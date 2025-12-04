Messi y las chances de la selección argentina en el Mundial 2026: “El grupo lo va a volver a intentar”

Washington será, desde este viernes, un centro neurálgico en la cuenta regresiva para el Mundial de 2026, que se jugará en los Estados Unidos, México y Canadá. A partir de las 14 y a medida que se vayan sorteando las ubicaciones, cada una de las selecciones clasificadas comenzará a conocer a sus rivales de la próxima Copa del Mundo que, por primera vez, tendrá 48 participantes. Uno de ellos será la Argentina, con Lionel Messi, una vez más, como gran referencia.

El rosarino de 38 años, capitán de la selección campeona del mundo en Qatar 2022, sostiene la esperanza de repetir la hazaña en la próxima cita mundial. Así lo declaró en una entrevista con ESPN, por los 25 años de SportsCenter.

“Es un grupo que lo va a volver a intentar, que va a dejar todo y que va a pelear. Después, por pequeños detalles podés quedar afuera. Un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar, te puede dejar afuera. Puede pega en el palo y salir, pega en el palo y entra. O perdés por un penal, que en las últimas tuvimos la suerte, si bien fuimos muy superiores tanto contra Holanda como contra Francia, terminamos yendo a los penales y después tuvimos a la bestia del Dibu (Emiliano Martínez), que nos hizo ganar. Pero puede ser que lleguemos a los penales y no ganar. Es muy difícil conseguir un Mundial”, expresó el número 10 de Inter Miami, charlando con el periodista Pablo González.

Durante otra parte de la entrevista, a Messi le mostraron un viejo video del entrenador Pep Guardiola elogiándolo. La Pulga dijo que nunca lo había visto y fue sumamente elogioso de su extécnico en Barcelona, en una de las etapas más gloriosas de la historia del fútbol.

“Yo a él me lo había cruzado sólo una vez, lo había saludado, pero no lo conocía, no tenía relación hasta que llegó a ser técnico de nosotros, de la primera de Barcelona, y siempre lo digo: es único. Hay técnicos extraordinariamente buenos, pero él tiene algo diferente. Para mí es el mejor de todos. A la hora de ver las cosas, preparar los partidos, cómo transmitirlo. Es completo. Tuvimos la suerte de juntar las piezas en Barcelona, por eso se consiguió todo lo que conseguimos. Pero él también fue a otros lugares y siguió ganando, pero también logrando una manera de jugar. Cambió la manera de jugar en Alemania, en Inglaterra. Es algo diferente a cualquiera”, sentenció Messi sobre el catalán.

Y añadió sobre el actual DT de Manchetser City: “Desde el principio tuvimos una gran relación. Crecí mucho tácticamente con él. Le fui agregando muchas cosas a lo que yo sabía, a la hora de moverme, de encontrar los espacios. Es el que me puso de 9 falso. En las inferiores de Barcelona yo jugaba atrás del 9 y esa fue su posición. Fui creciendo”.

Otras frases del número 10:

“Soy competitivo, me gusta ganar, intentarlo. En el medio tuvimos rachas malas, momentos malos, pero siempre intentamos levantarnos. No me doy cuenta y muchas de las cosas que me pasaron me doy cuenta ahora o le doy valor ahora. Toda mi carrera jugué cada tres días, peleando por objetivos importantes. Ganábamos uno y al mes o a la semana y teníamos otro. Tenía la exigencia de estar en un club grande como el Barcelona, en el París lo mismo, en la selección había que lograr objetivos. El día a día te lleva a no disfrutar de las cosas. Mañana tenés que pensar en lo que viene. Con el tiempo voy valorando más las cosas”.

“Ver al club Grandoli, ver mis orígenes, me emociona. Hace poco cuando fui a Rosario pasé, me hice una foto. Son recuerdos muy lindos. Si bien me fui chiquito de Rosario, a los trece años, era un nene, tengo recuerdos hermosos”.

Messi, de chico, con la camiseta de Grandoli

“Ahora hago jueguitos con mis hijos. Me encanta jugar al fútbol, lo disfruto desde chiquito. No soy de hacer jueguitos, todas esas cosas pero la pelota siempre me llama. Cuando me siento bien, me divierto, es cuando mejor rindo. La idea es siempre esa”.

“Ese chico que hacía jueguitos en el patio de mi casa nunca imaginó lo que lograría. Yo soñaba con ser profesional en Newell’s, en la primera división, pero después mi vida cambió totalmente. Ni en mis mejores sueños imaginé lo que logré. Fue una locura”.

