México vs. República de Corea por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Se miden en un duelo México y República de Corea en la jornada 2 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro entre México y República de Corea correspondiente al grupo A se disputará este jueves 18 de junio a las 22.00 h en el Estadio Guadalajara, ubicado en la ciudad de Guadalajara.
El presente de ambos seleccionados
Ambos equipos llegan con el ánimo en alto tras debutar con victorias en la competencia. México se impuso recientemente ante Sudáfrica con un marcador de 2-0, mientras que República de Corea llega al duelo tras superar a República Checa por 2-1.
Estadísticas del compromiso
Este enfrentamiento, correspondiente a la segunda jornada del grupo A del Mundial 2026, pone frente a frente a dos equipos que demostraron contundencia ofensiva en sus presentaciones iniciales al registrar dos y un gol respectivamente.
Lo que está en juego
Tras sus triunfos en el debut, el partido es fundamental para definir el liderazgo del grupo A. Una victoria para cualquiera de los dos conjuntos significaría prácticamente asegurar su lugar en la siguiente instancia de la competencia.
Otras noticias de Mundial 2026
Los rivales de Argentina. Austria le gana a Jordania con un golazo, en un duelo movido y con varias llegadas en San Franciscod
Triplete de Messi. La selección argentina le ganó a Argelia en su debut en el Mundial 2026
De Macri a Lavezzi. Todos los presentes en el estadio de Kansas para el debut de la argentina en el Mundial
- 1
El técnico de Irán le reclamó a Infantino que el equipo se siente “oprimido” por las “injusticias” en la preparación
- 2
A qué hora juega la selección argentina, por el debut en el Mundial 2026 ante Argelia
- 3
Qué canal pasa todos los partidos del Mundial 2026 en Argentina
- 4
Por dónde pasan Argentina vs. Argelia y qué canal lo transmite en vivo