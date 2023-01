Mercado de pases: los ocho refuerzos más destacados de un fútbol argentino cada vez más devaluado

escuchar

El fútbol argentino cuenta las horas para el comienzo de un nuevo campeonato. Después de un 2022 que consagró a Boca en los dos grandes torneos que se disputaron, este año arranca con la Liga Profesional, luego de una transición atípica de más de dos meses debido a la realización del Mundial de Qatar. Es por eso que los equipos han tenido mucho tiempo para reforzarse, pero también un mercado tan largo favorece el éxodo másivo de futbolistas hacia economías en mejor estado que la de este país. La crisis que atraviesa la Argentina desde hace varios años ha ido impactando negativamente en el fútbol doméstico, cuyos clubes sufren cómo cuesta competir con ligas de monedas más sólidas: así como es difícil conseguir refuerzos de jerarquía, los equipos se ven disminuidos por futbolistas que deciden emigrar hacia destinos más beneficiosos para sus bolsillos.

River apostó al regreso de viejos conocidos como Nacho Fernández y Matías Kranevitter (que sufrió una seria lesión en un amistoso y lo perderá por un tiempo), mientras que Racing golpeó fuerte con la vuelta de Maxi Moralez, la apuesta por Máximo Nardoni, de Unión, y el cimbronazo que representa el peruano Paolo Guerrero. Independiente, con sus pesares económicos a cuestas y una sangría importante de futbolistas, se las ingenió para procurarse once refuerzos. San Lorenzo está construyendo en silencio, mientras que el único que curiosamente no ha movido el mercado como suele hacerlo es Boca Juniors.

Aún así, ante este panorama, los clubes argentinos se las ingenian para incorporar y rearmarse, y cada mercado de pases trae aparejadas varias sorpresas y algún que otro bombazo. A continuación, les ofrecemos los nueve impactos más importantes que han sacudido el verano argentino en materia de fichajes:

1) Nacho Fernández a River

Nacho Fernández, ya con la camiseta número de 10 de River, durante un amistoso de pretemporada Captura

Se trata del regreso de uno de los puntales de la segunda mitad del ciclo de Marcelo Gallardo en River, y gran protagonista del éxito más importante de su historia: la conquista de la Copa Libertadores ante Boca, en la célebre final disputada en Madrid. Fernández llevará la emblemática camiseta número 10 luego de dos años fructíferos en Atlético Mineiro, de Brasil, donde jugó 109 encuentros, anotó 19 goles y ganó cinco títulos.

El futbolista nacido en 9 de Julio y surgido de Gimnasia y Esgrima la Plata afrontará su segundo ciclo en el club millonario, pero ya no tendrá a Gallardo como líder táctico, sino a Martín Demichelis, en su estreno como DT de primera división. En su primera estadía en River, entre 2016 y 2021, Fernández jugó 186 partidos, anotó 31 goles, aportó 27 asistencias y conquistó nueve títulos en el club.

“Tengo una expectativa muy grande por este regreso. Hay un cuerpo técnico nuevo que conoce muchísimo al club y mis primeras sensaciones son muy positivas. Había hablado con Demichelis antes de llegar y me hizo sentir muy cómodo. Ahora tengo a Pinola y Lux del otro lado pero siempre con respeto y llevándonos muy bien”, declaró Nacho, a quien se lo vio impecable en los amistosos de pretemporada.

2) Paolo Guerrero a Racing

Paolo Guerrero, nuevo refuerzo de Racing, en el Cilindro de Avellaneda

Durante los últimos años el nombre de Paolo Guerrero estuvo merodeando el horizonte de Boca a partir del gusto de Juan Román Riquelme. Por alguna razón, nunca terminó por concretarse esa operación. Tuvo que ser Racing quien cumpliera con traer al gran delantero peruano al fútbol argentino. Eso sí, lo hace sabiendo que ya no es aquel que en su momento descolló en la Bundesliga (jugó en Hamburgo y Bayern Munich) y en el fútbol brasileño (sobre todo en Corinthians) y que se convirtió en símbolo de la selección de Perú., de la que es el máximo goleador de la historia, con 37 conquistas en 102 partidos. Guerrero tiene 39 años y en sus últimas temporadas ha tenido más sinsabores que alegrías: un caso de doping en 2017 que lo tuvo varios meses fuera de las canchas y una seria lesión de rodilla en 2020 de la que nunca pudo recuperarse plenamente. Su nombre es pura jerarquía, pero la incógnita pasa por cómo responderá físicamente a la exigencia de un Racing que este año buscará ganar la Copa Libertadores.

3) Guido Carrillo a Estudiantes

Guido Carrillo, flamante refuerzo de Estudiantes

Estudiantes es, acaso junto con Newell’s, el equipo al que más futbolistas regresan amparados en el llamado sentido de pertenencia. El club platense, que el último año recuperó a Mauro Boselli y a José Sosa, tendrá para esta temporada a un delantero que se fue cuando se cansaba de marcar goles para el Pincha pero que nunca pudo explotar pese a haber jugado en varios clubes de Europa. Guido Carrillo ya tiene 31 años y en los últimos siete jugó en Francia (Mónaco), Inglaterra (Southampton) y España (Leganés y Elche), antes de recalar en el fútbol chino. También su nombre sonó varias veces para vestir la camiseta de alguno de los grandes de la Argentina, pero su vuelta no podía ser otra que al club que lo formó y lo vio brillar. “Elegí Estudiantes porque es mi casa, el que me formó, en el cual estuve desde los 12 años y con el que tengo un sentido de pertenencia enorme. No había alternativa”, dijo en su presentación. Su mejor rendimiento en el fútbol argentino fue en la temporada 2013/2014, cuando terminó como segundo máximo goleador del Torneo Final, con 9 tantos, detrás de Mauro Zárate (13).

