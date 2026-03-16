Mientras el mundo juega, Argentina mira: las diferencias de calendario con las potencias, los sudamericanos y los futuros rivales del grupo

En la era post Qatar, la AFA embolsó cifras millonarias a partir de los partidos de la selección en el exterior. Pero, en términos deportivos, el negocio estuvo lejos de ser redituable: rivales accesibles, muy pocos cruces exigentes y una conclusión cada vez más evidente: fuera de las competencias oficiales, como la Copa América y las eliminatorias rumbo al Mundial, Argentina desaprovechó buena parte de su preparación de cara a la defensa del título. Hoy todo indica que el equipo de Lionel Scaloni atravesará la fecha FIFA de marzo sin partidos, luego de la cancelación de la Finalissima frente a España, que estaba prevista para el 27 de marzo, y de la caída del duelo ante Qatar, en Doha, que se proyectaba para el cierre del mes. Mientras tanto, el resto de los seleccionados sudamericanos, las otras 11 cabezas de serie y los tres futuros rivales de la Albiceleste en la etapa de grupos utilizarán una de las últimas ventanas para ajustar piezas y ensayar variantes de cara a la Copa del Mundo. Argentina, en cambio, apenas se entrenará en Ezeiza y, por ahora, ni siquiera tiene adversarios confirmados para las semanas previas al debut mundialista.

Salvo por la pandemia, en el ciclo Scaloni la selección disputó al menos un partido -y hasta tres- en cada una de las paradas del calendario. Luego de la consagración en 2022, Argentina registró nueve amistosos: todos terminaron en triunfo, con 26 goles a favor y apenas dos en contra. Ese saldo se explica en parte por el presente de un equipo que conserva a diez de los once titulares que levantaron la Copa en Qatar -solo falta Ángel di María- y que llega al Mundial como una de las máximas favoritas, aunque también por el nivel de los oponentes, como Panamá, Curazao, Indonesia, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Angola.

De esos combinados, solo cuatro estarán en el Mundial: Panamá, Curazao y los dos rivales de mayor jerarquía que enfrentó en este tramo: Australia, al que venció 2 a 0 en Beijing, en 2023, y Ecuador, al que superó 1 a 0 en el Soldier Field de Chicago, en la previa de la Copa América 2024.

Lionel Scaloni espera una definición rápida: quiere que su equipo llegue con rodaje a la defensa del título @Argentina

Pero el problema ahora es mayor, ya que ni siquiera hay equipos de menor categoría en agenda con los que la selección pueda medirse en el corto plazo. Una vez conocida la suspensión de la Finalissima, en la AFA comenzó una carrera contrarreloj para intentar cerrar al menos un amistoso en marzo, aunque por el momento no hubo avances. Tampoco hay definiciones sobre los posibles cruces de la fecha FIFA de junio: allí estaba previsto que Argentina jugara una serie de amistosos ante México y El Salvador en Estados Unidos, ya en plena concentración para el Mundial, pero esos compromisos finalmente quedaron cancelados.

Argentina es la única cabeza de serie del Mundial que aún no tiene actividad confirmada: España se medirá con Marruecos y todavía intenta cerrar un segundo partido; Francia chocará con Brasil y Colombia; Inglaterra, con Uruguay y Japón; Portugal y Bélgica, con México y Estados Unidos; Países Bajos tendrá acción ante Noruega y Ecuador; y Canadá, frente a Islandia y Túnez.

Brasil, con Vinícius como figura, tendrá dos pruebas de fuego en marzo ante Francia y Croacia Andre Penner - AP

Los tres rivales de Argentina en el grupo J también aprovecharán la ventana FIFA de marzo, ante adversarios nada despreciables: Austria enfrentará a Ghana y Corea del Sur; Jordania, con Costa Rica y Nigeria; y Argelia, con Guatemala y Uruguay.

Si bien desde la AFA se le pidió colaboración a la Conmebol para intentar acordar una prueba con algún otro equipo del continente, lo cierto es que los otros nueve combinados sudamericanos ya tienen compromisos fijados. Brasil y Colombia, además de cruzarse con Francia también jugarán con Croacia; Paraguay chocará con Grecia y Marruecos, que también será rival de Ecuador, además de Países Bajos. Bolivia jugará primero con Trinidad y Tobago y luego disputará el repechaje por un lugar en el Mundial. Perú enfrentará a Senegal y Honduras; Chile, a Cabo Verde y Nueva Zelanda; y Venezuela, a Uzbekistán y Trinidad y Tobago.

Paulo Dybala escapa a la marca del alemán Joshua Kimmich: fue uno de los dos partidos ante europeos en la previa del Mundial de Qatar, junto con la Finalissima frente a Italia Leon Kuegeler - Reuters

Si la AFA no logra cerrar un amistoso frente a una selección europea, algo que por ahora no aparece en los planes, Argentina jugaría por primera vez un Mundial sin haber enfrentado durante la preparación a un equipo de la UEFA. De todos modos, en la previa de Qatar 2022 tampoco hubo demasiados partidos de ese tipo: el 2 a 2 ante Alemania en Dortmund, en 2019, y la Finalissima 2022 frente a Italia, en Wembley, con goleada 3 a 0.

“Hemos ganado y salimos campeones del mundo sin competir prácticamente con los europeos. El fútbol tiene esto: nunca te dice la verdad. Si competís con los mejores no te garantiza que llegues bien a todas las competiciones, y si lo hacés con rivales de otra entidad, tampoco”, explicó Lionel Scaloni en 2024, aunque, de haber podido elegir, probablemente habría optado por rivales de mayor calibre.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, pidió colaboración a Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol, pero las gestiones por ahora no dieron resultados

En principio, el plan del DT es que la selección se entrene en Ezeiza durante la fecha FIFA y esperar a que la AFA logre conseguir al menos un rival para el último paréntesis internacional previo a la Copa del Mundo, que se disputará semanas antes del inicio del torneo. Por el momento, se analiza la posibilidad de organizar un partido con la Sub 20 a modo de despedida ante el público argentino, aunque la intención es medirse al menos con una selección de calibre. Además, los amistosos de junio se jugarían con la lista ya definida, por lo que Scaloni no tendría compromisos previos para terminar de sacar conclusiones.

Aunque el técnico tiene definida gran parte de la nómina, aún quedan por resolverse varios lugares, entre ellos el puesto de tercer arquero y una alternativa de área para acompañar a Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

La imprevisibilidad de la guerra en Medio Oriente, sumada a una gestión de la AFA mucho más enfocada en lo económico que en lo futbolístico, dejaron a la selección prácticamente sin ensayos en la previa de un Mundial histórico, en el que se jugará la chance de obtener su primer bicampeonato. Mientras el mundo juega, Argentina mira. Y esa es una ventaja que puede costar muy cara.