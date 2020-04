Messi a Getafe. A 13 años de su gol más maradoniano y el recuerdo del arquero

Lionel Messi ya se escapa y está a punto de convertir el gol ante Getafe, una joya de la liga española para todos los tiempos

Una jugada espectacular, de solamente doce segundos, en la que Lionel Messi recorrió 55 metros con la pelota, superó a seis rivales y logró un gol antológico, que para muchos es una de sus principales obras de arte. Fue el 18 de abril de 2007, cuando Barcelona goleó a Getafe por 5-2 en el Camp Nou, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Se cumplen 13 años del tanto más maradoniano del astro rosarino.

Aquella vez, Messi dejó en el camino a quien se le cruzara. Atrás quedaron Javi Paredes, Nacho (con un caño incluido), Alexis, Belenguer, el arquero Luis García y finalmente Cortés para anotar un gol histórico, inolvidable. Un gol que a primera vista pareció un déjà vu de aquel recordado tanto que Diego Maradona le marcara a Inglaterra en el Mundial de México 1986. Tal es así que, en 2019, la conquista de la Pulga fue elegida como la mejor de la historia de Barcelona por los propios simpatizantes del club.

"Vi el espacio, tenía un hueco y me fui para adelante. Estuve bien. Encaré y definí. El objetivo era la portería y definir la jugada. Miré que Samu (Eto'o) estaba ahí, pero estaban los dos defensores yendo para atrás, no salían, vi un hueco y me la jugué yo", analizó Messi hace 13 años. "El gol es similar al de Diego, pero no me puedo comparar con él", añadió.

Luis García, actual entrenador de arqueros de Las Rozas CF, equipo del Grupo 1 de la Segunda División B, fue uno de los protagonistas en el gol antológico de Messi. Y así lo narró en el diario catalán Mundo Deportivo. "Fue un balón que tomó en el centro del campo, muy lejano, uno más. Se fue muy rápido del centrocampista y del lateral. Y se metió en diagonal hacia dentro. Cuando regateó a Alexis y Belenguer tuvo esa pequeña fortuna que Belenguer tocó un poco el balón y ralentizó un poco la jugada. Eso le dio tiempo a pensar, me amagó que iba a tirar al palo largo, pero recortó hacia fuera. Siguió corriendo un poco y tuvo la habilidad, no vamos a descubrir a Messi, de tirarla por arriba cuando el lateral derecho se tiró a cubrir la portería. Como portero nunca pensé que él podría llegar, pensé que algún compañero le podría parar. Pero es Messi, no es el único gol que ha marcado así. Es uno más de sus grandes goles. Fue un golazo y sólo queda felicitarle".

En distintas entrevistas, a lo largo de los años, los jugadores de Getafe comenzaron a tomarse con humor el gol de Messi. "Estoy hasta las narices de eso. Le echaré la bronca a Messi, por su culpa me llaman todos cada año, por el segundo, el quinto o el décimo aniversario del gol. ¡Ya no sé qué decir sobre aquella jugada!", dijo con una sonrisa David Belenguer en Mundo Deportivo. "Es uno de los mejores goles de la historia. Y aunque lo sufriera en contra, dentro de 20 o 30 años se repetirá el gol y ahí seguiré apareciendo, así que la gente siempre se acordarán de uno", agregó Javi Paredes. Y añade un dato que muchas veces se pasa por alto: "Aquella eliminatoria la ganó el Getafe, de eso nadie se acuerda. Nosotros sufrimos el gol de Messi, pero le ganamos una semifinal de Copa del Rey nada menos que al Barcelona". Efectivamente, fue tal la magnitud del gol de Messi que pocos recuerdan que el equipo madrileño ganó la revancha por 4-0.