Mbappé sufrió molestias en la rodilla derecha, pero los servicios médicos le realizaron una resonancia en la izquierda. Lo que no está claro en la historia es por qué el delantero no les advirtió a los profesionales del error que estaban cometiendo.

Mbappé fue suplente en varios partidos como consecuencia de la demorada recuperación de su lesión por un mal diagnóstico Dave Thompson - AP

Tras quedar al margen el 10 de diciembre pasado frente a Manchester City, Mbappé, ya con el diagnóstico erróneo, cuatro días después disputó el encuentro completo frente a Alavés. Las molestias continuaban, pero entre el 17 y 20 de diciembre jugó los 180 minutos contra Talavera (por la Copa del Rey) y Sevilla.

En el último día de 2024, Real Madrid dio un parte oficial en el que informó que Mbappé sufría “un esguince en la rodilla izquierda”. A todo esto, en los primeros días de enero volvió Niko Mihic al departamento médico de Real Madrid. Las presencias de Mbappé en los encuentros seguían siendo discontinuas (21 minutos en la revancha contra Manchester City y 26 frente al Atlético de Madrid). Decidió, acompañado por Mihic, viajar a París para hacerse otros estudios. Se puso en manos de Bertrand Sonnery-Cottet, el cirujano ortopédico que operó las rodillas de Zlatan Ibrahimovic, entre otros futbolistas.

En las últimas horas, durante un acto publicitario en la capital francesa, Mbappé se refirió a la situación con alivio: “He tenido la suerte de encontrar el diagnóstico correcto cuando vine a París y, entre todos, pudimos llegar al plan más adecuado para volver a estar al mejor nivel”. Respecto de las especulaciones sobre si la lesión ponía en riesgo su presencia en el Mundial, Mbappé respondió: “Se han dicho cosas sobre mi lesión que no son verdad. Cuando sos una personalidad conocida, se dicen cosas sin verificar, pero no pasa nada. Lo importante es que me recuperé al 100 por ciento y tuve la suerte de encontrar el buen diagnóstico al llegar a París".

Mbappé manifestó que siempre estará dispuesto a integrar la selección de Francia OZAN KOSE - AFP

El tema Mbappé ocupó la atención a dos días del que probablemente sea el amistoso más interesante y atractivo del calendario internacional. Este jueves, en el Gillette Stadium de Massachusetts, se enfrentarán Brasil y Francia. Mbappé integra la delegación que viaja a los Estados Unidos: “Yo siempre voy a jugar por mi país. Es algo que siempre tuve claro. Luego puede haber circunstancias que me lo impidan, pero nunca voy a rechazar una convocatoria”.

Carlo Ancelotti sigue sin convocar a Neymar, cuyos problemas físicos -en enero se sometió a una intervención quirúrgica en una rodilla- le impiden tener continuidad. Sus posibilidades de ir al Mundial son cada vez más escasas. No integra la selección desde octubre de 2023, cuando en el Centenario, por las eliminatorias, sufrió la rotura de ligamentos cruzados de una rodilla.

En la nómina se destaca la vuelta del delantero Endrick, que a principios de este año aceptó el préstamo de Real Madrid a Olympique Lyon para tener minutos de juego y reunir méritos para llegar al Mundial. En la anterior ventana de amistosos, Brasil empató con Túnez y venció a Senegal.

Francia, que tendrá la baja por lesión del defensor William Saliba, viene de sellar la clasificación al Mundial con goleadas a Ucrania y Azerbaiyán por las eliminatorias. El subcampeón del mundo no enfrenta a Brasil desde 2015, cuando perdió 3-1 en un amistoso. El próximo ensayo de la selección dirigida por Didier Deschamps será el domingo, contra Colombia, en Maryland. El calendario de Brasil continuará el 31 de marzo, contra Croacia, en Orlando.