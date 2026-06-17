México vs. República de Corea por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre México y República de Corea correspondiente al grupo A se disputará este jueves 18 de junio a las 22.00 h en el Estadio Guadalajara, ubicado en la ciudad de Guadalajara.

El presente de ambos seleccionados

Ambos equipos llegan con el ánimo en alto tras debutar con victorias en la competencia. México se impuso recientemente ante Sudáfrica con un marcador de 2-0, mientras que República de Corea llega al duelo tras superar a República Checa por 2-1.

Estadísticas del compromiso

Este enfrentamiento, correspondiente a la segunda jornada del grupo A del Mundial 2026, pone frente a frente a dos equipos que demostraron contundencia ofensiva en sus presentaciones iniciales al registrar dos y un gol respectivamente.

Lo que está en juego

Tras sus triunfos en el debut, el partido es fundamental para definir el liderazgo del grupo A. Una victoria para cualquiera de los dos conjuntos significaría prácticamente asegurar su lugar en la siguiente instancia de la competencia.