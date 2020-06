Carlos Tevez, Mauro Zárate, Ricardo Centurión y Rafael Borré Fuente: LA NACION

El fútbol argentino todavía no tiene ninguna definición a futuro: no está aprobado el protocolo sanitario de la AFA por la pandemia de coronavirus, no hay fecha de regreso a los entrenamientos y se desconoce cómo serán los próximos torneos de primera división y el ascenso. Pero, pese al desconcierto, los clubes continúan moviendo sus fichas de cara al mercado de pases que se aproxima. Con sucesivos vínculos que cerrar o renovar antes del martes 30 de junio, las próximas horas serán fundamentales y traerán sucesivas definiciones contractuales: vencen 212 contratos de futbolistas de Primera División y a partir del 1° de julio se abre oficialmente el mercado.

Boca, en medio de la tensión por Tevez

Carlos Tevez. La gran novela de la última semana sigue sin resoluciones. El jugador confirmó que aceptó seguir en Boca por seis meses y que donará su sueldo a una ONG, pero el club quiere un contrato por al menos un año y la negociación sigue abierta, en medio del fuego cruzado entre la dirigencia y el entorno del jugador.

Mauro Zárate. Está negociando su renovación (en un acuerdo inferior, pero similar al de Tevez), por lo que Boca hace sus movimientos para establecer condiciones y se cubre en el caso de que Zárate puede optar por continuar su carrera en otra institución. Por eso suena Ricardo Centurión, quien está en carpeta y ya admitió su deseo de regresar.

Mauro Zárate. Está negociando su renovación (en un acuerdo inferior, pero similar al de Tevez), por lo que Boca hace sus movimientos para establecer condiciones y se cubre en el caso de que Zárate puede optar por continuar su carrera en otra institución. Por eso suena Ricardo Centurión, quien está en carpeta y ya admitió su deseo de regresar.

Franco Soldano (no queda libre, solo hay que renovar préstamo). El pase de Soldano, de 25 años, pertenece a Olympiacos, de Grecia, y la opción de compra es de 5 millones de dólares. La idea de Riquelme es gestionar un nuevo préstamo, de por lo menos seis meses. El representante de Soldano sostuvo que el atacante quiere quedarse en Boca y que el club griego no pondría obstáculos para una nueva cesión.

Junior Alonso, Marcos Díaz y Nahuel Molina Lucero no continuarán en el club. Mientras que Jan Carlos Hurtado y Leonardo Jara podrían partir.

El chileno Mauricio Isla queda libre tras cumplir contrato con el Fenerbache y sonó fuerte en la Ribera. Pero seguiría su carrera en el exterior: Real Betis, Valencia y Panathinaikos lo quieren.

River: sin Scocco, resta que firmen los arqueros

Ignacio Scocco. Después de tres años gloriosos en el club, el delantero de 35 años optó por no renovar su contrato y no seguirá en Núñez. Todo indica que volverá a Newell's con el pase en su poder.

Ignacio Scocco. Después de tres años gloriosos en el club, el delantero de 35 años optó por no renovar su contrato y no seguirá en Núñez. Todo indica que volverá a Newell's con el pase en su poder.

Julián Álvarez ya renovó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2022 y su cláusula de salida subió a 25 millones de euros, mientras que Kevin Sibille quedará libre.

Los arqueros Enrique Bologna y Germán Lux tienen arreglada su continuidad hasta finales de 2021 y en los próximos días sellarán su nuevo contrato.

tienen arreglada su continuidad hasta finales de 2021 y en los próximos días sellarán su nuevo contrato. ¿Posibles ventas al exterior? Rafael Borré podría volver a Atlético de Madrid y es seguido de cerca por Real Betis; Lucas Martínez Quarta está en carpeta de Inter, Milan, Fiorentina y Valencia; Gonzalo Montiel podría partir a West Ham; y Nicolás De La Cruz, mientras el club busca renovar su contrato que vence en junio de 2021, está en la mira del Sporting Lisboa. Eso sí: todavía no hay ofertas concretas por ninguno de ellos.

Independiente: ¿regresa Biglia?

Lucas Biglia es el nombre que más resuena en el Rojo de Avellaneda. El mediocampista de 34 años no renovará su contrato con Milan y el técnico Lucas Pusineri ya avisó que lo llamará para saber si está interesado en sumarse el plantel. El representante del jugador ya anunció que no descarta un regreso al país.

Lucas Biglia es el nombre que más resuena en el Rojo de Avellaneda. El mediocampista de 34 años no renovará su contrato con Milan y el técnico Lucas Pusineri ya avisó que lo llamará para saber si está interesado en sumarse el plantel. El representante del jugador ya anunció que no descarta un regreso al país.

Martín Campaña emigraría a Pumas de México, mientras que el club continúa negociando con Deportivo Cali para comprar el pase de Andrés Roa, cuyo vínculo vence el 30 de junio.

Alan Franco y Fabricio Bustos son dos apuntados para posibles ventas al exterior, pero todavía no hay ofertas formales. Lucas Romero podría volver a Cruzeiro, que está interesado en incorporarlo nuevamente.

Gastón Silva recurrió a la FIFA para reclamar su libertad de acción y le inició una demanda millonaria al club, pero su situación todavía no está resuelta. Hoy no se entrena con el plantel.

Racing: renovaron Lisandro, Pillud y Cvitanich

Lisandro López, a sus 37 años, renovó el contrato y seguirá por un año más en Racing, mientras que Iván Pillud también extendió su vínculo y se quedará hasta junio del 2022 en el club.

Lisandro López, a sus 37 años, renovó el contrato y seguirá por un año más en Racing, mientras que Iván Pillud también extendió su vínculo y se quedará hasta junio del 2022 en el club.

Darío Cvitanich aceptó seguir en el club otros seis meses, aunque dejó un contundente mensaje en su Instagram al comunicar la noticia: "He decidido aceptar la quita impuesta por la dirigencia para con mi contrato y seguir en el club otros 6 meses. Si bien las formas, de acuerdo a mi opinión, no fueron las adecuadas, hace 1 año y 6 meses firmé y asumí mi compromiso con la Institución y así será hasta el día que toque irme".

Juan Gabriel Patiño seguirá hasta diciembre en Cerro Porteño de Paraguay y cedió por una temporada al mediocampista Nicolás Oroz al Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos. El club todavía debe resolver el futuro de otros 19 jugadores que regresarán de sus préstamos.

San Lorenzo: ¿qué pasará con Gaich?

Adolfo Gaich, con contrato hasta junio de 2021, es la figurita difícil del mercado de pases en Boedo. Según los medios europeos, el joven es seguido de cerca por Benfica de Portugal, Nantes de Francia y Milan de Italia. El club, que ya rechazó una oferta de Atlético Mineiro de Brasil, pretende 10,5 millones de euros por el 70% de su pase y su cláusula de rescisión es de 15 millones de dólares.

Gonzalo Rodríguez, a los 36 años, anunció su retiro del fútbol profesional en medio de la pandemia. Por su parte, Fernando Monetti firmó un nuevo vínculo hasta el 31 de diciembre de 2021.

Santiago Vergini, Gerónimo Poblete, Adam Bareiro y Nicolás Navarro no seguirán en el club.

firmó un nuevo vínculo hasta el 31 de diciembre de 2021. Santiago Vergini, Gerónimo Poblete, Adam Bareiro y Nicolás Navarro no seguirán en el club.