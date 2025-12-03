Sorteo del Mundial 2026: día, horario, invitados y todo lo que se sabe de la ceremonia
El evento que definirá los grupos se llevará a cabo este viernes en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., Estados Unidos, a partir de las 14 hs; será la primera vez en la historia de una Copa del Mundo con 48 equipos
La división de los grupos
Los equipos estarán divididos en cuatro bombos de 12 integrantes cada uno de acuerdo a su ubicación en el ranking de la FIFA. En el primero están los tres anfitriones más los nueve mejores clasificados del escalafón internacional (España, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania y Bélgica).
Todos serán cabeza de serie de cada una de las zonas de cuatro integrantes cada una con México en la A, Canadá en la B y Estados Unidos en la D. El resto se ubicarán en los otros grupos por azar.
Cómo ver el sorteo del Mundial 2026
El evento se podrá ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports, TyC Sports, ESPN y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de las plataformas FIFA+ y Disney+.
Además, el sábado a las 13 hs también se transmitirá en la plataforma de la FIFA el fixture completo de la Copa del Mundo con sedes, días y horarios de los 104 partidos.
Argentina, por el bicampeonato
Luego de clasificar en el primer puesto en las Eliminatorias de la Conmebol, el equipo liderado por Lionel Messi buscará en EE.UU. revalidar el título obtenido en Qatar. Scaloni estará presente en el sorteo.
#SelecciónMayor ¡#Argentina está clasificada al Mundial 2026! 🏆🌎— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 25, 2025
🧮 Los números abrazan nuestro desempeño y ya tenemos plaza asegurada para la máxima cita 🔝
📰 Todos los detalles: https://t.co/T4bCCjh7cR pic.twitter.com/Ep6WhR6q99
¡Todo preparado para el sorteo!
La FIFA confirmó los detalles de la ceremonia que definirá cómo estarán conformados los grupos de la Copa del Mundo 2026. La ceremonia se realizará el próximo viernes en Washington y se definirán los cuatro integrantes de cada una de las 12 zonas de la primera etapa.
⏳ ¡La cuenta regresiva hacia el sorteo final de la #CopaMundialFIFA 2026 ya comenzó!— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 19, 2025
🔜 5 de diciembre 😍 pic.twitter.com/ts8yYiIrsz
