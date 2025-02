Milton Delgado, el chico que encandiló a Boca a sus 9 años y hoy le aporta soluciones al mediocampo de Gago

Soluciones. Eso es lo que parece aportar Milton Delgado en este contexto complicado de Boca, que este martes se jugará, en febrero, su futuro en el principal objetivo del año: la Copa Libertadores. Suelto, con un claro ADN xeneize impregnado en su sangre a lo largo de toda su formación en el semillero en el club, el chico nacido hace casi 20 años en Rafael Castillo (los cumplirá el 16 de junio próximo) se ganó todos los aplausos en el apretado y angustiante triunfo frente al débil Aldosivi 2-1 en una Bombonera caliente. Y si bien con Gago nunca se conocen las formaciones hasta horas antes de un partido, sumó puntos en la consideración para el duelo clave con Alianza Lima.

Así como puede suceder en cualquier contexto de la vida, en Boca las oportunidades no abundan. Por eso, hay que formarse y estar preparado para aprovechar al máximo cada ocasión. Y Delgado lo hizo contra el Tiburón, porque no era nada fácil pedir la pelota y no equivocarse en medio de reclamos de los hinchas, silbidos e incluso algún insulto por el bajo nivel futbolístico general.

Fernando Gago observa y Milton Delgado ejecuta, durante un entrenamiento de Boca en Ezeiza @bocajrs

Su destacada tarea (fue la figura y el público se lo hizo saber en cada intervención) le permite catapultarse como posible titular en el desquite de este martes, desde las 21.30, ante Alianza Lima, un partido donde Boca debe ganar por al menos dos goles de diferencia para avanzar a la Fase 3 de la Copa Libertadores y seguir en carrera en su plan de meterse en la fase de grupos, luego del 0-1 en suelo peruano.

Vaya si es curioso el destino. Diego Mazzilli, histórico captador de Boca (desvinculado en febrero de 2024 luego de 20 años), fue a comienzos de 2015 a ver a un nene de 9 años que se destacaba en el baby fútbol en el Club Atlético Los Ángeles, de Rafael Castillo. Pero el chico no fue. Meses más tarde, en abril, Mazzilli quedó sorprendido con un mediocampista central de baja estatura, que tenía muy buen pie en los pases y precisión en la marca. Cuando le pidió sus datos se sorprendió: era la misma persona que no había podido ver en aquella excursión a Rafael Castillo. “Uno elige jugadores sin saber de dónde vienen, sino por cómo juegan”, le dijo hace unos años Mazzilli a TyC Sports.

Milton Delgado junto a Diego Mazzilli, el captador que lo incorporó a Boca en 2015 (archivo)

El “Chelito”, como lo conocen en Boca Predio o “Pocho”, su apodo de siempre en su barrio, superó dos pruebas más en mayo y junio mientras Huracán también hacía fuerza por incorporarlo. Sus virtudes actuales en la cancha pueden encontrarse en sus inicios, ya sea en Los Ángeles o en Sociedad de Fomento Barrio Central, ya que su formación comenzó en las canchas de cemento del baby, donde la velocidad del juego es muy diferente al fútbol 11 y eso obliga a los jugadores a tener un control técnico superior para resolver más rápido las jugadas.

Promovido al plantel profesional por Diego Martínez, Delgado debutó el 3 de abril del año pasado (justo el día del cumpleaños de Boca) en un discreto 0 a 0 con Nacional Potosí en Bolivia, por la Copa Sudamericana. Titular indiscutido en la Reserva, venía de una destacada labor en la Libertadores Sub 20 de 2023, donde Boca cayó en la final ante Flamengo, en Uruguay.

Es una de las grandes esperanzas del club xeneize y por eso le hicieron un contrato hasta diciembre de 2028. Desde entonces, su carrera se aceleró: firmó su primer contrato, pasó de Reserva a Primera, hizo su debut oficial, tuvo más continuidad desde que llegó Gago, fue citado al seleccionado Sub 20 y se ganó su primera gran ovación el sábado pasado ante Aldosivi, con apenas 18 partidos jugados y siete de ellos como titular.

Milton Delgado intercepta un balón ante Pedro Azogue de Nacional Potosi, en su debut oficial con la camiseta de Boca Juan Karita - AP

En el lógico camino de consolidación, Milton fue alternando titularidad con suplencia, e incluso siguió jugando algunos partidos en Reserva. Su muy buen nivel, sobre todo porque fue sostenido, le permitió ser uno de los elegidos por Diego Placente para representar a la selección argentina en el reciente Sudamericano Sub 20.

