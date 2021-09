Messi, lesionado: la explicación de Pochettino sobre reacción en PSG y qué publicaron los medios en Francia y España

Mauricio Pochettino ofreció una conferencia de prensa previa al partido del Paris Saint Germain ante Metz, por la Ligue 1, en la que hizo un análisis de la actuación de Lionel Messi del último domingo. El entrenador eludió cualquier polémica, elogió las preguntas “de fútbol”, a su traductor y principalmente se enfocó en el futuro.

“Leo había hecho una muy buena parte, solo le faltaba marcar el gol. Con la información que teníamos, tomamos la decisión de cambiarlo”, resumió el DT rosarino, quien ante la consulta vinculada al estado físico del crack solo dijo: “El club ya dio el comunicado sobre lo que tiene Leo”.

Desactivada la polémica, Pochettino se entusiasmó en responder las preguntas relacionadas al juego en sí y su estilo de trabajo. Allí entonces explicó: “Tenemos un plan de trabajo de aquí hasta el parate de la FIFA (primera semana de octubre). Pero lo más importante es siempre el partido que tengamos primero en la agenda”.

La primera charla: Pochettino y Messi, segundos antes de la firma del contrato en la sede de PSG Captura de TV

De todos modos, hizo hincapié en un aspecto clave: “La prioridad es la salud de los jugadores por delante de cualquier resultado. Esa es mi prioridad como persona y como entrenador desde siempre. Más allá de eso, el objetivo es ganarle al Metz y seguir de racha en la Liga para encarar con más tranquilidad las otras competiciones”.

Acerca de la difícil tarea de potenciar a tantas megaestrellas y que el equipo pueda aprovecharlas y disfrutarlas, el DT detalló: “Estamos en ese momento en el cual hay que integrar a Kylian (Mbappe) a las sociedades Leo-Angel o Leo-Ney, que ya se conocen. Es algo que llevará tiempo, pero estoy muy contento de cómo trabajaron contra Lyon. Necesitamos crear esos automatismos con el tiempo y los entrenamientos. No solamente juntarnos para jugar, sino para venir a entrenar. Es verdad que la disposición del partido contra Lyon es diferente. De un sistema 4-3-3 pasamos al 4-2-3-1, con diferencias en distintos sectores del campo. Por eso decía que estoy muy contento con el primer tiempo del equipo. Generamos muchas situaciones de peligro y tuvimos una buena presión defensiva que nos permitió recuperar balones altos.”

Pochettino reconoció que están trabajando en la integración de Mbappe a las sociedades de Messi con Di María y Neymar, y que el objetivo es que jueguen los cuatro juntos NurPhoto - NurPhoto

Entonces se dio una situación divertida, que generó risas de los medios presentes. Esa larga respuesta le demandó un esfuerzo extra a la persona que traduce sus palabras del castellano al francés. Cuando su asistente concluyó, Pochettino le dijo: “Mientras te escuchaba yo pensaba ‘Esto es imposible de traducir’. Y lo hiciste magnífico. Con las palabras perfectas. Te felicito”.

Luego, el entrenador rosarino se enfocó en otro tema muy importante y pocas veces tenido en cuenta acerca de la adaptación de los nuevos futbolistas a un club. Lo ejemplificó con Wijnaldum, pero aplica a cualquiera, incluido Messi. “Gini es uno de los nuevos, con falta de preparación en el equipo. Y él necesita tiempo. Es importante que se entienda que todo cambio de club no solamente es deportivo sino humano. Eso tiene que afectar a cada persona y a su familia. Cuando hablamos de pretemporada no solamente pasa con el futbolista, sino con la familia que se adapta a una nueva ciudad, una nueva casa, un nuevo barrio. A cada jugador nuevo hay que tenerle paciencia a esa adaptación. Mientras la familia no está adaptada a su nuevo hogar es muy dificil que el jugador esté lo suficientemente tranquilo como para mostrar toda su calidad”, dijo.

