Amigos y rivales: Lionel Messi y Angel Di María chocan los planetas en la Champions League, PSG contra Juventus, en el año del Mundial

Esta es, antes que nada, una historia del afecto. Una historia de amigos inseparables, golpeados por el destino de la selección, que alcanzaron la cúspide una noche de invierno en el Maracaná. Y es, también, la curva descendente hacia la última batalla: es el año del Mundial.

Ángel Di María lanzó al espacio el mejor grito de su carrera, autor del gol de la victoria de la Argentina en la final de la Copa América 2021 ante Brasil. Largos años de frustraciones, al fin, en el arcón de los recuerdos. Símbolo de los más castigados, no demasiado lejos de Lionel Messi, que no paraba de llorar en el círculo central acabada la faena. Al rato, Fideo cuenta una anécdota, extasiado por haber conseguido finalmente un título para la Argentina, después de 28 años de sequía.

Abrazo del alma: Di Maria y Messi celebran en Wembley, la tarde de la goleada a Italia por la Finalissima Matt Dunham - AP

“La victoria va a ser algo inolvidable, Messi me dijo que la iba a tener, que era mi final. ‘Ésta es la revancha por la que no pudiste jugar’, me dijo. Y se dio, estuve...”, contó sobre la charla que tuvieron los rosarinos, solo enfrentados por la rivalidad de Central y Newell’s. Insistía: “Él me decía gracias a mí, yo le decías gracias a él... Messi me dijo que esta era la revancha de Chile, la de Estados Unidos, el Mundial de acá”... De Brasil 2014, lógicamente.

“Todo estas cosas me trae recuerdos y me pregunto qué hubiese pasado si estaba ahí, en las finales anteriores, pero el fútbol es así, tenía que ser esta vez y así fue: las revanchas son así”, contaba, martirizado por las lesiones del pasado. La adrenalina iba por dentro y por fuera. “Mucha gente nos decía que no volviéramos y nos criticaban. Me seguí dando tanto la cabeza contra la pared que se rompió... Gracias a Dios pudimos lograr el título tan deseado”, contaba el crack, de 34 años. Hoy, juega en Juventus. Lionel Messi, a los 35, actúa en PSG. Son la bandera de los que no pudieron dar la vuelta olímpica en la selección, rumbo a Qatar, la última estación mundial.

Pero antes, mucho antes, una sorpresa europea. Un choque de planetas. Lionel Messi, Ángel Di María y... Nicolás Otamendi, tres referentes del seleccionado argentino, se enfrentarán en la Champions League con París Saint-Germain, Juventus y Benfica, en el marco del Grupo H que completa el modesto Maccabi Haifa, de Israel.

Otro encuentro cercano en el tiempo: abrazo de gol en PSG vs. Montpellier, el 14 de mayo pasado Twitter

La competencia arrancará el próximo martes 6 de septiembre y contará con un total de 24 futbolistas argentinos y Diego Simeone como único entrenador. A menos de tres meses para el Mundial, Messi (¿Leandro Paredes de qué lado jugará?) se enfrentará a sus compañeros en el seleccionado en cuatro de los seis partidos de la etapa de grupos.

París Saint Germain-Juventus será el duelo más atractivo, ya que representa el reencuentro de Di María frente a su exequipo, del que se despidió entre lágrimas, en una noche conmovedora en París -que incluyó un grito-, protagonista estelar y secundario durante siete años. Messi tiene un buen recuerdo contra el equipo italiano de Turín, ya que en 2015 lo enfrentó en la final y conquistó la quinta Orejona para Barcelona. Carlos Tevez estaba del otro lado. Con la camiseta catalana le convirtió tres goles en siete partidos. El campeón de Francia también jugará ante Benfica, con el experimentado Nicolás Otamendi y Enzo Fernández, que se clasificó desde la rueda previa.

El historial de Lionel Messi ante Ángel Di María en equipos:

Jugaron 19 partidos.

Messi ganó ocho partidos.

Di María venció seis encuentros.

Empataron cinco veces.

El último enfrentamiento

Último antecedente: PSG y Barcelona empataron 1-1 por los octavos de final de la Champions League 2020-21 (se clasificó el gigante francés con un global de 5-2). Messi fue titular, Di María jugó los últimos 35 minutos.

Entre los libros de historia, hay uno especialmente. Un magnífico 6-1 del Barcelona de Messi sobre el PSG de Di María (Leo fue titular, Fideo ingresó a los 14 minutos del segundo tiempo), en un encuentro electrizante, que lo tuvo todo, por los octavos de final de 2017. El gigante francés había ganado 4-0 el primer encuentro, allí sí, con el extremo desde el arranque, autor de dos goles.

La goleada del PSG, con dos de Di María

La revancha histórica de Messi

Meses atrás, Di María contaba a corazón abierto en TyC Sports, cómo es su relación con Leo, con quien compartió pases, mates y asados en PSG, en plena etapa de adaptación del crack universal. “Yo siempre le dije ‘Enano’. Al principio no, pero cuando agarramos amistad empecé a decirle así. Creo que como él me dice Fide, yo le dijo Enano, quedó desde hace tiempo y seguirá siempre igual”.

Y fue más allá: “Lo trato como uno más, como le gusta que lo traten. No le gusta el show, por eso con los que se juntó siempre, con los que tiene más relación, con los que mejor se lleva, es con la gente que lo trata de igual a igual y lo hace sentir de esa manera. Porque si lo tratás como lo que es, un extraterrestre, lo seguís teniendo en esa burbuja que no le gusta, porque a él le gusta poder compartir momentos, ir a comer asado, tomar mates, pasarla bien, reírse. Nosotros jodemos y todo, en la prensa digo que es un extraterrestre porque lo es, es el mejor del mundo, pero al fin y al cabo para nosotros es Leo, es el Enano y lo tratamos de esa manera”.

Se sacarán chispas, entre septiembre, octubre y noviembre. PSG jamás consiguió la Orejona, Juventus suele estancarse en su misión. Semanas después, volverán a reunirse en Oriente bajo el liderazgo de Lionel Scaloni, que al principio observaba de reojo a Di María. Messi lo convenció con la palabra. Ángel lo convenció con el talento. Y ese gol, que es para toda la vida.