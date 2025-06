Mientras Boca revoluciona las playas de Miami, Russo define el equipo para jugar contra Bayern

MIAMI (enviado especial).– Mientras las playas de South Beach volvían a llenarse de bombos, banderas y camisetas azules y oro, y los hinchas armaban otro festival con acento argentino, Bayern seguía varado en Orlando por una tormenta eléctrica que alteró su rutina: vuelo demorado, entrenamiento cancelado y conferencia de prensa suspendida. En el otro extremo de la ciudad del sur de Florida, Miguel Ángel Russo aprovechaba el sol de Miami Shores para hacer lo suyo. No solo mantenía su bronceado característico; también afinaba desde un costado de la cancha la formación con la que Boca intentará dar el golpe este viernes, frente a uno de los gigantes del fútbol europeo.

Russo había dicho que se tomaría hasta la mañana del día del partido para definir a los once. Pero en la última práctica ya mostró sus cartas. No jugarán Nicolás Figal ni Ander Herrera, suspendidos por cuatro fechas tras el caliente 2-2 ante Benfica. No está confirmada la presencia de Ayrton Costa, que padece una molestia en un gemelo. En ese escenario, Russo formó una defensa con Marcos Rojo y Lautaro Di Lollo, pero si Costa se recupera a tiempo, volvería al conjunto titular. Rojo, que tiene chances de dejar el club tras el Mundial, empezó relegado en la consideración, pero ahora tiene la oportunidad de mostrar que sigue siendo una opción.

Bajo el agobiante calor de Florida, Boca se entrenó este jueves en la Universidad Barry; el esquema para el segundo compromiso volvería a ser el 4-5-1. Alan Craig

El duelo contra Bayern, por la segunda fecha del grupo C del Mundial de Clubes, puede ser determinante. Boca necesita al menos un empate para llegar con buenas posibilidades a la última jornada. Si pierde este viernes y Benfica vence a Auckland City, el cuadro xeneize quedará obligado a golear al neozelandés y depender de una caída portuguesa frente al equipo alemán, que ya estaría clasificado –en caso de vencer a Boca, claro–. El margen de error es mínimo, pero la fe está intacta. Boca ya mostró que puede competir. Lo hizo en la primera fecha, con un empate contra Benfica que dejó buenas sensaciones.

Bayern llega como uno de los grandes favoritos del torneo y debutó con un 10 a 0 a Auckland City. Pero Russo no se achica. Sabe que el fútbol no siempre responde a las diferencias presupuestarias. Y por eso apuesta a jugar con valentía, sin encerrarse atrás, sin resignar pelota ni terreno. “En estos partidos hay que usar la cabeza y el corazón”, dijo el DT. Una frase suya, simple y precisa, que resume lo que Boca intentará hacer: competir, incomodar y, si se da la oportunidad, ganar.

𝗠𝗶𝗮𝗺𝗶 𝘃𝗮 𝗮 𝘃𝗼𝗹𝘃𝗲𝗿 𝗮 𝘁𝗲𝗺𝗯𝗹𝗮𝗿 💙💛💙 pic.twitter.com/K5JX5FNooX — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 19, 2025

El esquema será el mismo que usó frente a Benfica: línea de cuatro defensores; doble cinco con Rodrigo Battaglia y Tomás Belmonte; tres volantes ofensivos de buen pie, Alan Velasco, Carlos Palacios y Kevin Zenón, y Miguel Merentiel como única referencia arriba. Edinson Cavani sigue sin entrenarse con el resto del grupo y no estaría ni en el banco de suplentes. La alternativa de rearmar la defensa con Battaglia como zaguero central, con Milton Delgado en el medio, quedó descartada. Russo no quiere mover las piezas: prefiere tocar lo justo y necesario.

Belmonte será titular en un rol distinto al de Herrera: aportará marca y despliegue físico para dificultar la salida y no darle espacios al mediocampo de Bayern. “Puede haber diferencias, pero en la cancha somos 11 contra 11 . No le tenemos miedo a nadie. Estamos con fe”, dijo Toto. Lautaro Blanco se mostró más cauto, aunque igual de confiado. “Sabemos que tenemos que hacer un partido perfecto. Estuvimos trabajando en cómo cortar el juego por fuera, cómo evitar que nos generen superioridad. El retroceso de los volantes va a ser clave”, explicó el defensor lateral, de los mejores en el debut contra Benfica.

Miguel Russo observa los movimientos de sus dirigidos en el complejo ubicado en Miami Shores; el entrenador no quiere tocar mucho el equipo y pretende que Boca juegue "con valentía". Alan Craig

Después del entrenamiento, el plantel volvió a Fort Lauderdale. Este viernes tendrá sesión de video, almuerzo, descanso y viaje al Hard Rock Stadium, donde se espera otra fiesta azul y oro. Contra Benfica hubo unos 50.000 hinchas argentinos en las tribunas, según FIFA. Ahora se espera un marco similar, quizás aun de mayor concurrencia. Filiales, consulados y peñas de distintas partes de Estados Unidos vienen movilizándose desde hace días. Según estimaciones, al menos 70% del estadio estará ocupado por simpatizantes xeneizes.

No queda tiempo para pruebas. Boca, con lo que tiene a disposición, procurará dar el golpe en la mesa frente a todos. El calendario lo obliga a repetir la entrega y la intensidad mostradas en el estreno pero esta vez sin cometer errores no forzados, como la falta del penal en el cierre del primer tiempo y la expulsión a Figal que en el final desarmó la defensa y complicó los planes de Russo.

Una victoria sobre Bayern devolvería a Boca a los primeros planos del fútbol mundial y lo dejaría a un paso de los octavos de final. “Es un rival difícil, pero no invencible”, dijo el entrenador. Y Boca, con su mística a cuestas, tratará de escribir otra página triunfal en su historia.