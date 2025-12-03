LA NACION
en vivo

Sorteo del Mundial 2026: día, horario, invitados y todo lo que se sabe de la ceremonia

El evento que definirá los grupos se llevará a cabo este viernes en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., Estados Unidos, a partir de las 14 hs; será la primera vez en la historia de una Copa del Mundo con 48 equipos

Todo el país estará expectante para conocer los rivales de la Selección
Todo el país estará expectante para conocer los rivales de la Selección

La división de los grupos

Los equipos estarán divididos en cuatro bombos de 12 integrantes cada uno de acuerdo a su ubicación en el ranking de la FIFA. En el primero están los tres anfitriones más los nueve mejores clasificados del escalafón internacional (España, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania y Bélgica).

Todos serán cabeza de serie de cada una de las zonas de cuatro integrantes cada una con México en la A, Canadá en la B y Estados Unidos en la D. El resto se ubicarán en los otros grupos por azar.

Cómo ver el sorteo del Mundial 2026

El evento se podrá ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports, TyC Sports, ESPN y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de las plataformas FIFA+ y Disney+.

Además, el sábado a las 13 hs también se transmitirá en la plataforma de la FIFA el fixture completo de la Copa del Mundo con sedes, días y horarios de los 104 partidos.

Argentina, por el bicampeonato

Luego de clasificar en el primer puesto en las Eliminatorias de la Conmebol, el equipo liderado por Lionel Messi buscará en EE.UU. revalidar el título obtenido en Qatar. Scaloni estará presente en el sorteo.

¡Todo preparado para el sorteo!

La FIFA confirmó los detalles de la ceremonia que definirá cómo estarán conformados los grupos de la Copa del Mundo 2026. La ceremonia se realizará el próximo viernes en Washington y se definirán los cuatro integrantes de cada una de las 12 zonas de la primera etapa.

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Deportes
  1. 1

    Horario del sorteo del Mundial de Rugby 2027

  2. Una leyenda del tenis visitó La Bombonera y recibió un regalo de Juan Román Riquelme
    2

    Una leyenda del tenis visitó La Bombonera y recibió un regalo de Juan Román Riquelme

  3. Faustino Oro firmó su quinta victoria en siete rondas en el Campeonato Argentino, y sigue arriba
    3

    Otro paso firme de Faustino Oro en el Argentino de Ajedrez: ganó y sigue en la punta

  4. Cuándo se juegan las semifinales: días y horarios de los partidos que definen a los finalistas
    4

    Cuándo se juegan las semifinales del torneo Clausura: días y horarios de los partidos

Cargando banners ...