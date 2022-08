Mercado de pases: a tres meses del Mundial, Leandro Paredes cambia de club y se reencontrará con Ángel Di María

Leandro Paredes cambia de club. Y de socios futbolísticos. Si hasta ahora era uno de los interlocutores de Lionel Messi en PSG, de Francia, ahora lo será de Ángel Di María en Juventus, su nuevo club, con quien se reencontrará luego del paso por el conjunto parisino. El equipo italiano negoció con los franceses una cesión con opción de compra que ronda los 15 millones de euros. Así, el futbolista formado en Boca tendrá su cuarta experiencia en el Calcio, donde vistió las camisetas de Roma, Empoli y Chievo Verona. Sólo falta el anuncio oficial, pero el acuerdo es inminente, tal como lo reflejan los principales medios europeos, entre ellos, La Gazzetta dello Sport y L’Equipe.

La llegada de Paredes a la Vecchia Signora se rumoreaba desde hacía varios días. Para que pudiera darse se resolvieron otros movimientos de mercado, sobre todo en cuanto a las salidas de varios jugadores del conjunto italiano. La primera pieza del dominó fue la rescisión anticipada del contrato del galés Aaron Ramsey. Una de las peores contrataciones de los últimos años, el ex Arsenal terminó su convenio con el equipo de Turín y ya fue presentado en Niza, de la Ligue 1 francesa. Su egreso liberó un salario alto. Y dejó un hueco en la mitad de la cancha.

A Ramsey se le sumó el brasileño Arthur. El ex jugador de Gremio y Barcelona no iba a ser tenido en cuenta por Massimiliano Allegri, el entrenador de Juventus, por lo que fue puesto en el mercado. Y recibió el llamado de Gennaro Gattuso, flamante DT de Valencia, de España. Y el mediocampista emigró a España, dejando otro lugar vacío en el medio del campo juventino.

Lo que siguió fue un golpe de suerte para Paredes, con quien la Juventus ya tenía arreglado el contrato hacía varios días: la lesión de Paul Pogba, el francés que llegó desde Manchester United para su segunda etapa en Turín. Estará de baja entre cuatro y cinco semanas, por lo que se está perdiendo el comienzo de la Serie A. Su problema físico se suma al de otro compañero de la mitad de la cancha, el estadounidense Weston McKennie, quien tiene para un mes de recuperación por un problema en la espalda.

Si la transferencia del 5 del seleccionado argentino no se resolvió antes fue porque PSG debía terminar de concretar la llegada de refuerzos para su zona medular. En los partidos amistosos quedó claro que Christophe Galtier, el nuevo entrenador del conjunto parisino, no contaba con Paredes. Un problema muscular lo privó de parte de la gira asiática. Y en el partido por la Supercopa de Francia ante Nantes apenas jugó unos minutos en lugar del italiano Marco Verratti. En año mundialista, al futbolista argentino no le convenía quedar relegado a un rol secundario. Debía buscar ser titular en algún equipo de elite para no perder ritmo de competencia. Eso hizo.

Una imagen que ya no se repetirá: el festejo entre Lionel Messi y Leandro Paredes por un gol de PSG; el ex Boca seguirá su carrera en Juventus, de Italia. ALAIN JOCARD - AFP

El mercado de entrada del PSG fue diagramado por su flamante director deportivo, el portugués Luis Campos. Además de pensar en Galtier como sucesor del argentino Mauricio Pochettino (le quedaba un año de contrato y fue indemnizado), Campos apuntó a los jugadores portugueses. Y el mediocampo fue la zona a reforzar. Apuntó a Vitinha, de Sporting de Lisboa y también sumó a Renato Sanches, ex jugador de Bayern Munich, quien llegó desde Niza a cambio de 15 millones de euros. A la hora de referirse al nuevo refuerzo, Galtier admitió que Paredes no figura en la lista de titulares para su equipo: “Esperamos a Renato Sanches. Es un jugador que tiene cualidades que otros, como Marco Verratti y Vitinha, no tienen. Es muy explosivo”, señaló.