Messi no juega en PSG: el informe médico del club, a dos semanas del comienzo del Mundial Qatar 2022

escuchar

La inminencia del Mundial Qatar 2022 pone el foco de atención en la salud de los futbolistas. ¿Quiénes tienen alguna lesión importante? ¿Cuáles se están recuperando de alguna dolencia? ¿Quiénes están óptimos? En esa especie de mundialitis, el temor a una pequeña nueva lesión está vinculada a la fecha: sufrirla ahora puede implicar no llegar en condiciones al debut de cada selección. Y este sábado, la señal de alarma tiene el nombre de Lionel Messi: esta mañana, PSG informó que el capitán de la selección argentina no jugarpa este domingo ante Lorient (por la Ligue 1) ya que sufre una inflamación en la zona del tendón de Aquiles de una de sus piernas (no especifica cuál), según informó el club en un comunicado.

“Messi permanecerá en tratamiento por precaución. Reanudará los entrenamientos colectivos la próxima semana”, señaló el parte médico del club parisino. La agenda del PSG señala el siguiente partido para el domingo 13, ante Auxerre, también por la Ligue 1. Será la última fecha antes del parate obligado por el Mundial. ¿Jugará Messi entonces, antes de unirse a la selección en Abu Dhabi? Argentina jugará allí ante Emiratos Árabes Unidos el miércoles 16, y al día siguiente desembarcará en Doha. El debut en la Copa del Mundo será el martes 22, ante Arabia Saudita.

Noticia en desarrollo

LA NACION