El gesto solidario de Lionel Messi con los empleados del predio de Ezeiza tras ganar el Mundial de Qatar

Gerardo Salorio, expreparador físico de la selección argentina, reveló el noble gesto de Lionel Messi tras la conquista de la Copa del Mundo en Qatar. Capitán y referente de la albiceleste, el delantero decidió repartir los premios económicos con todos los empleados del predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), lo que reflejó su empatía con aquellas personas que no están expuestas públicamente, pero que contribuyen con el resultado final.

El gesto de Lionel Messi para los empleados del predio de AFA

En diálogo con radio La Red, el preparador físico dio detalles de este gesto de Messi, el cual se reveló mucho tiempo después de la conquista deportiva: "Leo repartió la plata en partes iguales con todos los componentes del predio, desde el que limpiaba, la que cocinaba... Exactamente igual. Leo hizo más cosas todavía”.

A raíz de esta declaración, los interlocutores quisieron conocer más detalles de este gesto empático del ‘10′ quien, sin dudarlo, recordó la labor de los empleados que están en el día a día.

Gerardo Salorio

“Si no era para el departamento, era casi para llegar”, destacó Salorio sobre la suculenta suma que repartió Messi al resto de los empleados. Tras la conquista deportiva, que cortó una larga sequía de 36 años sin ganar un Mundial, el atacante del Inter Miami instó a sus compañeros a recompensar económicamente a los utileros, empleados administrativos y de cocina que colaboran con toda la planificación.

A los 38 años, en lo que será su quinto Mundial, Messi será nuevamente la bandera de la selección argentina que buscará revalidar todo lo hecho en Qatar. Con la base de la última Copa del Mundo, la albiceleste compartirá grupo con Argelia, Austria y Jordania.

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En diálogo con “Pollo” Álvarez, Lionel Messi se sinceró acerca de cómo ve a las demás selecciones para la Copa del Mundo, en especial a la Argentina, defensora del título.

“Hay muchos chicos que están pasando por lesiones o por falta de ritmo, pero la verdad es que cuando el grupo está junto quedó demostrado que compite y quiere siempre ganar, que hace todo lo posible por conseguir los objetivos", explicó Messi, en una charla distendida, sobre cómo se encuentra la selección argentina de cara a la cita mundialista.

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En esa misma línea, subrayó: “Hay que ilusionarse como se ilusiona el argentino siempre que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial. Pero saber que por delante nuestro creo que hay otros favoritos que llegan mejor”.

“Hoy por hoy, Francia está muy bien otra vez, tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. También, si bien hace un tiempito que no está en su mejor momento, Brasil siempre es candidato y tiene los jugadores como para pelear en todas las competiciones oficiales", cerró el astro argentino, quien buscará cerrar su etapa en el seleccionado mayor con un nuevo título.