“De chiquito era cabrón para jugar. Uno cuando entra en la cancha la personalidad cambiaba. Afuera era tímido, pero adentro me transformaba, gritaba, quería ganar y hacer todo bien. Hasta el día de hoy me pasa. Es parte del juego también. No deja de ser un partido de fútbol. Siempre juego para ganar, me caliento y muchas veces no controla las emociones en el momento. Pasan cosas que cuando uno está en frío y lo ve, no le gusta. Pero queda ahí”.

Lionel Messi de chico jugando en Newell's Club Atlético Newells Old Boys

“Paredes y De Paul son los típicos jugadores que los querés en tu equipo, pero que como rival no los querés. Son pibes normales, sencillos. A Paredes lo vi, le hizo un cambio grande a Boca desde su llegada. Boca se hizo fuerte de local y gran parte de eso es por él, supo acomodar al equipo adentro de la cancha. Sé que a nivel de grupo se llevan muy bien y eso se nota. La verdad que me alegra porque es un amigo, lo quiero, compartí mucho y tenía ganas de volver a Boca”.

“Es una realidad: nosotros nos agarra en un momento de temporada diferente a la de Europa. De febrero a mayo tenemos un montón de partidos, lo hacemos seguido. Espero hacer una pretemporada para estar bien en el día a día. Siendo sincero, intentando ser realista y sentirme bien. Este año me sentí muy bien, jugué muchísimos partidos. La liga estadounidense es muy física, hay viajes largos, partidos que se rompen mucho y son de ida y vuelta. Ojalá que el año que viene sea de esta manera también”.

“Tenemos jugadores extraordinarios (en la selección), sobre todo las ganas y la ilusión que siguen siendo la misma desde que arrancó Scaloni. Es un grupo con personalidad y con contagio, se nota en los entrenamientos y en los partidos, se matan, se cagan a patadas, nos queremos todos. Se pide disculpa, está todo bien, pero se juega al máximo y eso fue conseguido por Scaloni y el cuerpo técnico. Además siguen apareciendo jugadores. Hay nuevas caras. Y cuando un grupo está así es más fácil para que se acomoden los que vienen de afuera. Ganar el último Mundial te da mucha confianza y alivio para preparar las competiciones”.

“Scaloni bajó una línea, marcó una idea y lo mejor que hizo, más allá de lo que sabe de fútbol, es la cercanía que tiene con el grupo, la manera de llegarle a los jugadores. Y porque también fue formando esto, sumando jugadores nuevos, algunos que no eran tan conocidos en Argentina y eso hace que todos estén mentalizados a ser llamados en algún momento”.

“De compañero, Scaloni era diferente, un personaje que estaba todo el tiemp ojodiendo, no paraba y los más chicos estábamos cerca de él. Siempre lo jodo, le digo que me cagaba a patadas. De esa época tengo una buena relación. Es cercano a nosotros, primero porque nos conocía a todos, habíamos sido compañeros y por su forma de ser. Siguió siendo el mismo, hablamos mucho y como lo hace conmigo lo hace con todos. Es lo mejor que tiene. Ser el mismo, ser directo y decir las cosas que tiene que decir a cada uno y eso el grupo lo valora mucho. Después, como técnico, es muy bueno para ver los partidos y los rivales”.

“Con Scaloni lo venimos hablando [sobre la chance de estar presente en el Mundial de 2026] y siempre me dice que le gustaría que esté, en el lugar que me toque, que sea y tenemos una relación de mucha confianza y hablamos de todo”.

“Intento vivir sin tener que andar careteando nada. Soy muy cerrado con mi círculo, mi familia, mis amigos. Lo más lindo que hay es que llegue diciembre y pasar las Fiestas en Argentina con mi gente, siempre fui igual. He tenido discusiones con Pep porque él no quería, las fechas no daban, pero siempre me dio permiso, era un inflador, salía de ahí y volvía con más ganas. Llevo a los nenes a la escuela, vengo a entrenar, a la tarde entreno con los chicos y hago una vida normal”.

“A mí la estadística mucho no me gusta. Miro el juego y me gusta jugarlo, ser determinante y poder tener mucha participación desde el juego. Hubo años en los que ganamos todo, llegando a la final de la Copa América, que no pudimos consagrar, pero ganando la Champions con Barcelona. Pero es difícil quedarme con un año. En 2012 hice como 91 goles, pero no juego para eso ni nunca le di importancia. Fueron consecuencias. Nunca pensé en los récords. Se fueron dando así las cosas. Es difícil quedarme con un año, gracias a Dios tuve muchos muy buenos y me quedaría con varios”.