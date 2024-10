Messi en modo Peter Pan: una pretemporada fuerte en 2025, la primera señal para imaginar que el Mundial 2026 puede ser posible

Escuchar

“Que juegue hasta que pueda, es lo único que le pido”. “Es como Jordan: cuando entra a la cancha es un recital”. “Jugó desnudo, sin ropa”. “Si sigue así, va a llegar fácil al Mundial 2026″.

Esta vez no fueron tuits de los hinchas ni opiniones a la salida del estadio. Fueron Lionel Scaloni y sus propios compañeros de la selección quienes suplicaron públicamente por la continuidad de Lionel Messi luego de su soberbia actuación ante Bolivia, que incluyó tres goles, dos asistencias y un inolvidable ida y vuelta con los hinchas. “No me pongo plazos”, dijo el capitán argentino tras una nueva noche soñada. A sus 37 años, demostró estar más vigente que nunca, aunque volvió a ponerle puntos suspensivos a su participación en el Mundial y todo indica que dilatará su decisión al menos hasta los próximos meses. ¿Por dónde pasan las dudas después de semejante exhibición futbolística?

Tras 334 días sin pisar suelo argentino (su último partido en el país había sido el 16 de noviembre pasado, en la derrota 2-0 con Uruguay), el rosarino ofreció un espectáculo completo y cargado de emociones. Como Peter Pan, su reloj biológico se resiste al paso del tiempo, un habitante más del País de Nunca Jamás. A 20 años de su debut oficial en Barcelona, en un triunfo 1-0 frente a Espanyol en que tocó apenas cuatro pelotas, pareciera rehusarse a envejecer. “Cuando estoy acá parezco que soy un pibe por las boludeces que hago y porque me siento cómodo estando con el plantel. Mientras vea que me siento bien, que pueda seguir ayudando al equipo y rindiendo como yo pretendo, seguiremos disfrutando”, soltó en medio de la alegría por el triunfo.

Messi se llevó la pelota por el triplete de goles ante Bolivia. Ya le había anotado tres goles en el Monumental en las eliminatorias pasadas

A un año y ocho meses para el Mundial 2026, Messi halló el ecosistema perfecto para reencontrarse con su fútbol. Tras una Copa América en modo terrenal, que no pudo terminar en cancha por su lesión en el tobillo en la final ante Colombia, el 10 reapareció en el empate en Venezuela -en una cancha tapada de agua- y aprovechó todas las ventajas que otorgó Bolivia para seguir acumulando récords: 101 goles con la camiseta 10 de la selección; primera vez que genera cinco goles con Argentina en una competencia oficial, décimo hat-trick con la celeste y blanca (los que lo siguen aparecen con tres, como Gabriel Batistuta) y diferencia de 80 gritos con respecto a Diego Maradona en la tabla de los máximos artilleros: 112 contra 32. De su mano, la selección quedó a un paso de la clasificación del Mundial, que podría abrochar en la fecha FIFA de noviembre en caso de producirse una serie de resultados. Con seis tantos en siete partidos, podría ser el primer goleador de las eliminatorias que no asiste a una Copa del Mundo.

Es que más allá del pedido de los hinchas y de la enorme mayoría de sus compañeros, que una vez más intentaron convencerlo de que siga hasta 2026, Messi aún no resolvió su futuro y tiene más de un año por delante para tomar una determinación. El mismo Lionel es consciente de que la exigencia de un Mundial tiene poco que ver con sus días en la MLS, el destino que eligió para transitar su última etapa como futbolista, ni con sus esporádicas actuaciones en la selección ante rivales de marcada inferioridad futbolística. De sus últimos diez encuentros con Argentina, la mitad fueron ante Guatemala, Canadá (dos veces), Venezuela y Bolivia. Su últimos cruces contra las potencias fueron la final del Mundial ante Francia y el 1-0 sobre Brasil en noviembre de 2023, más allá de los enfrentamientos con Uruguay o Ecuador, que aparecen debajo del puesto ocho del ranking FIFA.

Messi, para colmo, casi no hizo pretemporada a principios de este año y esa situación le jugó en contra en distintos pasajes de 2024. “Ahora me queda el final de la temporada y empezar el 2025 haciendo una buena pretemporada, ya que el año pasado no la tuve porque hicimos muchos viajes de un lado al otro. Estaba con la cabeza pensando mucho en la Copa América y por ahí me cuidé de más, y a veces es peor. Así que iré viendo paso a paso”, remarcó el ídolo. A pesar del cambio de liga, los calendarios continúan siendo acotados. A excepción de 2020, cuando el fútbol se paró por la pandemia, de 2019 en adelante Messi disputó entre 37 y 47 encuentros en los primeros diez meses de cada año, siendo el 2024 el segundo con mayor carga de partidos (43 entre Inter Miami y la selección), solo por detrás de 2021 (47 en total, 33 con Barcelona y 14 con la albiceleste).

Lionel Messi controla la pelota en un partido de Inter Miami: este sábado podría ser titular Chris Young - The Canadian Press

Acostumbrado a sufrir pocas lesiones musculares a lo largo de su carrera, los desgarros y distensiones comenzaron a emerger en el último tiempo. 21 días inactivo entre marzo y abril de este año, dos semanas en septiembre de 2023 y otros 12 días a principios de ese mes tras 1-0 sobre Ecuador en el Monumental, la noche de su golazo de tiro libre, en el inicio de las eliminatorias. “No será la única vez que salga”, planteó. Contra Paraguay ingresó en el segundo tiempo y fue reemplazado ante Brasil a los 32 minutos del complemento, en el Maracaná.

En la cancha la estadística habla por sí sola. Messi es el jugador con más goles (27), más asistencias (26) de este siglo teniendo en cuenta los partidos por Copa América, Eurocopa y las Copa del Mundo, con enorme diferencia sobre el resto. Su idilio con la red permanece intacto: ante Bolivia fue el primer jugador de Argentina en rematar siete veces al arco en las eliminatorias rumbo a 2026 y el primero en convertir un hat-trick. Líder absoluto de la tabla, Argentina podría sacar pasaje para el Mundial en caso de sumar al menos cuatro puntos en la fecha FIFA de noviembre, con Paraguay en Asunción y Perú como local. Y luego llegarán los duelos con Uruguay y Brasil en marzo de 2025, Chile y Colombia en junio y Venezuela y Ecuador en septiembre, a nueve meses del Mundial, donde cumpliría 39 años, y a seis de la nueva fecha tentativa para la Finalissima contra España.

Por lo pronto, Messi se permite disfrutar del equipo, de sus compañeros y del cariño de un público que, con buenas y malas, lleva casi dos décadas rindiéndose a su magia. “Es el mejor del mundo”, lo elogió Nicolás Paz, el joven de 20 años que debutó el martes ante Bolivia, asistió a Lionel en el sexto gol y que tenía 37 días de vida cuando el 10, su ídolo, debutó en el Barcelona.

A pesar de la edad, el mejor Lionel Messi, siempre, pareciera ser el último.

Lionel Messi festeja uno de sus goles ante Bolivia, abrazado por sus compañeros, que lo instan a seguir Manuel Cortina - LA NACION