Lionel Messi y su futuro: "Amo Barcelona. No se me ocurre irme del Barça"

En una entrevista que publica este jueves el diario Mundo Deportivo de España, Lionel Messi habló de su futuro y también del escándalo de los trolls, ya que fue uno de los damnificados cuando una de las cuentas lo difamó durante la negociación de su contrato con el club en 2019.

"Amo Barcelona. Si bien extraño muchísimo Rosario, ésta es mi casa. Estuve más tiempo acá que en la Argentina", dijo, con lo cual sentó una posición en medio de los rumores que surgieron de que podría irse, incluso a la Argentina, donde siempre se lo vincula con Newell's. Por si había duda alguna, Messi enfatizó: "No se me ocurre irme del Barça. Si el club quiere, no hay problemas en seguir. Quiero ganar otra Champions y seguir ganando Ligas".

Sobre si el nivel actual le alcanza a Barcelona para conquistar la Champions, admitió: "Si queremos la Champions, tenemos que crecer, y mucho. Hoy por hoy no nos alcanza como estamos".

Y hubo más: "Me pareció un tema raro", dijo la Pulga cuando le consultaron sobre el caso que tiene en vilo esta semana a Barcelona: que la institución habría contratado a la empresa I3Ventures para influir en las redes sociales y proteger la imagen del presidente Josep María Batomeu.

El lunes pasado, la radio Cadena SER dio a conocer una presunta operación secreta mediante la cual la dirigencia generó publicaciones desfavorables contra los jugadores, ex jugadores y la oposición. El club lo desmintió en un comunicado y negó una relación contractual "de servicios vinculados a cuentas de redes sociales que hayan difundido mensajes negativos".

No conforme con ello, la emisora difundió los documentos en los que se evidenciaba la existencia de los trolls creados por I3Ventures. La empresa no sólo brindaba ese servicio de análisis de audiencias: además publicaba en nombre de seis cuentas apócrifas contra el capitán culé, Gerard Piqué y otros ex jugadores.

Un día después, Bartomeu declaró que iban a rescindir el contrato con la compañía: "Es una responsabilidad del club monitorear lo que dice el mundo del Barça", explicó. Y aclaró que "no contrató nunca ningún servicio para desprestigiar a nadie".

Messi, quien se encontraba en Dubai cuando el tema vio la luz, expresó: "Me agarró un poco de sorpresa la verdad porque no estaba acá y justo viajaba. Cuando llegué me enteré un poco de todo", dijo luego de reunirse el martes con Bartomeu y el resto de los capitanes tras el entrenamiento. En privado, el presidente les dijo lo mismo que había afirmado ante los medios.