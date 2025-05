Messi eligió el mejor gol de su carrera: un cabezazo que le dio su segunda Champions League

Este jueves, después de haber despertado una gran expectativa en todo el mundo, Lionel Messi, publicó un video en el que eligió el mejor gol de su carrera, entre los más de 800 que ya anotó. Y fue una sorpresa: se decantó por el que le hizo de cabeza a Manchester United jugando para Barcelona, en la final de la Champions League 2009, en Roma. Fue la primera vez que marcaba un gol en una final del torneo europeo, que conquistó cuatro veces. Seguramente, no se trató de su definición más lucida o estética, pero el capitán de la selección argentina lo valora especialmente por otros motivos.

Detrás de esta campaña hay una idea benéfica: el artista Refik Anadol transformará los millones de puntos de datos del icónico gol en una obra de arte que será subastada Christie’s, como parte de la campaña benéfica “A Goal in Life” liderada por la Fundación Inter Miami CF.

“Tenía muchos goles que quizá son hasta más lindos y de muchísimo valor, por la importancia también, pero el gol de cabeza en la final de Champions League al Manchester United siempre fue mi favorito. Ya sabía lo especiales que son las obras de Refik, pudimos conocernos en Miami y va a ser emocionante descubrir cómo puede transformar un gol, un momento del deporte, en una pieza artística única como las que él crea.”, cuenta Messi en un comunicado distribuido a los medios de prensa.

El gol y cómo lo eligió

Messi elige su mejor gol

Fue en Roma, el 27 de mayo de 2009, y prácticamente definió la final de Champions League que coronaba una de las mejores temporadas que el fútbol moderno recuerda: la del histórico triplete del Fútbol Club Barcelona en la temporada 2008-2009, la primera con . Luego, esa serie se extendería otros tres títulos para completar el curso, que desde entonces se recuerda en España como “el sextete del Barça".

Ese gol fue el segundo del partido, que Messi celebró como merecía la ocasión: con efusividad, quitándose un botín y besándolo, en una imagen que quedó fijada en su carrera, tanto que alguna vez contó que ese calzado forma parte del museo que tiene en su casa de Barcelona. El cabezazo fue la culminación de un salto acrobático, hacia atrás, para batir al arquero holandés Edwin van der Sar, luego de un centro lanzado con gran precisión por Xavi, uno de los baluartes de aquella campaña, y también su protector en el vestuario en esos primeros años del crack argentino en el plantel.

Messi ya convirtió el gol de Barcelona ante Manchester United que definió la Champions League 2009 y se besa el botín durante el festejo

Alguna vez, el catalán contó que observaba a Messi en los partidos y notaba cómo se fastidiaba cuando pasaban algunos minutos y no le llegaba la pelota: “Yo me volvía loco para que le llegara rápido, no quería que se desconectara”.

Sobre el gol en cuestión Messi ya había contado en otras oportunidades el valor que tiene para él. “Era difícil imaginar que iba a marcar de cabeza con Ferdinand parado cerca de mí, pero en ese momento estaba libre. Fue un gol importantísimo en todos los sentidos: para el equipo, por cómo se estaba decantando la final y también para mí. Sigue siendo uno de mis goles favoritos”, dijo unos años atrás en una entrevista con el medio inglés Four Four Two.

Desde que la campaña se lanzó hace solo diez días, el video del anuncio compartido por la Fundación Inter Miami —narrado por Morgan Freeman — ha superado los 50 millones de visualizaciones en todo el mundo solo en Instagram, con un alcance global aún más amplio en otras plataformas. Millones de personas se han aventurado a adivinar en redes sociales y en encuestas realizadas en medios de comunicación cuál sería el gol elegido por Leo: ¿Sería su segundo gol en la final del Mundial contra Francia? ¿El inolvidable gol al minuto 92 en el Bernabéu, en el que terminó sacándose la camiseta para mostrársela al mundo? ¿La carrera al estilo Maradona contra el Getafe? ¿Su gol en la final de la Copa del Rey contra el Athletic de Bilbao, luego de desparramar rivales?

Pep Guardiola abraza a Messi después de la final de Roma, en mayo de 2009 EFE/ETTORE FERRARI - Archivo

En rigor, el que celebró en Roma fue el segundo título de Champions de Messi: el primero fue el de 2006, cuando Barcelona venció por 2-1 a Arsenal en París. Pero aquella vez Messi estaba lesionado y no pudo jugar el partido decisivo. Claro que todavía no era el centro de la escena: se trataba de sus primeros pasos como titular en el equipo.

El valor de la obra que se creará

Refik Anadol, el innovador y pionero artista contemporáneo conocido por redefinir los límites del arte basado en datos, está utilizando millones de puntos de datos, ángulos y secuencias de ese gol para crear una obra maestra sin precedentes.

Para dar aún más significado a la obra, Anadol entrevistó a Messi— capturando cada gesto, emoción y palabra del jugador frente a múltiples cámaras mientras revivía ese inolvidable momento. Un material audiovisual exclusivo, nunca antes divulgado, que añadirá no solo riqueza visual sino también profundidad emocional y espiritual a la obra.

En palabras de Anadol: “El gol de Messi es más que un momento decisivo en el deporte — es una compleja expresión de acción humana, memoria y movimiento. Al integrar tecnologías de biosensado y sistemas de IA avanzados, entrenados con datos de ese evento singular, estamos explorando una nueva frontera en el arte con IA —una en la que los datos se convierten en emoción, y la memoria en forma. Este proyecto refleja nuestro compromiso más amplio de hacer accesibles las herramientas más avanzadas de la inteligencia artificial— y de transformar el arte en impacto directo, con todos los beneficios destinados a apoyar la equidad educativa y las oportunidades para niños y comunidades necesitadas.”