El orgullo de representar al país en el torneo que se realizó en Venezuela se cruzó con una realidad: perderse la pretemporada con sus compañeros en Boca le hicieron salir de la órbita diaria de Fernando Gago. Fue en esas semanas donde el entrenador xeneize se enfocó en otro chico que promete y él venía siguiendo su evolución desde hacía al menos cinco años: Camilo Rey Domenech (categoría 2006).

Delgado le gana la pelota al paraguayo Gabriel Aguayo durante el Sudamericano Sub 20 JUAN BARRETO - AFP

Pero Delgado fue para adelante, como muestra dentro de la cancha. El Sudamericano le sirvió como un master en consolidación para sumar minutos con continuidad. Y su destacada actuación como “equilibrista” dentro de un equipo ofensivo le permitió regresar al club que lo formó con el pecho inflado.

En un momento donde Gago precisa certezas y varios futbolistas desaprovecharon sus oportunidades y otros están lesionados, Milton parece haber aparecido justo. Con la chance que se le abrió por una situación desafortunada, como fue el desgarro que sufrió Rey Domenech en el sóleo derecho. Premio para él, que rechazó la licencia que le ofreció el club y pidió especialmente reincorporarse a Boca lo antes posible sin tomarse descanso tras el Sudamericano.

Todos los planetas se alinearon para que se luzca, porque si bien puede correrse a la derecha, la posición natural del que varios en Boca Predio llaman “Pichón de Alan Varela” es de volante central. Aunque por su despliegue y contextura física, no son pocos los que lo comparan con otro mediocampista surgido del semillero xeneize: Andrés Cubas.

Milton Delgado posa junto a Juan Román Riquelme en Boca Predio, unos meses después de que el ídolo ganara las elecciones junto a Jorge Ameal, en diciembre de 2019 (@BocaPredio)

Delgado volvió con otra impronta. Más confiado y seguro en sus condiciones, con más personalidad para mostrarse, pedirla, anticipar, abrir la jugada hacia los laterales si eso se impone, o jugar corto, bajar hasta la zona de la zaga central y salir jugando, tomar riesgos. Y salir airoso de todo eso, a lo que le suma lo que el hincha nunca negocia: correr, morder, honrar la camiseta azul y oro.

Aunque una cosa no va en detrimento de otra. Porque la entrega siempre se valoró en Brandsen 805, pero debe ir acompañado de un buen rendimiento. Y ese casillero también lo tildó con un aprobado el chico. Contra Aldosivi, fue el jugador con más pases precisos (57), con un 94% de eficacia, el que más duelos ganó (7) y el que más recuperaciones hizo (8). Además, fue muy importante en el retroceso e incluso participó en la jugada del 1 a 0. De frente al arco, con pelota dominada y sin rivales cerca optó por lateralizar el balón hacia el sector donde estaba Luis Advíncula, autor de un golazo.

En diálogo posterior con El Canal de Boca, Delgado se refirió a la jugada en la que se ganó el reconocimiento de la Bombonera por arrojarse con todo el cuerpo a disputar un balón: “Me quedó y me tiré con lo que sea, con lo último, para recuperar la pelota. Yo siempre le aporto eso al equipo”. Y luego aseguró: “Tenía ganas de volver y jugar acá”.

Fernando Gago, que en su momento atravesó esta etapa de consolidación cuando empezó a jugar en Boca, sabe que es un momento muy especial, donde la exageración de elogios puede confundir al protagonista. Por eso buscó la manera de elogiarlo y, al mismo tiempo, quitarle presión para lo que viene. “Lo vi bien, como a Mendia y a otros chicos que vienen entrenando muy bien. Confío muchísimo en ellos”, fue su escueto comentario sobre la figura del equipo ante Aldosivi.

Tras la salida de Alan Varela primero, Equi Fernández más tarde y Pol Fernández después, sumadas al fallido regreso de Gary Medel, la imposibilidad de Tomás Belmonte e Ignacio Miramón de consolidarse en ese puesto y la elección de Gago de utilizar a Rodrigo Battaglia como zaguero, Boca parece haber encontrado en Milton Delgado a un mediocampista que mezcla calidad con sacrificio, precisión con despliegue y entrega con sentido de pertenencia. Con el plus que significaría para el chico compartir esa zona neurálgica del campo con el español Ander Herrera, quien le aportará toda su experiencia y jerarquía.

Aun lejos de su techo y todavía en la etapa de consolidación, Delgado aprovechó su chance y le ofrece a Gago una alternativa más que confiable en una posición que el DT de Boca supo brillar y conoce de memoria: la del número 5.

Pablo Lisotto Por