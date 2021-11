“Messi no lloraba por no seguir en Barcelona”: el mensaje desafiante de un empresario ligado a Joan Laporta

Nuevos tiempos se viven en Barcelona. El arribo de Xavi como entrenador, un hijo pródigo de la casa, y el regreso de Dani Alves son algunos de los cambios por los que atraviesa el club catalán para encontrarle la vuelta a este momento difícil por el que atraviesa desde lo deportivo. La salida de Lionel Messi, su máximo ídolo, es también una herida que lógicamente no termina de cicatrizar.

Su ida a PSG sigue siendo un tema sensible en todo el barcelonismo y por estas horas hubo una voz que salió a disparar fuerte contra el argentino. El empresario José Elías, uno de los hombres más ricos de España y muy cercano del presidente culé Joan Laporta salió al cruce con duras palabras hacia Messi: “Con él dentro, no podías generar un nuevo equipo”, comenzó su relato.

Lionel Messi en el día en el que fue presentado como nuevo jugador de PSG Francois Mori - AP

Este empresario, dueño de una fortuna valuada en 900 millones según la revista Forbes, habló con el programa radial catalán La Sotana y se enfocó en todo lo que perdió el club con el alejamiento de Messi: “Yo lo que dije es que, como culé, si lo hubiéramos dejado ir un año antes, habríamos sacado algo de dinero. Si hubiéramos agarrado 100 millones de euros me habría dado con un canto en los dientes”, manifestó.

Además, agregó: “El final de Messi se veía venir; si no era el año pasado, era este. Convertir el Barça en un equipo ganador pasa por hacer un proyecto post Messi. Había que tomar una decisión en algún momento. Messi tiene una edad para no estar en el Barça. Y me dicen: ¿tú qué querías, que se jubilase aquí? Pues no”.

Elías también enumeró tres motivos en los que explica por qué era inminente la salida del argentino del club: “En primer lugar, la organización salarial del club. Había que afrontar unas rebajas salariales difíciles de defender. Dos, no teníamos ‘pasta’ para pagarle y estábamos haciendo el pino puente (sic) hacia atrás para pagarle a plazos, que es lo que están haciendo en PSG y te tienes que auto engañar para creer que puede seguir. Y tres, hay que generar un nuevo equipo y una nueva ilusión y con Messi dentro no podías”, desgranó.

Joan Laporta y José Elías, un empresario que aporta dinero en el club

El magnate también se refirió al día en el que el argentino anunció su salida en la emotiva conferencia de prensa que dio junto a toda su familia. Sobre sus lágrimas dejó una frase muy fuerte: “Messi no lloraba por no seguir en el Barça, sino que lloraba por una suma de cosas. A Messi se le estaba acabando un ciclo. Y a eso se le suma que ha hecho la vida en Barcelona”. También se defendió de los dichos que lo acusaban de no querer haberle renovado al argentino: “A mí me jodió el día que Messi se piró. Pero yo creo que la gente confundió las lágrimas. Aparte de que mucha gente me decía que yo no renové a Messi, que es la gilipollez más grande en el mundo”, cerró.

Hace dos semanas, Lionel Messi brindó una entrevista al diario catalán Sport, desde su nuevo hogar en París, y expresó su deseo de volver algún día: “Si está la posibilidad, me gustaría volver a aportar a lo que pueda al club que amo; me encantaría que siga creciendo y siga siendo uno de los mejores del mundo”. Habrá que ver si desde la comisión directiva actual estarán de acuerdo con un regreso de su máximo ídolo, que hoy viste la camiseta de PSG.