Pochettino elogió a su traductor captura de tv

Acerca de la planificación y el trabajo en pos de evitar lesiones, Pochettino dijo: “Es algo que vengo repitiendo desde que llegamos en enero: tenemos una carga competitiva que nos parece una locura. No nos gusta, pero tenemos que adaptarnos de la mejor manera posible. Este es un trabajo grande de la parte médica, cuerpo técnico y coaching. Tenemos un plantel profesional de 35 jugadores que todos trabajan y merecen un lugar, pero lamentablemente juegan 11. Ese es el trabajo diario que nuestras áeas hacen para verificar y tratar de prevenir lesiones. No somos infalibles, espero tratamos de hacer lo mejor para cada jugador”.

Puntualmente acerca del Metz, el DT analizó: “Nos vamos a encontrar con un equipo parecido a cómo jugamos nosotros. Con Brujas nos pasó algo similar y tuvimos algunos problemas. Ahí estará la clave para encontrar la mejor manera de jugar. Sí es cierto que una de las posibilidad es explotar los espacios, para generarlos y que Kilyan, Ney, Mauro o Julian Draxler puedan aprovecharlos.”

Finalmente, ante la consulta de por qué no hay jugadores del semillero en el primer equipo, Pochettino fue muy claro y habló sin cassette: “No es fácil para los jóvenes. Tenemos un plantel grande y no es fácil hacerse un hueco. Tengo claro que la identidad de los clubes nace de los chicos que salen del club. Pero en este proyecto del PSG quizás se necesita un poco más de paciencia. Este proyecto apunta a ganar las mejores competiciones del mundo, como la Champions League. Y por el momento y las circunstancias hoy ellos no tienen la posibilidad de debutar o de jugar. Con el tiempo se podrá ir armando algo que nos encantaria, con jugadores de la casa. Hoy los hinchas están muy conrtentos con el plantel que tenemos, pero hay mucha calidad en el semillero y esperemos que esto el club lo pueda aprovechar en el futuro.”

La portada del diario L'Equipe

Las críticas de los medios de Francia y España

Los principales medios de Francia y España siguen ahondando sobre la polémica suscitada el domingo, después de que Mauricio Pochettino decidiera reemplazar a Lionel Messi a 15 minutos del final del partido ante Lyon y el crack rosarino hiciera un gesto de disconformidad con esa determinación.

El diario Le Figaró se hizo eco de un rumor que se disparó en el show televisivo español El Chiringuito. Allí se dijo que se baraja a Zinedine Zidane como sustituto en caso de que el rosarino abandone la entidad rojiazul.

Dentro de una portada fuerte, titulada Soft Power (Poder suave), la prestigiosa revista L’Équipe desmenuza un poco más ese trascendido e incluso le baja el porcentaje de chances de que se concrete: “El contexto parece inoportuno para un cambio de entrenador, ya que el técnico argentino no parece estar de salida, animado por unos resultados bastante satisfactorios. Por supuesto, las cosas podrían cambiar si el rendimiento de los parisinos en la Champions League no está a la altura de las expectativas en las próximas semanas. El campeón del mundo en 1998, sin club desde su salida del Real Madrid al final de la temporada pasada, esperaría hasta 2022 para que se le abra la puerta a hacerse cargo de Les Bleus”.

En la bajada de ese título de tapa se lee: “El entrenador del PSG combina flexibilidad y autoridad en su gestión, tratando de adaptarse a cada uno de sus jugadores”. Es algo que puede interpretarse como un elogio por su personalidad que se acomoda a cada estrella o como una crítica porque no tiene mano fuerte para manejarlas.

Cabe destacar que Zinedine Zidane tiene un cariño muy especial por el Olympique de Marsella y que sería descabellado que se haga cargo del PSG en cualquier contexto. Para trasladarlo al fútbol argentino, que Zizou asuma en el conjunto parisino es como si Ramón Díaz asumiera como DT de Boca.