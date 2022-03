Miguel Van Damme, arquero de Círculo de Brujas, murió a los 28 años por leucemia

El mundo del fútbol está de luto. La noticia generó todo un impacto en Bélgica, aunque muchos sabían que el final era inevitable. Miguel Van Damme, arquero de Círculo de Brujas, falleció en la madrugada de este martes a causa de una leucemia contra la que llevaba luchando desde hace varios años.

Van Damme, de 28 años, recibió la noticia de su enfermedad en 2016, por lo que tuvo que dejar de jugar, hasta fines de 2018, cuando fue dado de alta. En ese año, el nacido en Gent volvió a estar en las convocatorias del primer equipo, aunque tiempo después la enfermedad volvería a aparecer y lo obligaría a cambiar sus planes. Desde entonces había sufrido hasta cinco recaídas. La última, en octubre de 2021, cuando los médicos que lo estudiaron encontraron nuevamente células cancerígenas en su sangre en un análisis de control.

Su último partido fue el 17 de mayo de 2019, en la derrota por 4 a 0 ante KV Kortrijkpor los Play Off de la liga y en total jugó 44 partidos con la camiseta del Círculo.

Su mujer, Kyana, compartió en Instagram un texto conmovedor tras el fallecimiento de Miguel Van Damme: “Nuestro querido tesoro, papá partió para su último partido esta noche, un partido que ya no se puede ganar. Nos dejaste muy lentamente, pero lo hiciste de nuevo a tu manera. Fuerte como el hierro. Peleaste como un león. Estamos muy agradecidas por quién eras, un ejemplo para muchos. Me hiciste darme cuenta de que no hay que rendirse, incluso cuando solo había un pequeño destello de oportunidad para ganar, una y otra vez saliste. Descansa ahora bebé, te lo has ganado más que nadie, ahora estás libre de todo dolor. Nos encantaría verte. Un abrazo grande de tus dos niñas. Hasta luego”.

Van Damme contó con el apoyo del mundo del fútbol y su club, que le renovó su contrato en 2020, emitió un comunicado tras su muerte: “Con gran tristeza informamos que nuestro amigo y compañero de equipo Miguel Van Damme ha librado su larga y desigual batalla contra la leucemia. Las palabras no son suficientes para describir lo que sentimos, a pesar de que sabíamos que las cosas no habían ido bien durante un tiempo. Hoy es un día extremadamente difícil en los casi 123 años de historia del Cercle Brugge. Nuestros pensamientos van en primer lugar a su esposa Kyana, su hija Camille, los padres de Miguel, su hermana Francesca pero también a sus muchos amigos y familiares. Miguel, tu perseverancia y fuerza para ir a por ello (otra vez) una y otra vez, contratiempo tras contratiempo, fue admirable. Eres un ejemplo de positivismo, persistencia y espíritu de lucha. Una fuente de inspiración para todos los que luchan. Por siempre en nuestro corazón verde-negro, #16″.

El universo del fútbol español también sintió el impacto del fallecimiento de Van Damme, por eso Real Madrid publicó en redes sociales sus condolencias para la familia del arquero: “El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Miguel Van Damme, jugador del Círculo de Brujas. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño y afecto a todos sus familiares y seres queridos, a su club y a sus compañeros”, publicó el club en Twitter.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Miguel Van Damme.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 29, 2022

Miguel Van Damme era un gran admirador de Iker Casillas, al que consideraba su ídolo. El arquero español envió un mensaje de apoyo a Van Damme antes de la última gala de los premios Soulier d’Or del fútbol belga en enero último: “Hola Miguel, ¿Cómo estás? Un gran beso de corazón. Eres una persona fuerte, por lo que me dicen. Eres valiente y no debes rendirte. Debes tratar de superar los problemas de la vida y debes mantenerte positivo para superarlos en todo momento. Sé fuerte”, escribía Iker en un vídeo emitido durante la gala de premios.

La noticia sacudió al mundo del fútbol belga, donde clubes como el Union Saint Gilloise, el Genk, el Brujas KV, el Standard de Lieja o el Anderlecht que publicaron en diferentes redes sociales sus condolencias a familiares y amigos.