Sorteo del Mundial 2026: día, horario, invitados y todo lo que se sabe de la ceremonia

Los equipos estarán divididos en cuatro bombos de 12 integrantes cada uno de acuerdo a su ubicación en el ranking de la FIFA. En el primero están los tres anfitriones más los nueve mejores clasificados del escalafón internacional (España, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania y Bélgica).

Todos serán cabeza de serie de cada una de las zonas de cuatro integrantes cada una con México en la A, Canadá en la B y Estados Unidos en la D. El resto se ubicarán en los otros grupos por azar.