4) Maxi Moralez a Racing

Maximiliano Moralez celebra la conquista de la Supercopa Internacional, en Abu Dhabi, luego del triunfo de Racing sobre Boca por 2 a 1

Otro golpe de mercado de la Academia, que en este caso recurrió a un futbolista surgido de sus entrañas. Maximiliano Moralez fue una gran promesa cuando asomó en la primera división de Racing en el Clausura 05, en el triunfo por 2 a 0 ante Colón. Tenía 17 años y su talento ilusionaba a todos los hinchas. Pero también tenía carácter, que mostró en aquella dramática Promoción de 2008, en la que Racing se salvó de descender gracias a un gol suyo, ante Belgrano. La necesidad de dinero llevó al club de Avellaneda a venderlo rápido: se fue al FC Moscú. Y si bien tuvo un fugaz regreso a préstamo en la Academia, su consagración en el fútbol argentino fue con la camiseta de Vélez, con quien ganó dos torneos de la mano de Ricardo Gareca. Luego, una buena carrera en el exterior: cinco temporadas en Atalanta, un paso por León, de México, y cinco años en el New York City, de la MLS. Llega en plena vigencia. Lo demostró en la Supercopa Internacional, el partido ante Boca en Abu Dhabi, en el que se lució con una asistencia y que le dio el primer título con la camiseta que lo vio nacer.

5) Rodrigo Rey a Independiente

Rodrigo Rey, durante una práctica de Independiente https://www.instagram.com/caindependiente/

El arquero formado en las inferiores de River tuvo dos muy buenas etapas en el fútbol argentino. La primera en Godoy Cruz (entre 2014 y 2017), que le sirvió para ser vendido al PAOK de Grecia. Más tarde, en Gimnasia, donde atajó dos años en gran nivel, a tal punto que siempre estuvo en la mira de River para ponerse el buzo del equipo que lo formó pero en el que nunca pudo jugar profesionalmente. Finalmente, fue Independiente el que -a partir de la recomendación de Pablo Cavallero, el manager deportivo del club de Avellaneda- fue a buscarlo para custodiar los tres palos que quedaron vacantes tras las salidas del uruguayo Sebastián Sosa y de Milton Álvarez. Rey, de 31 años, afronta el desafío más importante de su carrera. En los amistosos de pretemporada demostró buen nivel y terminó con la valla en cero.

6) Carlos Sánchez a San Lorenzo

El colombiano Carlos "La Roca" Sánchez es nuevo refuerzo de San Lorenzo

A pesar de haber nacido en Colombia, Carlos Sánchez inició su carrera en el fútbol uruguayo, primero en Danubio y luego en River. Apodado La Roca, por su naturaleza de volante central fuerte y aguerrido, desarrolló a partir de 2007 una riquísima carrera en el fútbol europeo (Valenciennes, Elche, Aston Villa, Fiorentina, entre otros equipos), a la par de convertirse en un indiscutido de la Selección Colombia. Fue parte fundamental de la columna vertebral del combinado cafetero bajo la batuta de José Pekerman en los mundiales 2014 y 2018. A punto de cumplir 37 años, llega a San Lorenzo desde Independiente Santa Fe, donde ocupará el puesto de volante central que dejó vacante Juan Ignacio Méndez.

7) Pulga Rodríguez a Central Córdoba de Santiago del Estero

Presentación del Pulga Rodríguez como refuerzo de Central Córdoba de Santiago del Estero

Lo del Pulga Rodríguez es un caso de esos atípicos que cada tanto se dan en el fútbol. Con un talento indiscutido y consensuado por todos los que miran fútbol, jamás vistió la camiseta de ninguno de los equipos grandes. Y sin embargo, cada paso que da en el ámbito argentino es digno de seguir de cerca. Más allá de su gran rendimiento en el Atlético Tucumán del Ruso Zielinski y del inolvidable título con Colón bajo la conducción de Eduardo Domínguez, a los 38 años Luis Miguel Rodríguez quiere más. Luego de una conflictiva salida del Sabalero, llega a Central Córdoba de Santiago del Estero para acaso ofrecer las últimas dosis de talento de su carrera. Si juega el Pulga, siempre es un partido digno de ver.

8) Nahuel Bustos a Talleres

Nahuel Bustos, a pura sonrisa, en un amistoso de pretemporada en su regreso a Talleres

Fue una de las joyas que Talleres sacó a relucir a partir de su vuelta al fútbol grande, en 2016. Nahuel Bustos, poco a poco, fue mostrando su talento hasta que explotó en la temporada 2019/20, en la que fue uno de los mejores futbolistas de la Argentina, con 9 goles en 20 partidos. El City Group lo compró en alrededor de 6 millones de euros y lo cedió a Girona para que se fogueara en el fútbol europeo. Luego de dos temporadas, en las que con el equipo catalán logró el ascenso a LaLiga, fue prestado el semestre pasado a San Pablo, donde no tuvo la continuidad esperada. Este regreso a Talleres ilusiona con la recuperación de un jugador de gran talento.

