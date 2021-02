La tapa de la Revista France Football en la que se lo ve a Lionel Messi con la camiseta de PSG

El futuro de Lionel Messi es pura incertidumbre. Desde el año pasado se habla de varios equipos interesados en contar con el futbolista argentino, pero en los últimos días, su nombre se relacionó con fuerza en Paris Saint-Germain. A raíz de los rumores que despertó, la revista francesa France Football publicó una portada en la que se ve Messi con la camiseta del equipo de París en un fotomontaje.

Con el título "La carta secreta del PSG" y una foto de Messi con la camiseta del cuadro parisino como si fuese una figurita de un álbum, la publicación sucede en tiempos sensibles de cara a lo que se viene. El próximo martes el equipo de Mauricio Pochettino y Barcelona comenzarán a disputar la serie por los octavos de final de la Champions League y la portada del medio francés no hizo más que calentar la previa de cara a los dos partidos. A Messi se le termina su contrato con el club catalán el próximo 30 de junio y todas las hipótesis relacionan al rosarino con PSG.

Otra de las informaciones que se leen en la portada de la revista France Footban son "la presión de Neymar", "las condiciones de su llegada" y "los posibles acuerdos financieros". Sin ninguna propuesta formal, desde PSG se está llevando a cabo un trabajo fino que ya comenzó con las declaraciones de algunos argentinos que forman parte del equipo Francés y continúa con esta publicación.

Primero fue Leandro Paredes que sobre la posible llegada de Messi dijo: "Es natural que uno quiera tener a Messi en su equipo. Todo jugador, todo entrenador quiere tener a Leo en su equipo. Ojalá, después es una decisión de él. Es algo que manejarán seguramente Leonardo y el presidente de nuestro club para convencer a Leo de venir o no. Pero como digo siempre, la decisión es de él, espero que elija lo mejor para él. Ojalá podamos tenerlo con nosotros".

Quienes también hicieron referencia al tema fueron Ángel Di María y el entrenador Mauricio Pochettino. El jugador declaró: "Hay muchas posibilidades. Tenemos que estar tranquilos y las cosas se desarrollarán". Por el lado del director técnico dijo que para él sería hermoso entrenar a Messi si se da la oportunidad.

A quien no le gustó esta estrategia que se lleva a cabo desde PSG fue al entrenador de Barcelona, Ronald Koeman, que sin ningún problema expresó su enojo por las declaraciones que se hicieron desde Francia: "Es una falta de respeto que tanta gente del PSG hable de Messi, están calentando el partido. No es justo, no creo que sea respetuoso hacia el Barça hablar así de un jugador que es nuestro. Hablan mucho de Leo, que juega para el Barça cuando tenemos una eliminatoria contra ellos", expresó el entrenador neerlandés.

Mientras tanto, Messi sólo habla en la cancha. Figura en los seis triunfos consecutivos que lleva el equipo en la Liga de España e incluso siendo clave en la eliminatoria de cuartos de final en la Copa del Rey frente a Granada, el argentino no se manifiesta al respecto y como ya declaró esperará que asuma el próximo presidente de Barcelona para tomar una decisión sobre su futuro.

