“Me olvidé de vivir”: Carlos Bilardo y la decisión más difícil que tomó en su carrera sobre su familia

El público argentino conoce ya una multitud de facetas de Carlos Salvador Bilardo. Ha sido uno de los principales ejecutores de las ideas tácticas y competitivas de Osvaldo Zubeldía en un histórico Estudiantes. Ha sido un director técnico que ha buscado nutrir al fútbol argentino de ideas nuevas y frescas, fuertemente resistidas en el principio, pero luego abrazadas por el gran público. Ha conseguido el mayor logro posible en el deporte: la Copa del Mundo con la Selección Argentina. Pero el Doctor se encargó durante gran parte de su vida de mantener alejada del público su vida privada. Y él también sufrió las consecuencias de esa lejanía.

A lo largo de la docuserie Bilardo: El Doctor del Fútbol, que se estrenará este jueves 24 de febrero en la plataforma de streaming HBO Max, se repasan algunos de los momentos más icónicos de la carrera del Narigón como director técnico, usando como eje conductor sus siete años a cargo de la Selección Argentina. En este período, la dedicación, obsesión y atención al detalle que lo caracterizaron durante toda su vida se potenciaron, con el objetivo inalterable de ganar el Mundial, primero en 1986, y luego en 1990. Y en el medio de todo este proceso quedaron su mujer Gloria y su hija Daniela, que durante ese período transitó su adolescencia alejada de su padre.

Carlos Bilardo y su anécdota sobre un viaje a Mar del Plata con su hija Daniela

“Me gustaría que todos sepan quién es realmente mi papá”, abre desafiante el documental Daniela, acompañada de imágenes que muestran a ella molesta por la presencia de su padre, mientras él la filmaba levantándose de la cama. “Más allá de todas las historias que se han contado, contar otro montón de cosas que no se saben”. Efectivamente, el vasto archivo de videos caseros del Doctor es uno de los grandes hallazgos de la producción, el mecanismo que utilizó para intentar registrar los escasos momentos que pudo compartir con su familia.

“Primero la selección, después la selección, después la selección, y después viene la familia”, rememora en el primer episodio Oscar Ruggeri, que además contó una historia increíble, en la que su exentrenador le interrumpió el momento en que observaba, por video, el nacimiento de su primera hija, para volver a entrenar.

En sus primeros días como seleccionador, Bilardo solía amontonar a sus jugadores en su casa para analizar partidos en video. HBO Max

Desenmascarar estas facetas del personaje de Bilardo fue uno de los desafíos que más interés despertó entre quienes fueron parte de la producción de la docuserie. “Uno de los aspectos más disfrutables de haber realizado esta serie es el descubrir qué hay detrás de eso que vimos en la selección”, explica a LA NACION uno de los guionistas, Sebastián Meschengieser. “De dónde viene ese origen, cómo era ese tipo en su intimidad, cómo se manejaba él en la vida y cómo eso llega a su cénit en la selección nacional”.

Según cuenta el director Ariel Rotter, la riqueza del archivo utilizado fue una de las formas más efectivas a partir de las cuales se pudo indagar de forma profunda en lo más personal e íntimo de Bilardo: “El poder acceder no solo a materiales muy remotos, como los Super 8 de su época como jugador, sino material íntimo y privado, que él narraba mientras filmaba, y cómo él enseñaba a grabar a sus colaboradores, lo ayuda a contar las intimidades de su tiempo”.

El documental muestra un amplio archivo de Carlos Bilardo filmando momentos personales con su hija Daniela. HBO Max

Bilardo tuvo también otros motivos por los cuales debió pasar tanto tiempo alejado de sus seres queridos. En sus primeros años al mando del seleccionado, sus métodos y rendimientos iniciales inspiraron un repudio muy vehemente por parte del público y la prensa de la época, por lo que él sintió la necesidad de “proteger” a su familia alejándola de la vorágine del ambiente. “No es casual que no sepamos nada de esa familia, estaban guardados bajo llave”, asiente Federico D’Elía, productor ejecutivo de la serie y reconocido admirador del Narigón, que agradece su predisposición para contribuir a la narración: “Realmente recurrimos muchas veces a ellos para sacar dudas, para preguntar y para saber todo lo que sea necesario”.

A lo largo del documental, su familia se expresa en profundidad sobre esa “protección”. En particular, los testimonios de Daniela Bilardo son de un valor más que importante; ella explica que durante su juventud le costó entender las prolongadas ausencias de su padre, y se asume como la única persona capaz de juzgarlo en ese rol, pero con el tiempo supo entender la pasión desenfrenada con la que hacía su trabajo y los lugares adonde lo llevó.

Daniela Bilardo, una de las principales voces en la docuserie sobre su padre Carlos. HBO Max

La noción de que Bilardo buscó mantener aún presente a sus seres queridos en aquellos cassettes es no le escapa a Rotter, que lo considera como uno de sus aspectos favoritos a la hora de trabajar en este proyecto: “Los videos que Carlos hacía de su propia familia, especialmente de su hija, donde intentaba capturar algo de eso que se le escapaba por la dedicación absoluta, febril, enamorada y loca que tenía con el fútbol, forman parte de una dimensión muy hermosa, que me conmovió siempre”.

El último de los cuatro episodios de la docuserie se titula “Me olvidé de vivir”. Es una frase que Bilardo utilizó varias veces, y que remite a la canción de Julio Iglesias, que suena en varias ocasiones a lo largo del capítulo mientras recorre algunas imágenes de momentos clave de su carrera, pero también de su vida personal, como su casamiento con Gloria di Bello y vacaciones en familia. Daniela se muestra abiertamente en contra de esa aseveración de su padre: “A mí me ponía mal que diga eso. Porque yo sentí que no se olvidó de vivir, vivió todas. Porque vivió su pasión y vivió su familia”.